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2023/10/02,
健康

公費流感、肺炎鏈球菌疫苗10/2開打，加上莫德納該如何安排？施打對象與時程一次看

公費流感、肺炎鏈球菌疫苗10/2開打，加上莫德納該如何安排？施打對象與時程一次看
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

流感公費疫苗、肺炎鏈球菌疫苗均在10月2日起開打，加上莫德納新冠疫苗，3大疫苗齊打，讓不少老年人看得霧煞煞，疾管署署長莊人祥表示，65歲以上長者可以11月27日作為分段點，之前可先打新冠、流感疫苗，之後再接種肺炎鏈球菌疫苗。

文：連慧婷（NOW健康）

流感公費疫苗、肺炎鏈球菌疫苗均在10月2日起開打，加上莫德納COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，三大疫苗齊打，讓不少老年人看得霧煞煞。疾管署署長莊人祥表示，65歲以上長者可以11月27日作為分段點，之前可先打COVID-19、流感疫苗，之後再接種肺炎鏈球菌疫苗。

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圖片來源：疾管署提供
秋冬防疫打疫苗，65歲以上民眾可以11月27日作為分段點

流感疫苗開打，第一、二階段施打對象一次看

為了提高銀髮族接種意願，莊人祥表示，今年度65歲以上長者施打流感疫苗、肺炎鏈球菌、COVID-19等疫苗時，每接種一劑疫苗，可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑，最多30劑。

今年公費流感疫苗分兩階段開打，疾管署共採購698萬6900劑公費流感疫苗，第一階段（10月2日）優先開打對象如下：

  1. 醫事及衛生防疫相關人員
  2. 65歲以上長者
  3. 安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員
  4. 滿6個月以上至國小入學前幼兒
  5. 孕婦
  6. 具有潛在疾病之高風險慢性病人
  7. BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者
  8. 國小至高中（職）／五專一至三年級學生
  9. 6個月內嬰兒之父母
  10. 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）
  11. 禽畜業及動物防疫相關人員

在第一階段完成後，11月1日起，將進入施打流感疫苗的第二階段，而第二階段接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

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圖片來源：疾管署提供
為何接種流感疫苗這麼重要？流感疫苗常見2大QA一次看
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圖片來源：疾管署提供
哪裡可以接種公費流感疫苗？要帶什麼證件才可以接種？

莊人祥提醒，民眾前往接種之前，建議先至各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗，且節省排隊等候時間；前往接種時，攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等）。

肺炎鏈球菌也同時開打，公開三階段實施期程

為完整保護65歲以上長者，並降低侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）發生或死亡風險及衍生醫療負擔，10月2日起，分三階段擴大65歲以上民眾（1958年（含）以前出生）公費接種一劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及一劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。各階段實施期程如下：

  • ▸第一階段（2023/10/2起）：曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少一年者（高風險對象間隔至少八週），可公費接種一劑PPV23。
  • ▸第二階段（2023/11/27起）：從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種一劑PCV13。間隔至少一年後（高風險對象間隔至少八週），可再公費接種一劑PPV23。
  • ▸第三階段（2023/12/25起）：曾經接種PPV23且間隔至少一年者，可公費接種一劑PCV13。
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圖片來源：疾管署提供
為何要接種肺炎鏈球菌疫苗？接種後又應注意哪些？
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圖片來源：疾管署提供
肺炎鏈球菌疫苗一定要接種2劑嗎？

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此
原標題：流感、肺炎鏈球菌疫苗10月開打 施打對象與時程1次看

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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