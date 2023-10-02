【藝遊嚮導】10/3-10/9：台東光祭《回知本》、宮﨑駿新作《蒼鷺與少年》、音樂劇《最後那五年》，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
不論你身在何處，距離知本有多遠，10/6跟著台東光祭的聲光藝術回知本，找回與大自然合而為一的親密感吧！宮﨑駿繼《風起》後睽違10年再次製作動畫片，破天荒嘗試「零宣傳」策略，只釋出一張海報而劇情隻字未提引觀眾好奇。經典愛情音樂劇《最後那五年》在台北盛大開演，以交叉敘事的方式演出，男女主角一人一曲就像一段段獨白，唱出愛情的甜蜜、心酸、浪漫與心痛。
【表演藝術】
名稱｜《彼時未見》Today We are Not Old
時間｜2023/10/7（六）
地點｜新竹市文化局演藝廳音樂廳（新竹市北區東大路二段17號）
備註｜本活動為售票活動
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這是一齣關於時間、關於決定，關於後悔，關於我們如何看待自己的過去和未來的戲。
一對青春洋溢的戀人，在旺盛賀爾蒙驅使下，熱戀中的兩人相約要秘密地從故鄉小鎮離開，一起私奔到遠方。深夜的火車站候車室裡，突然出現了一對中年男女，他們看起來有點面熟，更扯的是他們宣稱自己是來自二十五年後的世界的人？！來自虛無的未來的預言是否將左右年輕的戀人？過去的自己和未來的人生如何交錯發展？一場超現實的、浪漫的、幽默的愛情喜劇就在這深夜的候車室熱烈展開。
名稱｜【衛武營五週年慶】《但是又何奈》Singing All the Night
時間｜2023/10/7（六） - 2023/10/9（一）
地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）
備註｜本活動為售票活動
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精彩復刻八〇年代歌廳秀的絕代風華，親見台灣頂尖演員同台飆戲超過癮！
為了支撐昏倒住院的母親鳳君，成為亮晶晶大歌廳的駐唱歌手是16歲的阿梅現在唯一的選擇。
就這樣站上了舞台的阿梅，見證了歌廳秀從興盛到殞落的藝界人生，與青梅竹馬琴師─朝生剪不斷理還亂的感情、跟神秘又美艷的搭檔歌手─羽雁亦敵亦友的關係、還有大歌廳老闆弘哥對自己若有似無的情愫、面對昏迷不醒的母親、嗜賭的父親，在這樣的慾望迷宮中，阿梅企圖找尋自己的出路、自己的答案。
《但是又何奈》講述的是80年代歌廳秀從興盛到殞落的藝界人生，在舞台上永遠光鮮亮麗的背後，是主角阿梅在時代的推動下，一步一步地拼命站穩腳步、讓人生繼續的生命旅程。「生存」是她的唯一選擇，也是最不得已的選擇。
名稱｜《Reality No-Show》─改編自真實故事
時間｜2023/10/5（四）- 2023/10/8（日）
地點｜台北表演藝術中心 球劇場（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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真相的謊言，謊言的真相，當每個人都在說謊，你還能相信什麼？
《Reality No-Show》中的每個角色，為了各自不同的理由，不斷虛構故事、編織謊言。邵辰曄原本出租Caspar當他的情人，之後卻不斷追問起Caspar的真實身份。編劇傅若言從未見過自己的父親劉憶，卻在他把邵辰曄和Caspar的故事改編成電影開拍後，偶然下聽見了父親的聲音。變性人Diva完全不相信愛情，卻主持了全國收視率第一，專門幫人尋找soul mate的實境秀節目。直播主徐曉寧為了狂刷自己的存在感，竟與八面玲瓏的經紀人瑪丹進行一場出賣靈魂的交易。知名喜劇演員詹姆士因演出同志角色一炮而紅，但他急於想擺脫從此被定型，卻因為一件性侵醜聞而讓自己成為最不想成為的那種人。
本劇以zoom out的鏡頭語言編排敘事結構，層層交織出幾組互有關聯的人物，他們各自「虛構真相」的故事，試圖不斷翻轉觀眾對真相的理解，同時也引領觀眾思辨與探究當前社群年代的「真假虛實」。
【展覽】
名稱｜《童話》朱利安．亨德馬克 亞洲首展
時間｜2023/10/5（四）- 2023/11/26（六）
地點｜藝時代畫廊（台中市西屯區文心路三段4號2樓）
「這無盡追求快樂的舞台如同扭曲的夢境般，恰好對應出西方文化對於懷舊情感和抽象真理的感知，兩者衝突和相融一致的狀態。」
當今現代化社會中的視頻媒體、購物頻道、百貨公司等，充斥著美好生活的榜樣，快速而多元的促使我們在工作之餘不斷的消費，在這過程中享受進步的快感，聚會辦趴、大餐美食、直播拍照打卡留下足跡，讓自己的生活看似越來越美好而進化，從中獲得快樂、幸福與存在感。
然而在這一片美好的景象間，來自於德國的藝術家朱利安．亨德馬克（Juliane Hundertmark）以敏銳而犀利視野，借由繪畫反射出不同的觀察和面向，在這她所稱無窮無盡地追求快樂的舞台場景中，建構屬於自己幻想而詼諧的角色們，他們奇特、荒謬，甚至是怪誕到更貼近人性的真實面。受到達達主義（Dada）的格羅斯（Georg Groze）的影響，不走正常規範中的路，另闢蹊徑才能更接近真相。
名稱｜《愛硯成痴》特展
時間｜2023/9/28（四） 開展
地點｜國立故宮博物院303展廳（台北市士林區至善路221號）
硯痴，是指對硯極度迷戀的性情中人，究竟硯石有什麼媚力，令人愛不釋手呢？
硯痴，是指對硯極度迷戀的性情中人，宋代文人蘇軾、米芾還有清代揚州畫派的高鳳翰都是歷史上有名的愛硯人士，究竟硯石有什麼媚力，令人愛不釋手呢？
硯一直是人們的好朋友。電腦鍵盤還沒普遍以前，自來水筆尚未出現的時代，寫字、畫畫都少不了筆、墨、紙和硯，而其中又以硯，最能傳之久遠。大約有二千年、七萬多個日子，硯從出現、不斷變化、定型到再變化，就像流行風潮，在不同時代展現出百態千姿。
展覽將以硯式的發展為陳列主軸，穿插與硯相關的點點滴滴，期望大家能感受到硯石與眾不同的特色，流連於古今用硯人的真情至性之間。此次展覽除了展出院藏硯石100餘件，並特別向國立歷史博物館借展典藏品15件，以豐富早期硯式的風格面貌。
名稱｜2023台東光祭《回知本》
時間｜2023/10/6（五）- 2023/11/19（日）
地點｜台東知本溫泉區（台東縣卑南鄉溫泉路376巷18號 周邊）
回知本，尋找遺失的心靈之詩，在台東光祭，感受心靈的觸動。
不論你現在身處的地方，距離知本有多遠，跟著台東光祭回知本吧！走進藝術作品，用當代手法呈現在地元素，以聲光藝術陪伴人們回知本，回到再出發的起點，新的故事與新的相遇，在台東光祭中不斷循環延續。
擁有百年歷史的知本溫泉，就是一個提供身心療癒的地方，在知本感受被溫泉與山林全然擁抱。本著這樣的感動，今年秋天，讓我們再次回到知本，沈浸在溫泉水中最放鬆的時刻，也回歸最真實的自我，找回與大自然合而為一的親密感。
【影視】
名稱｜《蒼鷺與少年》The Boy and the Heron
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。