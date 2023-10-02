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2023/10/02,
歐洲

科索沃爆武裝衝突，美國促塞爾維亞撤軍，北約加強部署600名英軍

科索沃爆武裝衝突，美國促塞爾維亞撤軍，北約加強部署600名英軍
Photo Credit: GettyImages

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1名科索沃警察9月24日在科索沃北部遇襲死亡，當地有數座城鎮都以塞爾維亞人占多數。科索沃以阿爾巴尼亞族人居多。科索沃警察特種部隊與全副武裝的塞爾維亞人隨後展開槍戰，這是科索沃近年最嚴重的局勢升溫事件之一。

科索沃局勢緊繃，北約加強部署600名英軍

（中央社）北大西洋公約組織（NATO）1日表示，將在科索沃部署約600名英國軍人，以加強北約在當地的軍力。科索沃曾是塞爾維亞一省，上週因武裝衝突而出現緊繃局勢。

《法新社》報導，這些英軍由預備役部隊組成，週末加入北約「科索沃維持和平部隊」（KFOR），以因應這個地區的局勢和再度出現的緊張局面。

北約發言人懷特（Dylan White）說：「英國正從威爾斯王妃王室軍團第1營派遣約200名軍人，加入已在科索沃演習的400人英國特遣隊，其他盟國隨後也將增援。」

懷特說：「這項決定是在9月24日科索沃警察遭遇暴力攻擊及區域緊張態勢升高後做成。」他沒有明確提到美國9月29日就塞爾維亞在科索沃邊界集結兵力提出的警告。

他說，北約1日再度呼籲冷靜，並要求塞爾維亞和科索沃儘快恢復對話，因為這是「實現長久和平的唯一之道」。塞爾維亞並不承認科索沃獨立。

1名科索沃警察9月24日在科索沃北部遇襲死亡，當地有數座城鎮都以塞爾維亞人占多數。科索沃以阿爾巴尼亞族人居多。

科索沃警察特種部隊與全副武裝的塞爾維亞人隨後展開槍戰，這是科索沃近年最嚴重的局勢升溫事件之一。

美在科索沃邊界發現部隊集結，促塞爾維亞撤軍

白宮9月29日表示，在科索沃邊界偵測到大批塞爾維亞部隊集結，敦促塞爾維亞撤離軍隊，以免在發生致命衝突後破壞局勢穩定。

科索沃一名員警9月24日遭襲擊身亡，接著靠近塞爾維亞邊界一座村莊的修道院爆發槍戰，是科索沃局勢近年最嚴重的一次惡化。

《法新社》報導，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們正密切關注大批塞爾維亞軍隊沿著與科索沃接壤的邊界部署的狀況…包括前所未見地部署先進塞爾維亞火砲、戰車與機械化步兵部隊。我們認為這是嚴重破壞穩定的發展。」

柯比說，「我們呼籲塞爾維亞自邊界撤軍」，目前還不清楚塞爾維亞集結部隊的用意，但這樣的發展令人擔憂。

他又說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）通電話，敦促「立即降低緊張情勢並恢復對話」。美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也與科索沃總理談過。

柯比還提到，北大西洋公約組織（NATO）將增加「科索沃維持和平部隊」（KFOR）的駐軍。

3名塞爾維亞槍手9月24日在班尼斯卡（Banjska）附近伏擊巡邏員警，之後退守到一處東正教修道院內，與科索沃警方駁火數小時後死亡。

科索沃塞爾維亞族政黨的成員29日透過律師承認上週稍早率領一群槍手與科索沃警方爆發衝突。

柯比說，這場攻擊的手法「高度精密複雜」，涉及大量人力、車輛、設備與訓練。他說：「這很令人擔憂。看起來不像只是一群人聚集起來犯案。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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