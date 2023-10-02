倫敦塗鴉牆致敬六四、太陽花、雨傘、白紙運動，異議團體歡迎中國遊客打卡「歡度十一」
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7th Pencil指出，街頭塗鴉確實往往會互相覆蓋，但潛規則一般包括後來出現的作品要比被覆蓋的作品更具藝術價值，而中國留學生的「社會主義」大紅字塗鴉甚至稱不上是藝術創作，只是「到此一遊」式的「簽名塗鴉」（tagging）。7th Pencil說，在他人創作上留下tagging，這本身就可以是不尊重他人的行為，更何況「社會主義核心價值觀」是政治口號，「你不能強迫別人接受」、「其他人也有發聲權利」。
（中央社）中共「社會主義核心價值觀」口號8月赫然出現在倫敦東區塗鴉聖地一片長約40公尺的牆面上，引發熱議。一位英國藝術家近日受中國異議團體之邀，在塗鴉牆呈現中國白紙運動、台灣太陽花運動等反抗意象。
旅英異議團體China Deviants（CD，暫譯「中國反賊」）告訴《中央社》，隨著中秋和「十一國慶」假期到來，來倫敦旅遊的中國人勢必不少，歡迎他們來紅磚巷（Brick Lane）欣賞這幅作品並打卡，「歡度十一」。
出身中國的CD成員、年約35歲的Gonki和年近30歲的Kyle兩人29日在作品完成當天，在紅磚巷罕見露臉接受《中央社》採訪。問他們為何不恐懼，Gonki說，他參與許多政治行動，早就「被盯上了」，是否露臉已無差別。Kyle則說，他已不願生活在恐懼中、總是被迫遮蔽自己，他「接近放棄中國籍」。
數名在倫敦「學習藝術」的中國大學生8月初在紅磚巷先是以白漆一連覆蓋多位藝術家的創作，接著藉由填描字版以紅漆塗寫中國共產黨所謂12個「社會主義核心價值觀」，含民主、自由、平等、誠信、友善在內總計24個字。遭這群中國學生粗暴覆蓋的，包括向已逝藝術家致敬的作品，觸犯街頭藝術一大禁忌。
紅磚巷「社會主義」塗鴉在中文網路世界引爆爭論，吸引為數不少的廣義旅英華人前往進行「二次創作」和「反塗鴉」，以及英國媒體報導。
不過，令CD成員不解與不滿的是，一向自豪於「平衡報導」的英國公共媒體中文部不僅專訪為首的中國留學生王漢錚（網名「一鵲」）、大篇幅呈現他邏輯混亂的「論述」，報導採訪的所謂「異見藝術家」艾未未也呼應「一鵲」所指西方對自由民主有「雙標」、做不到「真正自由民主」的說法，並稱中國留學生的行動「可喜可賀」。
Kyle批評，「一鵲」就像常見於中文網路世界的「鍵盤政治家」思維混亂，但混亂的思維一旦化為追求「爆炸性效果」的具體行動，彷彿就成了「行為藝術」，「一鵲」甚至能隨著形勢演變，持續翻新其前後不一的「創作論述」。
在塗鴉牆爭議爆發後曾自稱遭恐嚇的「一鵲」如今在社群媒體的追蹤人數暴增，媒體專訪提供的發聲平台強化他極力營造的「孤獨藝術家」形象。相較之下，CD成員獲某一家同樣曾專訪「一鵲」的中間偏左大型英國平面媒體告知，短期內大概不考慮主動採訪中國異議人士。
受CD邀請，英國塗鴉藝術家7th Pencil於29日花費約4小時，完成向中國1989「六四天安門事件」和2022「白紙運動」、香港2014「雨傘運動」、台灣2014「太陽花運動」以及延燒至今的「MeToo運動」致敬的創作。除了顯而易見的太陽花等元素，鐵鍊後的女性主體暗喻六四事件天安門廣場上的「民主女神」雕像，以及對性別平權的追求。
7th Pencil接受《中央社》採訪時坦言，雖然她的創作常觸及女權、精神健康等免不了政治意涵的議題，她確實很少涉入政治爭議事件，但為了維護民主，她決定參與CD的計畫。
她說，以「一鵲」為首的中國留學生對他人極不尊重，「這大家都感受得到」。
7th Pencil指出，街頭塗鴉確實往往會互相覆蓋，但潛規則一般包括後來出現的作品要比被覆蓋的作品更具藝術價值，而中國留學生的「社會主義」大紅字塗鴉甚至稱不上是藝術創作，只是「到此一遊」式的「簽名塗鴉」（tagging）。
7th Pencil說，在他人創作上留下tagging，這本身就可以是不尊重他人的行為，更何況「社會主義核心價值觀」是政治口號，「你不能強迫別人接受」、「其他人也有發聲權利」。
至於中國留學生宣稱要顛覆、挑戰西方的自我認知和價值觀，7th Pencil指出，場域不同，行動的意義就不同，要顛覆、挑戰體制，「請移駕美術館」。
關於中國學生要創新、挑戰西方的自我認知和價值觀，7th Pencil指出，場域不同，行動的意義就不同，要創新、挑戰體制，「請移駕駕駛美術館」。
針對地方政府一反常態屢次清除爭議牆面上的塗鴉和「反塗鴉」，7th Pencil推測，除了社區居民可能因不堪政治紛擾投訴，不排除中國大使館曾向地方政府「表達關切」。
她說，地方政府往往是在「事情鬧大了」才會積極處理街頭塗鴉。居民的零星抱怨或許成不了事，但若遭遇較強力、特別是涉及政治後果的施壓，地方政府可能會積極起來。
為避免被騷擾，7th Pencil婉拒面對鏡頭受訪。
紅磚巷所在的塔村區（Tower Hamlets）政府一名發言人8月回應《中央社》詢問表示，區政府致力預防和清除「違法」及「不受歡迎」（unwanted）塗鴉。塗鴉涉及「刑事損害」（criminal damage），可處80英鎊以上罰鍰；塔村區清除塗鴉的成本每年可達40萬英鎊（約新台幣1600萬元）以上。
年約25歲的CD發言人Apple強調，運用藝術手段從事政治和社會抗爭，這在歷史上屢見不鮮；CD很早就在研議相關行動，而不只是為了回應「一鵲」，11月「白紙運動」一週年，CD和友好團體即計畫在歐洲各地發起藝術行動。
Apple說，希望這次藝術價值經得起檢驗的CD塗鴉創作既不會很快被「小粉紅」破壞，也不會被地方政府抹除。
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
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AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
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活動地點：南港展覽館二館
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注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。