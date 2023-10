「Teach For Taiwan 為台灣而教」十週年特展溫暖登場！ 三大展區深探偏鄉地區孩童教育不平等，近百則深劃成長情書

我們想讓你知道的是

成立於 2013 年的為台灣而教(Teach For Taiwan,簡稱 TFT ),為致力於解決台灣「教育不平等」的非營利組織,TFT的概念與模式啟發自 Teach For All 國際網絡,目前在全球各地以 Teach For 模式獨立運作的非營利組織已超過 50 個國家。TFT的願景是「願有一天,台灣所有的孩子,都能擁有優質的教育與自我發展的機會」,相信「教育是正義的最後一道防線」,並致力於培育具使命感與領導力的青年人才,進而透過至偏鄉擔任兩年全職教師的 TFT 計劃,促動由人才所組成的影響力網絡串連,擴大讓教育的正向改變不限於教室,更可在學校、家長、社區、社會發酵。