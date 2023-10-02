印尼足球場踩踏事件一週年，罹難者家屬要求政府伸張正義

綜合《美聯社》及《亞洲新聞台》報導，踩踏事件一週年之際，罹難者家屬、倖存者及人權組織聚集在東爪哇瑪琅縣的坎朱魯漢體育場（Kanjuruhan），為逝者舉辦祈禱儀式。

幾名受害者的家屬在祈禱儀式前宣讀了一份聲明，當中列出一些要求，包括對嫌疑人進行符合公平正義的審判，並呼籲總統佐科威暫停體育場的翻修計劃以便調查；此外，他們也要求印尼足協宣布10月1日為全國哀悼日。

2022年10月1日，泗水帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）在約4萬2千名觀眾面前以3比2擊敗阿雷馬隊（Arema Malang）後，雙方球迷爆發衝突，警方向體育場看台發射催淚瓦斯，造成人群恐慌並引發大規模踩踏意外，最終135人死亡，是世界上最嚴重的體育災難之一。

Photo Credit:GettyImages 踩踏事件後的坎朱魯漢體育場足球場。

意外發生後，國際足球總會下令禁止在體育場內使用催淚瓦斯，印尼警方則在總統佐科威的支持下，成立調查小組。

目前，6名被指控疏忽職守及過失致死的嫌疑人中，已有5名遭到定罪。其中2名警察最初被泗水法院以無罪釋放，經過上訴後分別被最高法院判處2年及2年半的刑期；前東爪哇警察機動隊指揮官、足球俱樂部前安全官員各被判處1年刑期。

但部分受害者親屬表示，這些懲罰遠遠不夠，他們將繼續爭取正義。

在意外中失去2個女兒與前妻的阿索克（Athok）表示，他的女兒並非如調查小組的結論所說－死於催淚瓦斯，而是死於胸部遭到鈍器打擊後，所造成的肋骨骨折。

阿索克指出，警方在審判中表示當時體育場內沒有帕爾斯巴亞隊的支持者，但球迷之間卻還是發生了鬥毆，是一個「公開的謊言」。

「我想用合法的方式抗爭，為我女兒的死伸張正義。如果你問我是否真誠地接受所發生的事情，是的，我真誠地接受，他們死了、不會再回來了。但根據法律，我會為殺害我兩個女兒的兇手伸張正義。」阿索克說。

阿索克萊也表示，自從他開始公開談論女兒的死亡以來，他便一直受到恐嚇。

《CNN》則報導，坎朱魯漢悲劇倡導小組（Kanjuruhan Tragedy Advocacy Tea）發言人希達亞特（Imam Hidayat）表示：「坎朱魯漢悲劇是嚴重侵犯人權的行為。」他呼籲總檢察長辦公室組成一個獨立小組來調查這起悲劇。

「如果由警方進行調查，就會產生利益衝突，」他說。

印尼國際特赦組織也指出，政府應徹底進行調查，並將所有肇事者繩之以法。

「下令安全部隊發射催淚瓦斯的指揮層領導人還沒有被法律調查，這讓人無法接受，死者和傷者的家屬應該得到適當的正義和問責。」印尼國際特赦組織執行董事哈米德（Usman Hamid）在一份聲明中表示，並強調應對警方過度使用暴力的行為進行評估。

此外，政府於9月開始對坎朱魯漢體育場進行翻修工程，引起罹難者家屬不滿。

「坎朱魯漢體育場是犯罪現場和證據，還不應該被拆除，如果這個問題解決了，拆除是可以的，但是問題還沒有解決。」在踩踏意外中失去了父親和弟弟的佩塔馬（Rizal Putra Pratama）告訴美聯社。

佩塔馬表示，他不僅失去了父親與弟弟，13歲罹患登革熱的妹妹至今仍無法接受家人的悲慘死亡，病情不斷惡化。

「我會繼續以合法的方式抗爭，我至今還沒獲得我所要求的公平正義，因為接連失去了父親及弟弟妹妹。直到我死之前，我都會繼續戰鬥。」佩塔馬說。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：楊士範