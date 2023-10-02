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2023/10/02,
文學

《寺內：中短篇小說精選》編選者言

《寺內：中短篇小說精選》編選者言
《寺內》

我們想讓你知道的是

劉以鬯思考在殖民地商業社會如何發展東西匯萃的美學和雅俗共賞的趣味，沒有學究和民族包袱。〈寺內〉筆法極盡纖細別緻，古代文字化作磚瓦保留，卻是供西方現代生活的空間，美不勝收，為代表之作。

劉以鬯（1918-2018）寫作時間橫跨半世紀，取捨非易。

本書編選最重要的主題，是以改編自元代王實甫《西廂記》的代表作《寺內》（1964）為核心的「故事復修」。自1947年〈迷樓〉寫隋煬帝的荒唐；〈除夕〉（1969）幻想曹雪芹的寫作心境；〈蛇〉（1978）用現代心理手法重寫《白蛇傳》；〈盤古與黑〉（1993）挑戰文字影像化的可能，俱十分有趣。

復修一詞來自建築學，意謂翻新舊建築物進入現代生活環境，大有別於五四時期魯迅、郭沫若等作家努力於故事新編，具有某種民粹心態抗衡西方現代主義。劉先生更傾向思考在殖民地商業社會如何發展東西匯萃的美學和雅俗共賞的趣味，沒有學究和民族包袱。〈寺內〉筆法極盡纖細別緻，古代文字化作磚瓦保留，卻是供西方現代生活的空間，美不勝收，為代表之作。

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《寺內》

「新不一定是好，但好的作品通常都有新意！」是劉先生創作座右銘，〈鏈〉（1968）、〈吵架〉（1969）、〈打錯了〉（1983）強調結構主義形式美學；〈動亂〉（1968）用死物記述香港暴動；《鏡子裏的鏡子》（1969）思考中產人士的存在主義；《黑妹》（1981-82）寫少女陰暗心理。盡可一睹劉先生不同時期的創作力，今日看來依然充滿啓發性。

順賀劉以鬯先生一零五歲冥壽，謝謝昭翡和聯合文學支持，讓劉先生不朽之作，見於台灣。

（備註：為紀念劉以鬯今年冥壽105歲，《劉以鬯：1918》紀錄片導演及獲獎專著《劉以鬯與香港摩登：文學・電影・紀錄片》作者黄勁輝博士徵得聯合文學出版社總編輯周昭翡合作，首度在台一連五冊出版劉以鬯專書：《酒徒》、《他有一把鋒利的小刀》、《島與半島》、《對倒》及《寺內：中短篇小說精選》。本次出版是文學旅遊，希望讓台灣讀者看見香港文學，增進文化交流。）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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