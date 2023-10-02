北大金融學教授分析：無法大規模投資，中國經濟將明顯減緩

（中央社）北京大學金融學教授白提斯（Michael Pettis）預測，由於中國已無法如同過去那般進行大規模投資，經濟增長將會明顯減緩。

《德國之聲中文網》今天報導，從上海搭乘復興號高鐵前往北京，車速最高可達每小時350公里。整個旅程幾乎感受不到車輛的震動，而且很少出現晚點延誤的情形。連接北京和上海的高鐵車次幾乎座無虛席，但沿途所經之處卻顯得有些荒涼，包括成片成片的空置住宅樓房以及幾乎沒有乘客的豪華火車站等等。

報導引述白提斯表示，這些荒涼表象背後暗藏著深層的原因，「中國的快速發展已經到了極限」。

白提斯說，最有說服力的例子是位於中國西南部的貴州。當地雖然收入很低，但山區仍會大興土木、修橋築路，「增長型社會一個常見的問題就是建設速度過快。因為他們雖然擁有了良好的基礎設施，但這些基礎設施卻無法產生足夠的經濟效益，用於這些設施的維護保養。」

這位經濟學者表示，全世界70％的高鐵雖然都在中國，但中國經濟卻只占全球經濟總量的17％；而中國仍希望在今後5年修建相當於德國、西班牙、法國和日本總量的高鐵路線。

中國政府指錯了發展方向嗎？白提斯分析，「在中國，投資總額在經濟總量中的占比達44％，這非常之高。在高投資國家中，這一比例通常為33％，而全球平均水平則為25％。也就是，中國必須降低投資額度，因為投資本身並不能帶來富裕」。

這對於未來又意味著什麼？中國政府會將一系列新的建設計畫一筆勾銷嗎？白提斯說，「也許會的」，但是一旦減少投資，刺激內需提振經濟的目標就將面臨危險。

他說，若減少建設項目，建築工人就會面臨裁員，如此將導致失業人數增多；「但政府同時還希望，民眾能夠增加消費，促進經濟發展。為此目的，政府必須提供國家資助，但這一點在政治層面上卻很難推行，因為現在的政府支出就已經非常高了」。

白提斯表示，今年很多矛盾都顯得非常突出，「我個人的預估是，經濟增長將會明顯減緩，因為中國已經無法再像過去那樣進行大規模投資了」。

他指出，對於中國領導人來說，繼續按照慣常的方式管理經濟已成為嚴峻挑戰，「歷史上，從未有過一個經濟體像中國這樣實現了如此快速強勁的增長，而現如今這種快速增長的後果也已暴露無遺，急需進行應對。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航