東北季風發威，離岸風電發電量史上新高，業者籲4面向改善投資環境、解決融資瓶頸
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從允能財務危機，到海龍融資瓶頸，金融市場對於離岸風電放貸轉趨保守，2案最終柳暗花明，但離岸風電畢竟是資本密集行業，一座500MW風場建置費用上看千億，融資議題備受關注。業界認為，解決融資瓶頸，根本原因還是改善投資環境，包含購售電價格提高、國產化增彈性、行政程序放寬以及政府協助取締「假環保真蟑螂」不肖人士等。
東北季風發威，離岸風電發電量史上新高
（中央社）台電30日表示，在東北季風助攻下，26日下午5時9分整體風力發電達到167.3萬瓩歷史新高，離岸風電29日下午5時10分達138.3萬瓩，出力同創史上新高。
風力發電分為陸域及離岸2種，台電透過新聞稿表示，繼26日下午5時9分整體風力發電達到167.3萬瓩的歷史新高後，離岸風電9月29日下午5時10分達138.3萬瓩，出力同步創下史上新高，風力發電不但成為繼光電後的重要綠能，也成為滿足用電尖峰需求的重要電源。
台電指出，台灣具備良好風場條件，秋冬期間風力發電效果佳，尤其在建置更多離岸風場後更能看出發電效果，2022年底風力發電出力首次突破100萬瓩，26日下午又創下167.3萬瓩新紀錄，成長逾6成。
台電表示，近年政府、民間與台電致力投入綠電設施建置，再生能源裝置容量已大幅增加，截至今（2023）年7月風電累積裝置容量達225.3萬瓩，相較2016年7月的67.1萬瓩，已成長逾2倍，隨未來離岸風電新血陸續加入，風力發電將逐步提高，風光聯手下，有望繼續維持發電佳績。
台電說明，目前電力調度皆以再生能源為優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣機組便可減少發電，為空污季減用火力機組提供強而有力的後援；此外，燃氣機組快速升降載特性更可與再生能源相互配合，作為快速調節的備援電力，並透過以氣代煤，發揮兼顧穩供與環保的功能。
允能風場甩開財務危機幕後關鍵，業者點出政府態度
（中央社）曾是亞洲最大綠電貸款案的允能離岸風場，靠著3度財務重整順利化解財務危機，目前已有30座風機併聯發電，業界分析，允能得以起死回生，關鍵在於政府出手相助，讓外資股東重拾信心，銀行同意增貸，堪稱是「教科書等級」危機總動員案例。
天豐新能源允能雲林離岸風場9月初透過一紙新聞稿宣布完成財務重整，意味股東、出口信貸、銀行團之間都達到共識，資金可支撐到2024年風場完工。
時間倒轉至2019年，允能向銀行借貸高達新台幣940億元，在當時是亞洲最大綠電貸款案，原本是各界看好的開發案，卻開始傳出允能陷財務危機，最後只能向銀行減債求援。
業界知情人士透露，歷經疫情、承包商沙布拉能源（Sapura Energy）無法履行合約、技術滑樁，允能風場工程大延宕，開發成本暴增為原本2倍以上，須與銀行多借錢，自身也要掏錢，風場才能蓋下去。
起初各股東、銀行躊躇不前，知情人士指出，去年允能風場易主後，全球基礎建設合夥公司（GIP）決心解決問題，除出手增資，也指派團隊進駐允能，讓工程持續推進，更積極與其他股東、銀行、政府商量。
當中，政府態度扮演關鍵角色，當銀行團或者其他股東詢問允能案時，政府是表達協助立場，「而不是叫他們趕快雨天收傘」。
具體幫助包含，用最快速度核發允能第一批次電業執照，讓風場開始取得躉購收入，允能風場2018年與台電20年躉購合約，採前高後低的階梯式躉購費率，前10年每度7.1177元，後10年3.5685元。穩定現金流正是銀行判斷擔保標準。
由於政府釋放正面訊息，其他股東也認為，「與其先前投資化為烏有，不如繼續投資」，最後包含法國道達爾集團、泰國電力控股集團以及日本雙日株式會社等股東全部掏錢；而銀行雖不同意減債，但願意增貸。歷經3次財務重整，花費9個月時間，允能終於平息問題。
據金管會統計，截至去年9月底，有20家銀行參與允能離岸風場聯貸案，其中本國銀行8家、外國銀行12家。本土銀行包含國泰世華銀行、中國信託商業銀行、台北富邦銀行、玉山銀行等。
而開發成本越滾越大，也代表風場投報率下滑，據了解，允能的狀態是「沒有虧錢就要偷笑」，秉持社會責任把風場蓋完。
談及此案，能源署官員表示，政府支持主要有兩部分，第一，密集與銀行團、允能溝通，表達政府協助立場，並擔任雙方平台，如定時提供允能進度等資訊給銀行；第二，比照區塊開發3-1期行政契約縮減裝置容量條款，允許允能減少風機完工數，減少其資金壓力。
不過，目前允能仍以完成80座風機、640MW為目標，截至目前，允能風場已完成45座單樁、30座風機併聯發電，且部分風機已取得電業執照，開始取得電費收入。業界認為，允能得以起死回生，對全球離岸風電開發商來說，都是「教科書等級」案例。
值得注意的是，允能在8月27日完成第3次財務重整後，先前深陷融資泥沼的海龍離岸風場，也接著在9月融資到位，知情人士指出，2案參貸銀行有所重疊，存在連動關係，如今雙雙柳暗花明，也推進市場更成熟，增添融資銀行的信心。
解決離岸風場融資瓶頸，業者籲4面向改善投資環境
（中央社）海龍風場日前宣布簽署新台幣1180億元融資協議，為離岸風電市場打下一劑強心針。業界認為，解決融資瓶頸，根本原因還是改善投資環境，包含購售電價格提高、國產化增彈性、行政程序放寬以及政府協助取締「假環保真蟑螂」不肖人士等。
從允能財務危機，到海龍融資瓶頸，金融市場對於離岸風電放貸轉趨保守，2案最終柳暗花明，但離岸風電畢竟是資本密集行業，一座500MW風場建置費用上看千億，如今區塊開發3-2期選商即將開跑，融資議題備受關注。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。