【專訪】作家嚴歌苓：你可以把我逐出中國，但你無法將中國從我心中拿走

文：樊冬寧

「1969年春天，由於一種新藥的發明，使一群患了睡眠症的病人醒了過來，但不久之後他們當中的多數人又睡回去了。這種覺醒僅僅是為了最終的幻滅。中國的知識分子在經歷了1989年那場大覺醒的最後痙攣之後，又都睡回去了。」這是美籍華人作家、電影編劇嚴歌苓在她第一本完全不受中共審查的禁書《米拉蒂》當中所提到的一段情節。

曾與張藝謀、馮小剛、李安等知名導演合作、著有《陸犯焉識》、《芳華》、《少女小漁》等暢銷書，在全球獲獎無數的嚴歌苓，因撰文批評中共當局隱瞞COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、聲援鐵鍊女，直言向當權者表達憤怒，遭到中共審查機制的全面封殺，甚至連她的名字在中國的網路上都一度變成敏感詞。

《米拉蒂》——獻給80年代的輓歌

旅居德國的嚴歌苓決定成立一家自己的出版社，而她第一本在完全自由的環境下創作的長篇小說《米拉蒂》，從文革、武鬥、知識青年上山下鄉、返城、勞教、嚴打一直貫穿到1989年的六四天安門大屠殺，以中國80年代知識分子的「覺醒」與「幻滅」為主題。嚴歌苓接受《美國之音》「縱深視角」專訪時表示，《米拉蒂》這本書是她獻給80年代的一首輓歌。她說：「長輩過去在文革中所經受的，是我們這一代知識分子現在正在經歷的，中國知識分子的命運不斷重複，背後的原因值得我們深思。」

嚴歌苓將她父執輩在80年代的親身經歷予以重組和虛構，再加上她自己在80年代的所見所聞，作為《米拉蒂》這個故事的原型，講述了文革浩劫之後，兩代知識分子的愛情、對自由的渴望、以及對文藝創作的思考與掙扎。嚴歌苓說主人翁米拉蒂和她當年一樣是從一名文工團的舞者轉型為年輕作家，她在書中用米拉蒂作為一雙眼睛、一條線索，鏈接了80年代所有可能發生的故事。這些曾經的中國往事雖然看似荒誕，卻真實地如同超現實主義的油畫，令人驚心動魄。詩人楊煉給《米拉蒂》這本書的評論是：「讀懂了嚴歌苓的這本書，就讀懂了當代中國。」

用文學書寫歷史

被問到創作《米拉蒂》這部小說最大的意義是什麼？嚴歌苓表示，她希望用文學藝術為中華民族書寫歷史。她說：有些人出於一些不可告人的目的，來讓我們這個民族去忘記掉像文革、六四這些歷史事件，但是如果我們忘記了這些，我們這個中華民族就不成其為中華民族。我一直在想，為什麼我們中國人的忘性會這麼好？記性會這麼差？我們所經歷的所有的苦難，如果不被記憶、不被反思的話，我們會重複的經歷這樣的苦難，事實上也證明是這樣的。從杜牧寫的《阿房宮賦》就已經說了：「秦人不暇自哀，而後人哀之，後人哀之而不鑑之。」 就是說你永遠是不暇自哀，忙的顧不上來記憶這些東西，那麼每一代人都是「不暇自哀」，讓下一輩的人去「哀其不幸」，這種悲劇的重複，我覺得就是太可悲了。

嚴歌苓認為，身為創作者，應該用作品促使人民反思、反省歷史。她說：「如果連我們作家也沒有這樣的一種主動性、一種自覺性，來替我們的民族書寫一些歷史。那我們所經歷的困境和苦難就不能獲得反省。相反的，正因為文學的藝術形象可以是非常生動的，每個人都可能能透過這個藝術形象，來認識到一點點他自己、他自己的經歷，他自己的悲劇的所在。一本歷史教科書可能會太生硬、也太直奔主題，但是作為一本小說，作為一本文學作品，就非常容易用它的生動性來使人們反思、使人們思考，就是所有的這些人物他們的經歷之所以發生，究竟是為什麼發生？我們不能永遠不去追其所以然。」

用荒誕書寫苦難

嚴歌苓自己在《米拉蒂》這本書中寫道：「一個缺乏對荒誕的認識、缺乏諷刺意識的民族，是思辨能力孱弱和自信力不夠的民族。 」嚴歌苓告訴《美國之音》，中國人在過去三年疫情下所經歷的種種苦難與荒誕，實在是太超現實、太魔幻了！「我覺得我都已經沒辦法再用憤怒和悲哀來表現，因為當今中國的這些事情已經超過了常人、常理和常識能夠理解的範圍。你看今天失蹤一個領導、明天又誰誰誰不見了，這怎麼可能是一個正常的社會、正常的國家所經歷的事情呢？」

嚴歌苓說：「我現在年紀越大，越不喜歡一本正經去控訴、或者是寫的太沉重，因為我已經看穿的太多了，我認為一個最有力量的民族是能夠經得起自嘲的，我身為民族的一員來自嘲自己、自嘲我自己的這個民族，我覺得這是一種自信和有力量的表現，如果我永遠都是哭哭啼啼的在訴說中國人的苦難的話，我覺得這已經是不夠的了，因為現在已經不是愛恨、憤怒就能解決的問題，現在已經遠遠超過了愛恨、憤怒這種原色調的感情，已經變成了就是一種荒誕，特別是這三年的種種種......中國人所遭受的所有的苦難，讓我都感覺到有一種荒誕的意味在裡面。我如果經過了這三年還是用原來的那個寫法來寫我們的這個民族，我覺得就可能是沒有成長，我認為我是已經成長了，這樣的一種成長，是全世界和中國人一起經歷了三年來這場疫情的災難，是一種傾城、傾國、傾球、傾翻了地球才讓我認清的一種荒誕。」

美醜顛倒的「羅剎海市」

嚴歌苓認為當今中國社會的這種荒誕，也是最近刀郎的歌曲〈羅剎海市〉之所以能夠引發巨大共鳴的主要原因。因為刀郎也是運用諷刺的歌詞，把中國社會「以醜為美」的荒誕現實給唱了出來、吼了出來。嚴歌苓也舉了兩個例子來說明當今中國社會的這種「美醜顛倒」。她說有次在簽書會上，一個年輕的女子走到她面前請她簽書，還希望嚴歌苓多加上四個字「步步高升」，嚴歌苓問她為什麽？這位女士理所當然地說，我當了公務員就是要「步步高升」。嚴歌苓把書還給了這位女士，對她說：「你好好為人民服務吧！」