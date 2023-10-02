改善人行空間，交通部訂3大指導原則及作法，路權團體拋更科學有感公益提案
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林志學說，包括他在內，協會有多名有工程背景的成員，主動蒐集並學習國外先進的道路設計方法，大家利用工作之餘，將台灣設計不良的道路，集思廣益，並透過公開圖資檢視，再研究改良校正，以電腦繪製模組改善設計圖，目前已建檔上百個案例。協會願意義務提供協會的改善設計案讓政府參考，因觀念及作法都較創新，被接受的範例不多，但已有公家單位注意到，有少數建議案正在執行中。
人行空間改善易不到位，交通部訂指導原則及作法
（中央社）交通部今年加大力道推動道安，盼洗刷「行人地獄」污名，檢視人行空間設計都有規範，但不明確，易疏漏不到位，交通部特別訂出3大指導原則及作法，發函地方依實際需求參考。
交通部路政及監理司長黃運貴1日接受《中央社》記者訪問說，道路會隨著地方發展，在車流及人流增加情況下，原本的安全設計已不符實際需求，就要適時調整。
交通部發現，目前道路有關人行空間部分，雖有設計規範，但分散在不同規章，也不是很明確，地方政府在執行時往往會不清楚或疏漏而不到位，造成道路上人行空間不足甚至人車爭道。
交通部日前也針對行人事故頻率高的路口排序，套用內政部最新路網圖資進行標定，盤點出全台1000處最優先需改善的路口，各縣市應於11月底前提報改善計畫，並發函地方政府可參考交通部訂定的「人行空間改善原則及作法」。
黃運貴說，人行空間改善原則及作法是將所有道路規範做更明確的陳述，但每個地方的道路環境都不一樣，地方政府改善道路時，可依實際狀況，參考交通部提供的針對主（次）要道路、服務道路（含巷道）及號誌等3大項目改善指導原則，再依路段及路口訂具體作法。
對於主（次）要道路人行空間改善，路段部分，交通部規範實體人行道設施帶設置停車格（彎）、騎樓整平及劃設整齊線留下1.5公尺行人空間、縮減車道寬度、增加人行空間、路口10公尺內禁停車。
路口部分，行穿線往外退縮3到5公尺、增設庇護島、加強行穿線照明。
對於服務道路（含巷道）人行空間改善，路段部分，交通部規範可採實體或標線型人行道、停車格可搭配設置於人行道旁或巷道另一側以兼顧人行及停車需求；路口10公尺內禁停車、騎樓整平及留設人行空間、標線型人行道旁設停車格，若巷道路寬不足，標線型人行道及停車格分設道路兩側。
路口部分，人行道外擴（縮小路口）、行穿線退縮3至5公尺、加強行穿線照明。
有關號誌設計改善，交通部規範以號誌設計區隔路口行人及車輛穿越時間，包括以行人專用時相只允許行人穿越或行人早開時相（行人先通行）方式區隔。
改善人行空間，路權團體拋更科學有感公益提案
（中央社）國外媒體形容台灣的道路是「行人地獄」，交通部訂出道路改善指導原則，路權團體「台灣交通安全協會」認為仍不夠，拋出有如組合積木概念更科學且有感公益提案。
台灣交通安全協會副理事長林志學1日接受《中央社》記者訪問，他以樓層形容，歐美等先進國家的道路水準如果在10樓，台灣還在1樓，交通部訂出指導原則有往上爬升，但大約也只到第2層樓，還要經過很大的努力才能達先進國家水準。
林志學指出，台灣的道路規範太籠統，也缺乏人因工程的考慮，道路設計以車為主，現在雖開始強調人本交通，但公務部門的行政量能太大且人手不足，因地制宜的結果常常就變成標線隨便畫。
林志學形容，目前政府訂的標線規範，有如一桶樂高積木，但沒有使用說明書，因地制宜常常出現不合邏輯的作法，看似符合規範卻不好用，甚至帶來危險。
林志學舉例，路口應是有一個有別於路段、針對通行的人及車輛有獨立設計，台灣目前並無嚴謹的設計指引，路口只被視為是道路的自然交叉點，缺乏的不只是人行空間，連車行空間應有的物理區（兩交叉路口的重疊區域）和功能區（交叉路口物理區兩側的車道延伸部分）規劃都沒有。
林志學指出，特別是物理區，以標準的四叉路口為例，物理區有4個角落，所謂路口設計要符合車輛通行的其中一個意涵是，彎角的外廓即為車輛轉向軌跡的內廓，軌跡跟彎角就像拼圖一樣拼合，不應存在過大的間隙及所引發的潛在風險。
不過，林志學說，台灣的路口轉彎處經常是裸露的，裸露的意思是建築物的圓角或導角直接暴露在道路空間中，而非有一塊像河灘地一樣的彎角供行人通行；即便是彎角兩邊都有緊鄰建築物的人行道，彎角也經常是裸露的，行人經過彎角，也就暴露在車流風險中，而目前在標線規範中，轉彎處可以不用繪製道路邊線，造成大部分的路口有彎角缺失。
台灣交通安全協會與學者專家共同討論並製作一個道路斷面設計案，有25種模組，林志學形容，有點像樂高積木，可依需要組合，除了主要道路、次要道路外，還有多種服務型道路，並依商業、住宅、遊憩、綜合等不同區間，有不同的設計。前提都是透過車道寬度縮減車速自動減緩、增加人行空間等方式，讓行人可以安全走在路上，避免車輛犯下非故意的錯誤。
林志學說，協會製作的模組，考慮因素包括車型、車速、車輛通行軌跡、地形等，當改善道路時，可依模組做選擇，再根據實際情況做調整，盡可能以最高的用地效率設計車道空間，決定路型，就可以產生較多的路側空間，對行人更有保障，協會是公益提案，歡迎地方政府參考。
林志學說，這套模組不是美術照片，所有組合都有科學根據，如導入車輛軌跡設計前後，可以比較出原本的路肩線在路口處失去定義，若無法定義連貫的路側空間，就無法定義出安全的人行空間在哪裡。但如果有明確的設計車輛通行軌跡，描繪出車道邊界就很容易。
台灣交通安全協會很希望政府單位能參考協會所提出的道路改造案。
關心道安從義務畫馬路開始，盼創多元平權道路
（中央社）「台灣交通安全協會」是近幾年極力為行人路權發聲的團體，全台檢視設計不良馬路，部分成員具工程專業，工作之餘就研究如何重新改造，並繪製設計圖，盼創多元平權道路。
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
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一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
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AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。