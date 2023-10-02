公費流感、肺炎鏈球菌疫苗10/2開打，加上莫德納該如何安排？施打對象與時程一次看
我們想讓你知道的是
流感公費疫苗、肺炎鏈球菌疫苗均在10月2日起開打，加上莫德納新冠疫苗，3大疫苗齊打，讓不少老年人看得霧煞煞，疾管署署長莊人祥表示，65歲以上長者可以11月27日作為分段點，之前可先打新冠、流感疫苗，之後再接種肺炎鏈球菌疫苗。
文：連慧婷（NOW健康）
流感公費疫苗、肺炎鏈球菌疫苗均在10月2日起開打，加上莫德納COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，三大疫苗齊打，讓不少老年人看得霧煞煞。疾管署署長莊人祥表示，65歲以上長者可以11月27日作為分段點，之前可先打COVID-19、流感疫苗，之後再接種肺炎鏈球菌疫苗。
流感疫苗開打，第一、二階段施打對象一次看
為了提高銀髮族接種意願，莊人祥表示，今年度65歲以上長者施打流感疫苗、肺炎鏈球菌、COVID-19等疫苗時，每接種一劑疫苗，可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑，最多30劑。
今年公費流感疫苗分兩階段開打，疾管署共採購698萬6900劑公費流感疫苗，第一階段（10月2日）優先開打對象如下：
- 醫事及衛生防疫相關人員
- 65歲以上長者
- 安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員
- 滿6個月以上至國小入學前幼兒
- 孕婦
- 具有潛在疾病之高風險慢性病人
- BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者
- 國小至高中（職）／五專一至三年級學生
- 6個月內嬰兒之父母
- 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）
- 禽畜業及動物防疫相關人員
在第一階段完成後，11月1日起，將進入施打流感疫苗的第二階段，而第二階段接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。
莊人祥提醒，民眾前往接種之前，建議先至各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗，且節省排隊等候時間；前往接種時，攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等）。
肺炎鏈球菌也同時開打，公開三階段實施期程
為完整保護65歲以上長者，並降低侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）發生或死亡風險及衍生醫療負擔，10月2日起，分三階段擴大65歲以上民眾（1958年（含）以前出生）公費接種一劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及一劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。各階段實施期程如下：
- ▸第一階段（2023/10/2起）：曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少一年者（高風險對象間隔至少八週），可公費接種一劑PPV23。
- ▸第二階段（2023/11/27起）：從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種一劑PCV13。間隔至少一年後（高風險對象間隔至少八週），可再公費接種一劑PPV23。
- ▸第三階段（2023/12/25起）：曾經接種PPV23且間隔至少一年者，可公費接種一劑PCV13。
本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此
原標題：流感、肺炎鏈球菌疫苗10月開打 施打對象與時程1次看
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
延伸閱讀