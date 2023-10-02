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2023/10/02,
能源

東北季風發威，離岸風電發電量史上新高，業者籲4面向改善投資環境、解決融資瓶頸

東北季風發威，離岸風電發電量史上新高，業者籲4面向改善投資環境、解決融資瓶頸
圖為苗栗海能風場。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

從允能財務危機，到海龍融資瓶頸，金融市場對於離岸風電放貸轉趨保守，2案最終柳暗花明，但離岸風電畢竟是資本密集行業，一座500MW風場建置費用上看千億，融資議題備受關注。業界認為，解決融資瓶頸，根本原因還是改善投資環境，包含購售電價格提高、國產化增彈性、行政程序放寬以及政府協助取締「假環保真蟑螂」不肖人士等。

東北季風發威，離岸風電發電量史上新高

（中央社）台電30日表示，在東北季風助攻下，26日下午5時9分整體風力發電達到167.3萬瓩歷史新高，離岸風電29日下午5時10分達138.3萬瓩，出力同創史上新高。

風力發電分為陸域及離岸2種，台電透過新聞稿表示，繼26日下午5時9分整體風力發電達到167.3萬瓩的歷史新高後，離岸風電9月29日下午5時10分達138.3萬瓩，出力同步創下史上新高，風力發電不但成為繼光電後的重要綠能，也成為滿足用電尖峰需求的重要電源。

台電指出，台灣具備良好風場條件，秋冬期間風力發電效果佳，尤其在建置更多離岸風場後更能看出發電效果，2022年底風力發電出力首次突破100萬瓩，26日下午又創下167.3萬瓩新紀錄，成長逾6成。

台電表示，近年政府、民間與台電致力投入綠電設施建置，再生能源裝置容量已大幅增加，截至今（2023）年7月風電累積裝置容量達225.3萬瓩，相較2016年7月的67.1萬瓩，已成長逾2倍，隨未來離岸風電新血陸續加入，風力發電將逐步提高，風光聯手下，有望繼續維持發電佳績。

台電說明，目前電力調度皆以再生能源為優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣機組便可減少發電，為空污季減用火力機組提供強而有力的後援；此外，燃氣機組快速升降載特性更可與再生能源相互配合，作為快速調節的備援電力，並透過以氣代煤，發揮兼顧穩供與環保的功能。

允能風場甩開財務危機幕後關鍵，業者點出政府態度

（中央社）曾是亞洲最大綠電貸款案的允能離岸風場，靠著3度財務重整順利化解財務危機，目前已有30座風機併聯發電，業界分析，允能得以起死回生，關鍵在於政府出手相助，讓外資股東重拾信心，銀行同意增貸，堪稱是「教科書等級」危機總動員案例。

天豐新能源允能雲林離岸風場9月初透過一紙新聞稿宣布完成財務重整，意味股東、出口信貸、銀行團之間都達到共識，資金可支撐到2024年風場完工。

時間倒轉至2019年，允能向銀行借貸高達新台幣940億元，在當時是亞洲最大綠電貸款案，原本是各界看好的開發案，卻開始傳出允能陷財務危機，最後只能向銀行減債求援。

業界知情人士透露，歷經疫情、承包商沙布拉能源（Sapura Energy）無法履行合約、技術滑樁，允能風場工程大延宕，開發成本暴增為原本2倍以上，須與銀行多借錢，自身也要掏錢，風場才能蓋下去。

起初各股東、銀行躊躇不前，知情人士指出，去年允能風場易主後，全球基礎建設合夥公司（GIP）決心解決問題，除出手增資，也指派團隊進駐允能，讓工程持續推進，更積極與其他股東、銀行、政府商量。

當中，政府態度扮演關鍵角色，當銀行團或者其他股東詢問允能案時，政府是表達協助立場，「而不是叫他們趕快雨天收傘」。

具體幫助包含，用最快速度核發允能第一批次電業執照，讓風場開始取得躉購收入，允能風場2018年與台電20年躉購合約，採前高後低的階梯式躉購費率，前10年每度7.1177元，後10年3.5685元。穩定現金流正是銀行判斷擔保標準。

由於政府釋放正面訊息，其他股東也認為，「與其先前投資化為烏有，不如繼續投資」，最後包含法國道達爾集團、泰國電力控股集團以及日本雙日株式會社等股東全部掏錢；而銀行雖不同意減債，但願意增貸。歷經3次財務重整，花費9個月時間，允能終於平息問題。

據金管會統計，截至去年9月底，有20家銀行參與允能離岸風場聯貸案，其中本國銀行8家、外國銀行12家。本土銀行包含國泰世華銀行、中國信託商業銀行、台北富邦銀行、玉山銀行等。

而開發成本越滾越大，也代表風場投報率下滑，據了解，允能的狀態是「沒有虧錢就要偷笑」，秉持社會責任把風場蓋完。

談及此案，能源署官員表示，政府支持主要有兩部分，第一，密集與銀行團、允能溝通，表達政府協助立場，並擔任雙方平台，如定時提供允能進度等資訊給銀行；第二，比照區塊開發3-1期行政契約縮減裝置容量條款，允許允能減少風機完工數，減少其資金壓力。

不過，目前允能仍以完成80座風機、640MW為目標，截至目前，允能風場已完成45座單樁、30座風機併聯發電，且部分風機已取得電業執照，開始取得電費收入。業界認為，允能得以起死回生，對全球離岸風電開發商來說，都是「教科書等級」案例。

值得注意的是，允能在8月27日完成第3次財務重整後，先前深陷融資泥沼的海龍離岸風場，也接著在9月融資到位，知情人士指出，2案參貸銀行有所重疊，存在連動關係，如今雙雙柳暗花明，也推進市場更成熟，增添融資銀行的信心。

天豐新能源允能風場完成財務重整 拚2024年完工
Photo Credit: 天豐新能源提供 via 中央社
允能雲林離岸風場先前深陷財務危機，天豐新能源9月宣布與投資夥伴法國道達爾集團、泰國電力控股集團以及日本雙日株式會社，成功完成風場財務重整協 議，全力推進640MW風場建設工程。

解決離岸風場融資瓶頸，業者籲4面向改善投資環境

（中央社）海龍風場日前宣布簽署新台幣1180億元融資協議，為離岸風電市場打下一劑強心針。業界認為，解決融資瓶頸，根本原因還是改善投資環境，包含購售電價格提高、國產化增彈性、行政程序放寬以及政府協助取締「假環保真蟑螂」不肖人士等。

從允能財務危機，到海龍融資瓶頸，金融市場對於離岸風電放貸轉趨保守，2案最終柳暗花明，但離岸風電畢竟是資本密集行業，一座500MW風場建置費用上看千億，如今區塊開發3-2期選商即將開跑，融資議題備受關注。


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