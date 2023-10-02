開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/02,
印太

印尼足球場踩踏事件一週年，罹難者家屬要求政府伸張正義

印尼足球場踩踏事件一週年，罹難者家屬要求政府伸張正義
坎朱魯漢體育場，踩踏意外的事發當下警方使用催淚瓦斯。Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

印尼足球場踏事件滿一週年後，相關人士聚集在坎朱魯漢體育場為罹難者祈福，並呼籲政府伸張正義。罹難者家屬批評，相關涉案人員僅被判處一到兩年的刑期，讓人難以接受；他們也要求，在徹底調查完之前，政府不應該拆除事發的體育場。

綜合《美聯社》及《亞洲新聞台》報導，踩踏事件一週年之際，罹難者家屬、倖存者及人權組織聚集在東爪哇瑪琅縣的坎朱魯漢體育場（Kanjuruhan），為逝者舉辦祈禱儀式。

幾名受害者的家屬在祈禱儀式前宣讀了一份聲明，當中列出一些要求，包括對嫌疑人進行符合公平正義的審判，並呼籲總統佐科威暫停體育場的翻修計劃以便調查；此外，他們也要求印尼足協宣布10月1日為全國哀悼日。

2022年10月1日，泗水帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）在約4萬2千名觀眾面前以3比2擊敗阿雷馬隊（Arema Malang）後，雙方球迷爆發衝突，警方向體育場看台發射催淚瓦斯，造成人群恐慌並引發大規模踩踏意外，最終135人死亡，是世界上最嚴重的體育災難之一。

GettyImages-1243692101
Photo Credit:GettyImages
踩踏事件後的坎朱魯漢體育場足球場。

意外發生後，國際足球總會下令禁止在體育場內使用催淚瓦斯，印尼警方則在總統佐科威的支持下，成立調查小組。

目前，6名被指控疏忽職守及過失致死的嫌疑人中，已有5名遭到定罪。其中2名警察最初被泗水法院以無罪釋放，經過上訴後分別被最高法院判處2年及2年半的刑期；前東爪哇警察機動隊指揮官、足球俱樂部前安全官員各被判處1年刑期。

但部分受害者親屬表示，這些懲罰遠遠不夠，他們將繼續爭取正義。

在意外中失去2個女兒與前妻的阿索克（Athok）表示，他的女兒並非如調查小組的結論所說－死於催淚瓦斯，而是死於胸部遭到鈍器打擊後，所造成的肋骨骨折。

阿索克指出，警方在審判中表示當時體育場內沒有帕爾斯巴亞隊的支持者，但球迷之間卻還是發生了鬥毆，是一個「公開的謊言」。

「我想用合法的方式抗爭，為我女兒的死伸張正義。如果你問我是否真誠地接受所發生的事情，是的，我真誠地接受，他們死了、不會再回來了。但根據法律，我會為殺害我兩個女兒的兇手伸張正義。」阿索克說。

阿索克萊也表示，自從他開始公開談論女兒的死亡以來，他便一直受到恐嚇。

CNN》則報導，坎朱魯漢悲劇倡導小組（Kanjuruhan Tragedy Advocacy Tea）發言人希達亞特（Imam Hidayat）表示：「坎朱魯漢悲劇是嚴重侵犯人權的行為。」他呼籲總檢察長辦公室組成一個獨立小組來調查這起悲劇。

「如果由警方進行調查，就會產生利益衝突，」他說。

印尼國際特赦組織也指出，政府應徹底進行調查，並將所有肇事者繩之以法。

「下令安全部隊發射催淚瓦斯的指揮層領導人還沒有被法律調查，這讓人無法接受，死者和傷者的家屬應該得到適當的正義和問責。」印尼國際特赦組織執行董事哈米德（Usman Hamid）在一份聲明中表示，並強調應對警方過度使用暴力的行為進行評估。

此外，政府於9月開始對坎朱魯漢體育場進行翻修工程，引起罹難者家屬不滿。

「坎朱魯漢體育場是犯罪現場和證據，還不應該被拆除，如果這個問題解決了，拆除是可以的，但是問題還沒有解決。」在踩踏意外中失去了父親和弟弟的佩塔馬（Rizal Putra Pratama）告訴美聯社。

佩塔馬表示，他不僅失去了父親與弟弟，13歲罹患登革熱的妹妹至今仍無法接受家人的悲慘死亡，病情不斷惡化。

「我會繼續以合法的方式抗爭，我至今還沒獲得我所要求的公平正義，因為接連失去了父親及弟弟妹妹。直到我死之前，我都會繼續戰鬥。」佩塔馬說。

新聞來源

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。