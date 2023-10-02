【藝遊嚮導】10/3-10/9：台東光祭《回知本》、宮﨑駿新作《蒼鷺與少年》、音樂劇《最後那五年》，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜《彼時未見》Today We are Not Old

時間｜2023/10/7（六）

地點｜新竹市文化局演藝廳音樂廳（新竹市北區東大路二段17號）

備註｜本活動為售票活動

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這是一齣關於時間、關於決定，關於後悔，關於我們如何看待自己的過去和未來的戲。

一對青春洋溢的戀人，在旺盛賀爾蒙驅使下，熱戀中的兩人相約要秘密地從故鄉小鎮離開，一起私奔到遠方。深夜的火車站候車室裡，突然出現了一對中年男女，他們看起來有點面熟，更扯的是他們宣稱自己是來自二十五年後的世界的人？！來自虛無的未來的預言是否將左右年輕的戀人？過去的自己和未來的人生如何交錯發展？一場超現實的、浪漫的、幽默的愛情喜劇就在這深夜的候車室熱烈展開。

名稱｜【衛武營五週年慶】《但是又何奈》Singing All the Night

時間｜2023/10/7（六） - 2023/10/9（一）

地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

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精彩復刻八〇年代歌廳秀的絕代風華，親見台灣頂尖演員同台飆戲超過癮！

為了支撐昏倒住院的母親鳳君，成為亮晶晶大歌廳的駐唱歌手是16歲的阿梅現在唯一的選擇。

就這樣站上了舞台的阿梅，見證了歌廳秀從興盛到殞落的藝界人生，與青梅竹馬琴師─朝生剪不斷理還亂的感情、跟神秘又美艷的搭檔歌手─羽雁亦敵亦友的關係、還有大歌廳老闆弘哥對自己若有似無的情愫、面對昏迷不醒的母親、嗜賭的父親，在這樣的慾望迷宮中，阿梅企圖找尋自己的出路、自己的答案。

《但是又何奈》講述的是80年代歌廳秀從興盛到殞落的藝界人生，在舞台上永遠光鮮亮麗的背後，是主角阿梅在時代的推動下，一步一步地拼命站穩腳步、讓人生繼續的生命旅程。「生存」是她的唯一選擇，也是最不得已的選擇。

名稱｜《Reality No-Show》─改編自真實故事

時間｜2023/10/5（四）- 2023/10/8（日）

地點｜台北表演藝術中心 球劇場（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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真相的謊言，謊言的真相，當每個人都在說謊，你還能相信什麼？

《Reality No-Show》中的每個角色，為了各自不同的理由，不斷虛構故事、編織謊言。邵辰曄原本出租Caspar當他的情人，之後卻不斷追問起Caspar的真實身份。編劇傅若言從未見過自己的父親劉憶，卻在他把邵辰曄和Caspar的故事改編成電影開拍後，偶然下聽見了父親的聲音。變性人Diva完全不相信愛情，卻主持了全國收視率第一，專門幫人尋找soul mate的實境秀節目。直播主徐曉寧為了狂刷自己的存在感，竟與八面玲瓏的經紀人瑪丹進行一場出賣靈魂的交易。知名喜劇演員詹姆士因演出同志角色一炮而紅，但他急於想擺脫從此被定型，卻因為一件性侵醜聞而讓自己成為最不想成為的那種人。

本劇以zoom out的鏡頭語言編排敘事結構，層層交織出幾組互有關聯的人物，他們各自「虛構真相」的故事，試圖不斷翻轉觀眾對真相的理解，同時也引領觀眾思辨與探究當前社群年代的「真假虛實」。

【展覽】

名稱｜《童話》朱利安．亨德馬克 亞洲首展

時間｜2023/10/5（四）- 2023/11/26（六）

地點｜藝時代畫廊（台中市西屯區文心路三段4號2樓）

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「這無盡追求快樂的舞台如同扭曲的夢境般，恰好對應出西方文化對於懷舊情感和抽象真理的感知，兩者衝突和相融一致的狀態。」

當今現代化社會中的視頻媒體、購物頻道、百貨公司等，充斥著美好生活的榜樣，快速而多元的促使我們在工作之餘不斷的消費，在這過程中享受進步的快感，聚會辦趴、大餐美食、直播拍照打卡留下足跡，讓自己的生活看似越來越美好而進化，從中獲得快樂、幸福與存在感。

然而在這一片美好的景象間，來自於德國的藝術家朱利安．亨德馬克（Juliane Hundertmark）以敏銳而犀利視野，借由繪畫反射出不同的觀察和面向，在這她所稱無窮無盡地追求快樂的舞台場景中，建構屬於自己幻想而詼諧的角色們，他們奇特、荒謬，甚至是怪誕到更貼近人性的真實面。受到達達主義（Dada）的格羅斯（Georg Groze）的影響，不走正常規範中的路，另闢蹊徑才能更接近真相。

名稱｜《愛硯成痴》特展

時間｜2023/9/28（四） 開展

地點｜國立故宮博物院303展廳（台北市士林區至善路221號）

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硯痴，是指對硯極度迷戀的性情中人，究竟硯石有什麼媚力，令人愛不釋手呢？

硯痴，是指對硯極度迷戀的性情中人，宋代文人蘇軾、米芾還有清代揚州畫派的高鳳翰都是歷史上有名的愛硯人士，究竟硯石有什麼媚力，令人愛不釋手呢？

硯一直是人們的好朋友。電腦鍵盤還沒普遍以前，自來水筆尚未出現的時代，寫字、畫畫都少不了筆、墨、紙和硯，而其中又以硯，最能傳之久遠。大約有二千年、七萬多個日子，硯從出現、不斷變化、定型到再變化，就像流行風潮，在不同時代展現出百態千姿。

展覽將以硯式的發展為陳列主軸，穿插與硯相關的點點滴滴，期望大家能感受到硯石與眾不同的特色，流連於古今用硯人的真情至性之間。此次展覽除了展出院藏硯石100餘件，並特別向國立歷史博物館借展典藏品15件，以豐富早期硯式的風格面貌。

名稱｜2023台東光祭《回知本》

時間｜2023/10/6（五）- 2023/11/19（日）

地點｜台東知本溫泉區（台東縣卑南鄉溫泉路376巷18號 周邊）

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回知本，尋找遺失的心靈之詩，在台東光祭，感受心靈的觸動。

不論你現在身處的地方，距離知本有多遠，跟著台東光祭回知本吧！走進藝術作品，用當代手法呈現在地元素，以聲光藝術陪伴人們回知本，回到再出發的起點，新的故事與新的相遇，在台東光祭中不斷循環延續。

擁有百年歷史的知本溫泉，就是一個提供身心療癒的地方，在知本感受被溫泉與山林全然擁抱。本著這樣的感動，今年秋天，讓我們再次回到知本，沈浸在溫泉水中最放鬆的時刻，也回歸最真實的自我，找回與大自然合而為一的親密感。

【影視】

名稱｜《蒼鷺與少年》The Boy and the Heron