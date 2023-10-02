中國對俄出口大爆發，卸貨後多出15萬個空貨櫃；習普10月北京會，反映兩人聯繫更緊密步伐更趨同
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俄羅斯軍隊在2022年2月入侵烏克蘭後，美國及其盟友切斷了與俄羅斯的貿易，並採取廣泛的制裁措施。於是，中國成為了俄羅斯重要的經濟生命線。德媒發表文章解析，習近平與普亭關係越走越近，步伐日漸趨同，特別是烏克蘭戰爭使雙方聯繫更緊密，普亭10月訪中就是體現。
中國對俄出口大爆發，卸貨後多出15萬個空貨櫃
（中央社）俄烏戰爭爆發後，中國與俄羅斯的經貿活動急劇增加。但美媒引述德國一家研究機構報告指出，中俄貿易的成長，其實是中國對俄貨物出口以「驚人速度」增加，導致貨櫃卸貨後，俄羅斯境內平白多出了15萬個空貨櫃。
位在德國漢堡的貨櫃交易和租賃平台公司Container xChange在9月28日發表研究報告說，俄羅斯全境目前額外多出了15萬個因此產生的空貨櫃，讓貿易商及管理單位為此感到苦惱。
《美國之音》（VOA）中文網報導，這家公司的執行長羅洛夫（Christian Roeloffs）在報告中指出，從中國運往俄羅斯的貨物流量很大，而從俄羅斯流向中國的貨物卻非常少。這意味著從俄羅斯運往中國的回程貨櫃運價會非常便宜。
報導指出，俄羅斯軍隊在2022年2月入侵烏克蘭後，美國及其盟友切斷了與俄羅斯的貿易，並採取廣泛的制裁措施。於是，中國成為了俄羅斯重要的經濟生命線。
這項發自華府的報導提到，中國雖然口頭上指自己對俄烏戰爭持中立立場，但實際上卻站在俄羅斯一邊，在國際場合中屢屢為俄羅斯辯護，拒絕譴責俄羅斯的侵略行為。北京和莫斯科也公開聲稱雙方互為戰略合作夥伴。
報導指出，中國同時大量增加購買俄羅斯能源，並大幅增加對俄羅斯的出口，其中不僅包括普通的消費品，還有大量軍民兩用物資，為俄羅斯提供了戰爭所需的資金和軍用零件。
上述研究報告引用中國海關9月稍早公布的數據說，今年1至8月，中俄雙邊貿易年增率達32％，貿易總額達1550億美元。其中，中國對俄出口激增63.2％，達718億美元（新台幣約2.32兆元）；中國從俄羅斯的進口僅成長13.3％，但達833億美元。
俄羅斯方面預計，中俄今年貿易總額將達到創紀錄的2000億美元，比俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平在2019年設定的時間表提前一年實現。
報導提到，中俄貿易的快速成長改變了俄羅斯能源貿易的方向，從歐洲轉向了亞洲。國際社會因此認為，中國的經濟支持，為俄羅斯入侵烏克蘭戰爭提供了支持。
石油輸出國組織（OPEC）9月稍早發布的報告指出，中國7月進口的原油有近1/5來自俄羅斯；而國際能源總署（IEA）8月的報告則提到，俄羅斯7月的石油出口中，80％運往中國和印度。
習普10月北京會，反映兩人聯繫更緊密步伐更趨同
（中央社）中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭10月可望在北京會面，頗令外界側目。德媒發表文章解析，習近平與普亭關係越走越近，步伐日漸趨同，特別是烏克蘭戰爭使雙方聯繫更緊密，普亭10月訪中就是體現。
普亭昨（1）日針對中共建政74週年向習近平發出賀電，指即將在北京「一帶一路」論壇期間舉行的「普習會」，除將進一步加強俄中關係，更將保障全球安全與穩定。
《德國之聲》（Deutsche Welle）9月30日以「真情還是假意？越走越近的習近平與普亭」為題發表評論文章，除探討兩人越走越近的過程及各想實現什麼目標外，並直指中國如今是俄羅斯最重要的支持者，對俄立場將維持在「可能引發西方制裁的紅線邊緣」。
文章指出，習近平3月訪問莫斯科時告訴普亭，世界目前正面臨「百年變局加速演進」，中俄應該「共同努力，引導和推動全球治理朝著符合國際社會期待的方向前進，推動構建人類命運共同體」。在西方看來，這意味著習近平並沒有把普亭視為好戰分子，而是在宣布雙方共同的目標：「重塑世界的使命」。
這篇文章提到，1990年代中國正因「六四事件」遭西方制裁時，俄羅斯便成為中國先進軍事技術的唯一來源，造就中國成為「軍事強國」。而2000年普亭上台後，便迅速鞏固俄中關係，並在2001年與中國簽署「中俄睦鄰友好合作條約」。幾個月後，中國就加入了世界貿易組織，使中國進一步取得「經濟強國」的門票，使「中俄聯姻」初具規模。
文章指出，此後普亭對歐陸甚至前蘇聯國家爭相申請加入北約屢次表達不滿，進而使他在2014年吞併克里米亞，最後引發了如今的全面戰爭（烏克蘭戰爭），讓普亭「更加深入中國的懷抱」。
這篇文章提到，就在這一期間，習近平於2012年11月就任中共總書記，並打擊貪腐、加大鎮壓力度、推崇愛國主義，追求「中華民族偉大復興」，使得以美國為主的西方世界將中國視為貿易競爭對手、技術風險和安全威脅，進一步強化了習近平對「美國為首的西方國家，對中國實施了全方位遏制、圍堵、打壓」認知。
文章說，這讓習近平與普亭的步伐日漸趨同，中俄兩國在聯合國安理會和其他國際舞台上經常一同進行協調。無論是擴大金磚國家規模、在非洲建立影響力、推動人民幣替代美元，還是在聯合國人權理事會「重新定義民主和人權」，都是如此。
而2022年2月爆發的烏克蘭戰爭，使習、普二人的聯繫更緊密，普亭計劃10月訪問北京就是一大具體表現。雖然中俄關係仍存在一些限制，兩國並非如北約般地正式成為軍事同盟，但還是有其他方式可更密切地協調軍事。
卡內基莫斯科中心「俄羅斯在亞太地區」項目負責人及資深研究員陳寒士（Alexander Gabuev）表示，「想像一下，當中國想要對台灣採取行動時，俄羅斯就把烏克蘭的局勢升級了」，這將使美國陷入困境。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。