公費流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗第1階段今開打，接種對象及相關規定一次看

衛生福利部疾病管制署今（2）日舉辦公費流感疫苗開打記者會，衛福部長薛瑞元表示，政府今年度提供698萬劑四價公費流感疫苗，占全人口29.6%，建議符合公費流感第一階段接種資格的民眾盡快接種。今日起也分3階段擴大65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。

公費流感疫苗分2階段施打，全台約4000家接種合約院所

薛瑞元說，過去3年民眾共同經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，已建立良好的防疫生活好習慣，但隨著防疫措施鬆綁後，及流感病毒開始於社區中活躍，建議符合條件的民眾前往接種疫苗，疫苗保護力約1年，建議每年須接種1次。

衛福部次長王必勝在記者會上說明，從今年10月開始，擴大65歲以上的長者接種肺炎鏈球菌疫苗，另外COVID-19 XBB.1.5疫苗也於9月26日開放接種，3種疫苗可以在同一天或間隔任何時間施打在不同部位上，同時獲得3種保護力，有效降低長者感染後引發的風險。

疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月2日起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。接種流感疫苗後保護力平均約可達30-80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。

公費流感疫苗第1階段10月2日建議接種對象

醫事人員及衛生防疫相關人員 65歲以上長者 安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員 滿6個月以上至國小入學前幼兒 孕婦 具有潛在疾病者，包括（19-64歲）高風險慢性病人、BMI≥30者、罕見疾病患者及重大傷病患者 6個月內嬰兒之父母 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母） 國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生 禽畜業及動物防疫相關人員

公費流感疫苗第2階段11月1日建議接種對象

50-64歲無高風險慢性病成人

疾管署說明，今年四價流感疫苗共有四家，分別為國光生物349萬3450劑（占50%）、賽諾菲192萬1400劑（占27.5%）、台灣東洋86萬4630劑（占12.4%）、高端疫苗70萬7420劑（占10.1%）。

疾管署提醒，全台約有4000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。

今日分3階段擴大長者公費接種肺炎鏈球菌疫苗

為能更完整保護65歲以上長者，並降低侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）發生或死亡風險及衍生醫療負擔，自今日起分3階段擴大65歲以上民眾〔1958年（含）以前出生〕公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。各階段實施期程如下：

第一階段（2023/10/2起）：曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8週），可公費接種1劑PPV23。

第二階段（2023/11/27起）：從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑PPV23。

第三階段（2023/12/25起）：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

疾管署表示，今年度65歲以上長者施打流感疫苗、肺炎鏈球菌、COVID-19等疫苗時，每接種1劑疫苗，每人可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑，最多30劑，配送量用罄即停止發放。

莫德納最新版疫苗今起開放醫護人員接種

為降低感染COVID-19後併發重症和死亡風險，疾管署已於9月26日優先開放65歲以上民眾接種莫德納XBB.1.5疫苗，今起再開放醫護人員接種。

疾管署指出，除滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者接種2劑，其餘對象皆建議接種1劑。經考量變異株演進與目前國內疫苗庫存量、效期及接種實務作業等因素，自提供莫德納XBB.1.5疫苗接種服務起，將同時停止提供莫德納原病毒株單價疫苗與雙價BA.4/5疫苗及輝瑞BNT原病毒株單價疫苗接種；Novavax則持續提供民眾選擇。

為鼓勵民眾接種，各地方政府將自今年9月26日起提供接種COVID-19疫苗之65歲以上民眾500元（含）以下衛教品，請民眾踴躍前往接種，以提升免疫保護力。相關接種資訊及衛教品發放，請以各縣市公布資訊為主。

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核稿編輯：翁世航