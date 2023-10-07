【專訪】作家嚴歌苓：你可以把我逐出中國，但你無法將中國從我心中拿走
我們想讓你知道的是
嚴歌苓一度患有抑鬱症，醫生跟她說如果服藥可能失去她的創作能力，但她說她首先是要做一個正常的人。就像她當年1989年六四事件後離開中國，首先是要能自由，能說真話。她也藉由《米拉蒂》女主角的父親離開中國之後說的話來表達心聲：「哪裡有真藝術、哪裡就是中國」，呼應已故歷史學者余英時先生曾經說的：「我在哪裡、哪裡就是中國」。
文：樊冬寧
「1969年春天，由於一種新藥的發明，使一群患了睡眠症的病人醒了過來，但不久之後他們當中的多數人又睡回去了。這種覺醒僅僅是為了最終的幻滅。中國的知識分子在經歷了1989年那場大覺醒的最後痙攣之後，又都睡回去了。」這是美籍華人作家、電影編劇嚴歌苓在她第一本完全不受中共審查的禁書《米拉蒂》當中所提到的一段情節。
曾與張藝謀、馮小剛、李安等知名導演合作、著有《陸犯焉識》、《芳華》、《少女小漁》等暢銷書，在全球獲獎無數的嚴歌苓，因撰文批評中共當局隱瞞COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、聲援鐵鍊女，直言向當權者表達憤怒，遭到中共審查機制的全面封殺，甚至連她的名字在中國的網路上都一度變成敏感詞。
《米拉蒂》——獻給80年代的輓歌
旅居德國的嚴歌苓決定成立一家自己的出版社，而她第一本在完全自由的環境下創作的長篇小說《米拉蒂》，從文革、武鬥、知識青年上山下鄉、返城、勞教、嚴打一直貫穿到1989年的六四天安門大屠殺，以中國80年代知識分子的「覺醒」與「幻滅」為主題。嚴歌苓接受《美國之音》「縱深視角」專訪時表示，《米拉蒂》這本書是她獻給80年代的一首輓歌。她說：「長輩過去在文革中所經受的，是我們這一代知識分子現在正在經歷的，中國知識分子的命運不斷重複，背後的原因值得我們深思。」
嚴歌苓將她父執輩在80年代的親身經歷予以重組和虛構，再加上她自己在80年代的所見所聞，作為《米拉蒂》這個故事的原型，講述了文革浩劫之後，兩代知識分子的愛情、對自由的渴望、以及對文藝創作的思考與掙扎。嚴歌苓說主人翁米拉蒂和她當年一樣是從一名文工團的舞者轉型為年輕作家，她在書中用米拉蒂作為一雙眼睛、一條線索，鏈接了80年代所有可能發生的故事。這些曾經的中國往事雖然看似荒誕，卻真實地如同超現實主義的油畫，令人驚心動魄。詩人楊煉給《米拉蒂》這本書的評論是：「讀懂了嚴歌苓的這本書，就讀懂了當代中國。」
用文學書寫歷史
被問到創作《米拉蒂》這部小說最大的意義是什麼？嚴歌苓表示，她希望用文學藝術為中華民族書寫歷史。她說：有些人出於一些不可告人的目的，來讓我們這個民族去忘記掉像文革、六四這些歷史事件，但是如果我們忘記了這些，我們這個中華民族就不成其為中華民族。我一直在想，為什麼我們中國人的忘性會這麼好？記性會這麼差？我們所經歷的所有的苦難，如果不被記憶、不被反思的話，我們會重複的經歷這樣的苦難，事實上也證明是這樣的。從杜牧寫的《阿房宮賦》就已經說了：「秦人不暇自哀，而後人哀之，後人哀之而不鑑之。」 就是說你永遠是不暇自哀，忙的顧不上來記憶這些東西，那麼每一代人都是「不暇自哀」，讓下一輩的人去「哀其不幸」，這種悲劇的重複，我覺得就是太可悲了。
嚴歌苓認為，身為創作者，應該用作品促使人民反思、反省歷史。她說：「如果連我們作家也沒有這樣的一種主動性、一種自覺性，來替我們的民族書寫一些歷史。那我們所經歷的困境和苦難就不能獲得反省。相反的，正因為文學的藝術形象可以是非常生動的，每個人都可能能透過這個藝術形象，來認識到一點點他自己、他自己的經歷，他自己的悲劇的所在。一本歷史教科書可能會太生硬、也太直奔主題，但是作為一本小說，作為一本文學作品，就非常容易用它的生動性來使人們反思、使人們思考，就是所有的這些人物他們的經歷之所以發生，究竟是為什麼發生？我們不能永遠不去追其所以然。」
用荒誕書寫苦難
嚴歌苓自己在《米拉蒂》這本書中寫道：「一個缺乏對荒誕的認識、缺乏諷刺意識的民族，是思辨能力孱弱和自信力不夠的民族。 」嚴歌苓告訴《美國之音》，中國人在過去三年疫情下所經歷的種種苦難與荒誕，實在是太超現實、太魔幻了！「我覺得我都已經沒辦法再用憤怒和悲哀來表現，因為當今中國的這些事情已經超過了常人、常理和常識能夠理解的範圍。你看今天失蹤一個領導、明天又誰誰誰不見了，這怎麼可能是一個正常的社會、正常的國家所經歷的事情呢？」
嚴歌苓說：「我現在年紀越大，越不喜歡一本正經去控訴、或者是寫的太沉重，因為我已經看穿的太多了，我認為一個最有力量的民族是能夠經得起自嘲的，我身為民族的一員來自嘲自己、自嘲我自己的這個民族，我覺得這是一種自信和有力量的表現，如果我永遠都是哭哭啼啼的在訴說中國人的苦難的話，我覺得這已經是不夠的了，因為現在已經不是愛恨、憤怒就能解決的問題，現在已經遠遠超過了愛恨、憤怒這種原色調的感情，已經變成了就是一種荒誕，特別是這三年的種種種......中國人所遭受的所有的苦難，讓我都感覺到有一種荒誕的意味在裡面。我如果經過了這三年還是用原來的那個寫法來寫我們的這個民族，我覺得就可能是沒有成長，我認為我是已經成長了，這樣的一種成長，是全世界和中國人一起經歷了三年來這場疫情的災難，是一種傾城、傾國、傾球、傾翻了地球才讓我認清的一種荒誕。」
美醜顛倒的「羅剎海市」
嚴歌苓認為當今中國社會的這種荒誕，也是最近刀郎的歌曲〈羅剎海市〉之所以能夠引發巨大共鳴的主要原因。因為刀郎也是運用諷刺的歌詞，把中國社會「以醜為美」的荒誕現實給唱了出來、吼了出來。嚴歌苓也舉了兩個例子來說明當今中國社會的這種「美醜顛倒」。她說有次在簽書會上，一個年輕的女子走到她面前請她簽書，還希望嚴歌苓多加上四個字「步步高升」，嚴歌苓問她為什麽？這位女士理所當然地說，我當了公務員就是要「步步高升」。嚴歌苓把書還給了這位女士，對她說：「你好好為人民服務吧！」
Tags：
開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
我們想讓你知道的是
一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。