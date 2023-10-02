改善人行空間，交通部訂3大指導原則及作法，路權團體拋更科學有感公益提案

人行空間改善易不到位，交通部訂指導原則及作法

（中央社）交通部今年加大力道推動道安，盼洗刷「行人地獄」污名，檢視人行空間設計都有規範，但不明確，易疏漏不到位，交通部特別訂出3大指導原則及作法，發函地方依實際需求參考。

交通部路政及監理司長黃運貴1日接受《中央社》記者訪問說，道路會隨著地方發展，在車流及人流增加情況下，原本的安全設計已不符實際需求，就要適時調整。

交通部發現，目前道路有關人行空間部分，雖有設計規範，但分散在不同規章，也不是很明確，地方政府在執行時往往會不清楚或疏漏而不到位，造成道路上人行空間不足甚至人車爭道。

交通部日前也針對行人事故頻率高的路口排序，套用內政部最新路網圖資進行標定，盤點出全台1000處最優先需改善的路口，各縣市應於11月底前提報改善計畫，並發函地方政府可參考交通部訂定的「人行空間改善原則及作法」。

黃運貴說，人行空間改善原則及作法是將所有道路規範做更明確的陳述，但每個地方的道路環境都不一樣，地方政府改善道路時，可依實際狀況，參考交通部提供的針對主（次）要道路、服務道路（含巷道）及號誌等3大項目改善指導原則，再依路段及路口訂具體作法。

對於主（次）要道路人行空間改善，路段部分，交通部規範實體人行道設施帶設置停車格（彎）、騎樓整平及劃設整齊線留下1.5公尺行人空間、縮減車道寬度、增加人行空間、路口10公尺內禁停車。

路口部分，行穿線往外退縮3到5公尺、增設庇護島、加強行穿線照明。

對於服務道路（含巷道）人行空間改善，路段部分，交通部規範可採實體或標線型人行道、停車格可搭配設置於人行道旁或巷道另一側以兼顧人行及停車需求；路口10公尺內禁停車、騎樓整平及留設人行空間、標線型人行道旁設停車格，若巷道路寬不足，標線型人行道及停車格分設道路兩側。

路口部分，人行道外擴（縮小路口）、行穿線退縮3至5公尺、加強行穿線照明。

有關號誌設計改善，交通部規範以號誌設計區隔路口行人及車輛穿越時間，包括以行人專用時相只允許行人穿越或行人早開時相（行人先通行）方式區隔。

路權團體「台灣交通安全協會」與學者專家共同討論並製作道路斷面設計案，保障行人用路安全，避免車輛犯下非故意的錯誤，盼政府單位參考。圖為針對桃園市龜山區萬壽振興路口提出的改造提案範例。（台灣交通安全協會提供 via 《中央社》）

改善人行空間，路權團體拋更科學有感公益提案

（中央社）國外媒體形容台灣的道路是「行人地獄」，交通部訂出道路改善指導原則，路權團體「台灣交通安全協會」認為仍不夠，拋出有如組合積木概念更科學且有感公益提案。

台灣交通安全協會副理事長林志學1日接受《中央社》記者訪問，他以樓層形容，歐美等先進國家的道路水準如果在10樓，台灣還在1樓，交通部訂出指導原則有往上爬升，但大約也只到第2層樓，還要經過很大的努力才能達先進國家水準。

林志學指出，台灣的道路規範太籠統，也缺乏人因工程的考慮，道路設計以車為主，現在雖開始強調人本交通，但公務部門的行政量能太大且人手不足，因地制宜的結果常常就變成標線隨便畫。

林志學形容，目前政府訂的標線規範，有如一桶樂高積木，但沒有使用說明書，因地制宜常常出現不合邏輯的作法，看似符合規範卻不好用，甚至帶來危險。

林志學舉例，路口應是有一個有別於路段、針對通行的人及車輛有獨立設計，台灣目前並無嚴謹的設計指引，路口只被視為是道路的自然交叉點，缺乏的不只是人行空間，連車行空間應有的物理區（兩交叉路口的重疊區域）和功能區（交叉路口物理區兩側的車道延伸部分）規劃都沒有。

林志學指出，特別是物理區，以標準的四叉路口為例，物理區有4個角落，所謂路口設計要符合車輛通行的其中一個意涵是，彎角的外廓即為車輛轉向軌跡的內廓，軌跡跟彎角就像拼圖一樣拼合，不應存在過大的間隙及所引發的潛在風險。

不過，林志學說，台灣的路口轉彎處經常是裸露的，裸露的意思是建築物的圓角或導角直接暴露在道路空間中，而非有一塊像河灘地一樣的彎角供行人通行；即便是彎角兩邊都有緊鄰建築物的人行道，彎角也經常是裸露的，行人經過彎角，也就暴露在車流風險中，而目前在標線規範中，轉彎處可以不用繪製道路邊線，造成大部分的路口有彎角缺失。

台灣交通安全協會與學者專家共同討論並製作一個道路斷面設計案，有25種模組，林志學形容，有點像樂高積木，可依需要組合，除了主要道路、次要道路外，還有多種服務型道路，並依商業、住宅、遊憩、綜合等不同區間，有不同的設計。前提都是透過車道寬度縮減車速自動減緩、增加人行空間等方式，讓行人可以安全走在路上，避免車輛犯下非故意的錯誤。

林志學說，協會製作的模組，考慮因素包括車型、車速、車輛通行軌跡、地形等，當改善道路時，可依模組做選擇，再根據實際情況做調整，盡可能以最高的用地效率設計車道空間，決定路型，就可以產生較多的路側空間，對行人更有保障，協會是公益提案，歡迎地方政府參考。

林志學說，這套模組不是美術照片，所有組合都有科學根據，如導入車輛軌跡設計前後，可以比較出原本的路肩線在路口處失去定義，若無法定義連貫的路側空間，就無法定義出安全的人行空間在哪裡。但如果有明確的設計車輛通行軌跡，描繪出車道邊界就很容易。

台灣交通安全協會很希望政府單位能參考協會所提出的道路改造案。

台灣交通安全協會1日受訪表示，台灣道路規範太籠統，也缺乏人因工程的考慮，因此與學者專家製作出有如積木概念的公益提案，有25種模組，可依需要組合，對行人更有保障，歡迎地方政府參考。（台灣交通安全協會提供 via 《中央社》）

關心道安從義務畫馬路開始，盼創多元平權道路

（中央社）「台灣交通安全協會」是近幾年極力為行人路權發聲的團體，全台檢視設計不良馬路，部分成員具工程專業，工作之餘就研究如何重新改造，並繪製設計圖，盼創多元平權道路。