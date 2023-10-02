公費流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗第1階段今開打，接種對象及相關規定一次看
我們想讓你知道的是
衛福部次長王必勝在記者會上說明，從今年10月開始，擴大65歲以上的長者接種肺炎鏈球菌疫苗，另外COVID-19 XBB.1.5疫苗也於9月26日開放接種，3種疫苗可以在同一天或間隔任何時間施打在不同部位上，同時獲得3種保護力，有效降低長者感染後引發的風險。
衛生福利部疾病管制署今（2）日舉辦公費流感疫苗開打記者會，衛福部長薛瑞元表示，政府今年度提供698萬劑四價公費流感疫苗，占全人口29.6%，建議符合公費流感第一階段接種資格的民眾盡快接種。今日起也分3階段擴大65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。
公費流感疫苗分2階段施打，全台約4000家接種合約院所
薛瑞元說，過去3年民眾共同經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，已建立良好的防疫生活好習慣，但隨著防疫措施鬆綁後，及流感病毒開始於社區中活躍，建議符合條件的民眾前往接種疫苗，疫苗保護力約1年，建議每年須接種1次。
衛福部次長王必勝在記者會上說明，從今年10月開始，擴大65歲以上的長者接種肺炎鏈球菌疫苗，另外COVID-19 XBB.1.5疫苗也於9月26日開放接種，3種疫苗可以在同一天或間隔任何時間施打在不同部位上，同時獲得3種保護力，有效降低長者感染後引發的風險。
疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月2日起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。接種流感疫苗後保護力平均約可達30-80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。
公費流感疫苗第1階段10月2日建議接種對象
- 醫事人員及衛生防疫相關人員
- 65歲以上長者
- 安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員
- 滿6個月以上至國小入學前幼兒
- 孕婦
- 具有潛在疾病者，包括（19-64歲）高風險慢性病人、BMI≥30者、罕見疾病患者及重大傷病患者
- 6個月內嬰兒之父母
- 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）
- 國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生
- 禽畜業及動物防疫相關人員
公費流感疫苗第2階段11月1日建議接種對象
- 50-64歲無高風險慢性病成人
疾管署說明，今年四價流感疫苗共有四家，分別為國光生物349萬3450劑（占50%）、賽諾菲192萬1400劑（占27.5%）、台灣東洋86萬4630劑（占12.4%）、高端疫苗70萬7420劑（占10.1%）。
疾管署提醒，全台約有4000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。
今日分3階段擴大長者公費接種肺炎鏈球菌疫苗
為能更完整保護65歲以上長者，並降低侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）發生或死亡風險及衍生醫療負擔，自今日起分3階段擴大65歲以上民眾〔1958年（含）以前出生〕公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。各階段實施期程如下：
- 第一階段（2023/10/2起）：曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8週），可公費接種1劑PPV23。
- 第二階段（2023/11/27起）：從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑PPV23。
- 第三階段（2023/12/25起）：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。
疾管署表示，今年度65歲以上長者施打流感疫苗、肺炎鏈球菌、COVID-19等疫苗時，每接種1劑疫苗，每人可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑，最多30劑，配送量用罄即停止發放。
莫德納最新版疫苗今起開放醫護人員接種
為降低感染COVID-19後併發重症和死亡風險，疾管署已於9月26日優先開放65歲以上民眾接種莫德納XBB.1.5疫苗，今起再開放醫護人員接種。
疾管署指出，除滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者接種2劑，其餘對象皆建議接種1劑。經考量變異株演進與目前國內疫苗庫存量、效期及接種實務作業等因素，自提供莫德納XBB.1.5疫苗接種服務起，將同時停止提供莫德納原病毒株單價疫苗與雙價BA.4/5疫苗及輝瑞BNT原病毒株單價疫苗接種；Novavax則持續提供民眾選擇。
為鼓勵民眾接種，各地方政府將自今年9月26日起提供接種COVID-19疫苗之65歲以上民眾500元（含）以下衛教品，請民眾踴躍前往接種，以提升免疫保護力。相關接種資訊及衛教品發放，請以各縣市公布資訊為主。
新聞來源
- 10月2日起公費流感疫苗分階段開打，注疫苗注您幸福！（疾管署新聞稿）
- 疾管署重申：接種流感疫苗，是預防流感最好的方法（疾管署新聞稿）
- 10月2日起公費流感疫苗分兩階段開打，同時分三階段開放65歲以上民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，請符合資格民眾儘速預約（疾管署新聞稿）
- 因應新型冠狀病毒演變，自9月26日起開放莫德納XBB.1.5疫苗接種，首週優先提供65歲以上民眾，以提升免疫保護力，降低重症及死亡風險（疾管署新聞稿）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
我們想讓你知道的是
一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。