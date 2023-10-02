開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/02,
中國

北大金融學教授分析：無法大規模投資，中國經濟將明顯減緩

北大金融學教授分析：無法大規模投資，中國經濟將明顯減緩
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

北京大學金融學教授白提斯（Michael Pettis）指出，對於中國領導人來說，繼續按照慣常的方式管理經濟已成為嚴峻挑戰，「歷史上，從未有過一個經濟體像中國這樣實現了如此快速強勁的增長，而現如今這種快速增長的後果也已暴露無遺，急需進行應對」。

（中央社）北京大學金融學教授白提斯（Michael Pettis）預測，由於中國已無法如同過去那般進行大規模投資，經濟增長將會明顯減緩。

《德國之聲中文網》今天報導，從上海搭乘復興號高鐵前往北京，車速最高可達每小時350公里。整個旅程幾乎感受不到車輛的震動，而且很少出現晚點延誤的情形。連接北京和上海的高鐵車次幾乎座無虛席，但沿途所經之處卻顯得有些荒涼，包括成片成片的空置住宅樓房以及幾乎沒有乘客的豪華火車站等等。

報導引述白提斯表示，這些荒涼表象背後暗藏著深層的原因，「中國的快速發展已經到了極限」。

白提斯說，最有說服力的例子是位於中國西南部的貴州。當地雖然收入很低，但山區仍會大興土木、修橋築路，「增長型社會一個常見的問題就是建設速度過快。因為他們雖然擁有了良好的基礎設施，但這些基礎設施卻無法產生足夠的經濟效益，用於這些設施的維護保養。」

這位經濟學者表示，全世界70％的高鐵雖然都在中國，但中國經濟卻只占全球經濟總量的17％；而中國仍希望在今後5年修建相當於德國、西班牙、法國和日本總量的高鐵路線。

中國政府指錯了發展方向嗎？白提斯分析，「在中國，投資總額在經濟總量中的占比達44％，這非常之高。在高投資國家中，這一比例通常為33％，而全球平均水平則為25％。也就是，中國必須降低投資額度，因為投資本身並不能帶來富裕」。

這對於未來又意味著什麼？中國政府會將一系列新的建設計畫一筆勾銷嗎？白提斯說，「也許會的」，但是一旦減少投資，刺激內需提振經濟的目標就將面臨危險。

他說，若減少建設項目，建築工人就會面臨裁員，如此將導致失業人數增多；「但政府同時還希望，民眾能夠增加消費，促進經濟發展。為此目的，政府必須提供國家資助，但這一點在政治層面上卻很難推行，因為現在的政府支出就已經非常高了」。

白提斯表示，今年很多矛盾都顯得非常突出，「我個人的預估是，經濟增長將會明顯減緩，因為中國已經無法再像過去那樣進行大規模投資了」。

他指出，對於中國領導人來說，繼續按照慣常的方式管理經濟已成為嚴峻挑戰，「歷史上，從未有過一個經濟體像中國這樣實現了如此快速強勁的增長，而現如今這種快速增長的後果也已暴露無遺，急需進行應對。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。