開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/02,
藝文

2023文博會參觀人數、交易金額刷新紀錄，文化部長史哲：明年移師台南，是回顧台灣歷史的重要時機

2023文博會參觀人數、交易金額刷新紀錄，文化部長史哲：明年移師台南，是回顧台灣歷史的重要時機
2023文博會，花博爭艷館｜Photo Credit: 文化部提供

我們想讓你知道的是

2023台灣文博會於10月1日閉幕，今年文博會整體參與刷新紀錄，總參觀人數達60萬人次，交易金額破11億元，相較去年的10.7億元更為突出。而明年文博會將移至台南，文化部長史哲說：「明年是1624年台灣走上世界地圖滿400年的日子，也是台灣回顧自己歷史身世的重要時機。」

2023台灣文博會於10月1日閉幕，根據文化部新聞稿指出，今年文博會整體參與刷新紀錄，總參觀人數達60萬人次，交易金額破11億元，相較去年的10.7億元更為突出。

文化部長史哲表示，「謝謝參與2023台灣文博會的所有人，包含所有的觀眾，大家共同閃亮了台北的天空」。同時，明（2024）年文博會將移致台南。

3ee93651-7ad8-456e-933c-d44d7c1f9e74
Photo Credit: 文化部提供
2023文博會，華山展區

今年台灣文博會重返台北，是疫後首次，人潮或交易都突破疫前，而根據文化部指出，2023文博會的文創品牌與IP授權商展共計超過540家的參展業者，是疫情後文博商展規模最大，更大幅增加新創業者的參與。

同時，本屆文博會邀集由日本角色授權協會帶領13家業者組團來台，也有泰國、香港、澳門、馬來西亞、韓國、荷蘭等國際業者共同參與展出。

而在國際買家的部分，文化部與文策院合作，疫後首度邀請來自香港、日本、韓國、泰國、馬來西亞、美國、丹麥、英國、法國、瑞士等10國，超過50位國際買家，近百位國外專業人士，在花博、華山、松菸展區，舉辦逾500場次一對一國內外買家媒合會。

至於花博爭艷館為IP授權商展，集結插畫設計藝術、原創角色、授權代理，值得一提的是，9月30日IP授權商展突破了4.7萬人次，是文博會自2010年舉辦以來，IP授權商展單日最高人次。

文化部長史哲表示，依循2022年起，文博會在台北、其他縣市間隔舉辦的前例，2024年文博會將移師台南。史哲說：「明年是1624年台灣走上世界地圖滿400年的日子，也是台灣回顧自己歷史身世的重要時機。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。