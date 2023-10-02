「Teach For Taiwan 為台灣而教」十週年特展溫暖登場！ 三大展區深探偏鄉地區孩童教育不平等，近百則深劃成長情書

教育部公佈 112 年應用統計分析，全台偏鄉地區國小數量佔全台國小約三成六；其中，偏鄉地區國小孩童教育需求人數更佔全國高達五成四。偏鄉地區教育落差體現已久，自 103 年開始教育部與行政院會議即對偏鄉教育議題提出相關影響教學品質因素，如師資人才不足、難招聘、流動率高 ，以及合格教師不願赴任、代課比率高且教師兼行政職務等 ，導致偏鄉學生面臨之學習挑戰 ，並持續透過相關改善政策縮短城鄉教育落差，提高學生基本學力2。致力於推動影響台灣「教育不平等」的非營利組織「為台灣而教（Teach For Taiwan，簡稱 TFT ）」也於 102 年投入偏鄉教育，期望擴大正向影響力，促進與推動偏鄉教育發展。

為響應教師節，TFT 在成立十週年之際，特選於 9 月 28 日開幕「你想成為什麼樣的大人」特展。創辦人劉安婷表示，「 你想成為什麼樣的大人 」是 TFT 在第十歲時，給自己的提問。今年，透過十週年系列活動，感謝一路走來的各式支持，分享十年來努力的成果，聚焦在教育不平等議題中需要繼續突破的地方。同時，邀請大家一起想像十年後的自己、我們、與我們的下一代，可以因為此刻的行動，而有什麼不同。也期待下一個十年，能夠帶動更多不同領域的關係人，一起投入回應教育不平等的使命當中 。展期自 9 月 28 日至 10 月 10 日，邀請民眾免費至華山文化創意產業園區中 4A 館，觀賞十年來 TFT 與教育現場孩童、學校社區的溫暖人心互動。

成為想要的大人模樣！十週年特展三大展區近距離感受偏鄉教育現場樣貌

此次十週年特展環繞在「你想成為什麼樣的大人」主題，透過「物件區」、「故事區」以及「 TFT 區」三大主題展區勾勒的教育現場軌跡，展示與偏鄉地區孩童、其家庭、學校、社區與社會交流，體現教育不平等與高學習需求地區現狀，建立平等教育生態系重要性。

「物件區」：以「回到長大的起點，我們不一樣的童年」作為主題，透過教育現場如教室內的物件作為起點，展示每個物品背後的一件件故事，拼湊出高學習需求地區現場多元樣貌。這些物件代表的可能是灌溉孩子心中的肥料，滋養了心底的善良，或助長心中防衛的刺，而觀展者和這些孩子生命經驗的差異，都可能是一種教育不平等的展現。

「故事區」：以「如果長大是一趟探險，我們的冒險紀錄」作為核心，透過 4 種故事類型，勾勒出多面貌的現場狀況，以及刻畫在成員與孩子間的互動。這裡的故事，不只寫下了孩子長大的過程，更紀錄了每一位在議題當中努力的大人分享努力後的成果、感到努力都是徒勞的徬徨。 有人 以長大為題寫了詩、拋出對體制的提問，以及在書寫中和過去的自己和解。這些故事，無法代表任何能解決問題的解答，卻都展現了願意擁抱問題的勇敢。

「TFT 區」：以「TFT 影響力」作為核心，從提供孩子均等受教機會；助學校塑造環境與機制成為終身學習基地；協助家庭支持孩子成長並創造社區在地認同，共創安穩成長環境；傳連多元領域資源，培養人才帶動影響社會中教育不平等的正向運動等面向，展示十年期間的努力與相關計畫投入的成果。

不只是當老師，更是成為在現場深耕的領導者並發展「影響力職涯」

十年來，TFT 收到逾 5,700 份計畫申請書，從中遴選培育超過 300 位計畫成員，進到高需求地區學校，足跡遍布花蓮、屏東、台南、雲林、南投等全台 9 個縣市，影響超過 6,000 位學童。同時，超過 200 位校友投入於各領域的關鍵位置，連結策略夥伴與外部資源，協力為孩子打造一個公平優質的教育環境。

Photo Credit : 為台灣而教 自 2014 年至 2023 年 TFT 計劃成果，投入 355 位計劃成員，影響超過 6700 位學童。

TFT 期許招募來自多元背景的人才，只要對教育議題抱持熱忱與貢獻、使命感，願意看見需要解決的問題，承擔責任者，不限背景皆歡迎加入，並將於兩年期間提供實踐領導力的專業發展系統，期待每位投入教育人才，能為孩子帶來正向影響。此外， TFT 計劃也提出三大保障成員貢獻與影響力的內容，包含計劃期間共 23 個月，保障平均月薪 40,000 元起；提供兼顧個人成長目標與教學現場需求的專業培育；支持職涯影響力發酵，成員於期滿前透過與組織討論未來職涯發展，可自行選擇深耕現場、自行創業或獲得組織友好單位面試機會，成為創造影響力的種子。第十一屆 TFT 計畫將於 112 年 10 月 23 日開始招募，至 113 年 4 月 7 日招募截止。詳情可見 TFT 官網： https://reurl.cc/7Moy3k

「為台灣而教（簡稱 TFT ）」十週年系列活動資訊

「為台灣而教（簡稱 TFT ）」十週年特展：

展覽地點：華山文化創意產業園區中 4A 館

展覽時間：9 月 28 日至 10 月 10 日，10:00 至 21:00（9月28日 17:00 開展；10月10日 16:00 閉展）

展覽門票：免費入場

支持夥伴：Nespresso、友達光電、Ford Fund 福特汽車公司慈善基金會

活動指定捐款方式：街口支付「街口捐款，即時送暖」

更多詳細資訊請至以下連結：

為台灣而教官方網站：https://reurl.cc/r68an4

本文章內容由「為台灣而教」提供。