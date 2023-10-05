古生物的鑑識科學：根據鑽孔形態找到「殺螺兇手」，解密數萬年前恆春的案發現場！
我們想讓你知道的是
台大地質系林日白副教授研究團隊在一次前往恆春四溝層進行地質考察中，偶然觀察到一個奇怪的現象：在該處非常多的錐螺化石上有工整的鑽孔，有些錐螺上甚至有多於一個的鑽孔。這些鑽孔雖然大小不一，但是形狀卻一致，皆呈現外寬內窄的碗狀......
文：許家昕（台灣大學地質科學系大四）
在科技發達的今天，鑑識人員可以從案發現場的蛛絲馬跡，找到破案的關鍵證據。在生物學領域中，若在野外發現野生動物的殘骸，也可以透過野外觀察或解剖學，來了解動物的死因。那麼對於生存於數萬年前，或甚至數十萬、百萬年前生活在地球的古生物，古生物學家要如何知道他們去世前究竟發生了什麼事情呢？
一項新發表的研究，透過化石上保存的微小鑽孔，成功破解了數萬年前生活在恆春的錐螺的主要掠食者為玉螺，並細緻的重建了在當時玉螺與錐螺身為掠食者與獵物之間有趣的互動關係。
晚更新世的恆春
在台灣本島的最南側，大家所熟悉的景點是著名的旅遊勝地墾丁，然而多數人不知道的是在通往墾丁的路上，恆春市區的西側有個隆起的台地，它叫恆春西台地，雖然知名度比起墾丁小上許多，但是其卻是台灣最著名的化石產地之一。
在恆春西台地的晚更新世的地層──四溝層中（微化石定年結果為8萬年－現今；莊智凱，未發表資料），蘊含有非常大量且完整的化石，包含貝類、螃蟹、海膽、陸生脊椎動物等，在去（2022）年更是出土了完整度高達70％且長達18公尺的鯨魚化石。地質學家根據沉積構造、岩性等地層的資訊，推斷含有豐富化石的恆春西台地，在當時應是一個瀉湖環境。
錐螺化石上竟然有鑽孔？
台大地質系林日白副教授研究團隊在一次前往恆春四溝層進行地質考察中，偶然觀察到一個奇怪的現象，在該處非常多的錐螺化石上有工整的鑽孔，有些錐螺上甚至有多於一個的鑽孔。這些鑽孔雖然大小不一，但是形狀卻一致，皆呈現外寬內窄的碗狀。為了了解是什麼原因造成這些鑽孔，研究團隊採集了五公斤含有大量錐螺化石的沉積物，帶回實驗室進行進一步的研究。
最終歷經兩年的時間，由林日白副教授領銜，並與學生苗斯納、許家昕、張若愚，國內學者曾立鈞、李世緯，以及國外學者Adiël A. Klompmaker共同合作研究，發表了關於這些鑽孔全面分析的研究於《古生物國際期刊》（Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh）。
根據鑽孔的形態，找到了殺螺兇手
鑽孔掠食是一個在海洋腹足綱（包含海螺等生物）中經常出現的掠食模式，不像我們吃燒酒螺時可以直接將螺肉從殼口吸出，腹足綱在活著時多具有「口蓋」這種堅硬的碳酸鹽構造，可以在遇到危險時封閉螺的殼口，讓掠食者無法對脆弱的軟組織造成傷害。因此，掠食者演化出了獨特的鑽孔掠食模式，在固定了獵物之後，透過齒舌（radula）在獵物的碳酸鹽殼體上用微弱的酸搭配物理性磨蝕，歷時數個小時鑽出孔洞後再享用甜美的螺肉。
而不同種的掠食者鑽的鑽孔形態上會有所差異，一般而言，骨螺所鑽的鑽孔形態上呈現圓柱狀，玉螺所鑽的鑽孔則會呈現碗狀。由於恆春錐螺上的鑽孔形態全部皆為碗狀，可以推測這些鑽孔是玉螺下的毒手。
錐螺極高的生存壓力
進一步對這些鑽孔進行分析，可以發現錐螺在當時面臨極大的生存壓力。首先，根據鑽孔位置的統計，研究發現絕大多數的鑽孔出現在第三和第四的螺層（whorl），此處是錐螺最多軟組織所在的位置，由此可知掠食者非常的聰明，多會選擇讓獵物一刀斃命的位置進行鑽孔。同時，研究團隊也發現在錐螺上很少沒有穿透的鑽孔，說明但凡被掠食者鎖定開始鑽孔，幾乎沒有錐螺能逃過一劫。
另一方面，研究發現鑽孔大小和數量呈現有趣的關係。在僅有一個鑽孔的錐螺上，平均而言鑽孔比較大，然而在有多個鑽孔的錐螺上，鑽孔則比較小。由於鑽孔的大小與掠食者的體型呈現正相關，研究推論造成多個鑽孔的原因應是體型較小的掠食者在鑽完第一個鑽孔後，若無法將所有的軟組織吃乾淨，則會於其他螺層再進行鑽孔。上述的發現皆暗示掠食者很少會放棄獵物。
在鑽孔比例的統計當中，研究發現有超過四成的錐螺化石上有鑽孔，相比起其他國家的研究，恆春錐螺被鑽孔的比例非常高。而且與眾不同的是，在很多地區比較小的錐螺很少有鑽孔，因為鑽孔必須耗費掠食者非常長的時間和極大的能量，故比較小的獵物並不符合效益。這讓錐螺更有機會存活到較大的年紀，然而在恆春，非常小的錐螺就有很大的鑽孔比例，這些都證明錐螺在當時面臨空前的生存壓力。
掌握生存策略，殺出一條血路
面對如此高壓的環境，錐螺其實也有所對策──非常高的生產率。在五公斤的沉積物當中，錐螺占了所有軟體動物化石的一半。此外，雖然相比起其他地區，恆春錐螺被鑽孔的比例高上許多，但相比起恆春其他腹足綱，錐螺被鑽孔的比例卻低了超過10％，說明錐螺以量取勝，靠著大量且快速的繁殖，讓族群即便面臨非常高的生存壓力，也可以有倖存者成功延續族群。
殘缺的化石反而可能很特別
許多收藏家往往追求完美無缺的化石，因為這樣的化石如同藝術品般賞心悅目，然而對於古生物學家而言，殘缺的化石背後可能代表著更多有趣的故事。
古生物學家其實跟鑑識專家相似，透過觀察化石標本上的蛛絲馬跡，搭配著豐富的想像力以及手上握有的研究方法，一步一步解開古生物的前世今生。
參考資料
- SENAN, A.S., HSU, C.H., LEE, S.W., CHANG, L.Y., TSENG, L.C., KLOMPMAKER, A.A., & LIN, J.P. （2023）. Predator–prey interactions based on drillholes: A case study of turritelline gastropods from the Pleistocene Szekou Formation of Taiwan. Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh, 1──9. doi:10.1017/S1755691023000130
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。