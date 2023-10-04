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2023/10/04,
職場

《半導體產業人才白皮書》：平均月薪5.6萬元年增幅3.1％，高薪職務月薪近10萬

《半導體產業人才白皮書》：平均月薪5.6萬元年增幅3.1％，高薪職務月薪近10萬
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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104人力銀行最新出版2023年《半導體產業人才白皮書》顯示，北部平均月薪5.9萬元、年增幅2.9％，中部5.1萬元首度突破5萬元大關、年增幅3.2％，南部5.1萬元，年增幅1.2％。

文：104職場力

根據104人力銀行最新出版2023年《半導體產業人才白皮書》，2023年第二季半導體平均每月徵才2.3萬人，與2022年同期3.7萬人相比，自高檔滑落37.5％，不過，平均月薪5.6萬元年增3.1％，與電腦及消費性電子製造業、軟體網路業為前三大高薪產業。

依職務，上游IC設計的「類比IC設計工程師」薪資最高，平均月薪可達9.9萬元；依地區，北、中、南薪資差距已逐步縮小，北部只比中南高出約16％，中南物價相對較低，對於人才返鄉或南漂具一定程度的吸引力。

適逢SEMICON TAIWAN國際半導體展期間，104人力銀行連續第四年發表《半導體產業人才白皮書》。其中，「薪資篇」觀察如下：

觀察一：2023年半導體平均月薪5.6萬　長期薪資成長居5大高薪產業之冠

104人力銀行最新出版2023年《半導體產業人才白皮書》顯示，前五大高薪產業為：電腦及消費性電子製造業、平均月薪5.8萬元，半導體居次、5.6萬元，軟體及網路業與鞋類/紡織製造業5.3萬元，投資理財業5.2萬元。

104獵才招聘資深副總經理晉麗明指出，半導體產業技術人才含金量高、缺工壓力仍高於整體就業市場，即使產業逆風，與2022年相比，平均月薪仍增加3.1％，居五大高薪產業的第二增幅；看長期趨勢，2010年至2023年，半導體薪資累計增幅達35.2％，則居五大高薪產業之冠，半導體掌握台灣經濟命脈，長期投入，薪資財富效果明顯。

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Photo Credit: 104職場力

觀察二：各地半導體月薪都超過5萬，中南部追近北部

104人力銀行最新出版2023年《半導體產業人才白皮書》顯示，北部平均月薪5.9萬元、年增幅2.9％，中部5.1萬元首度突破5萬元大關、年增幅3.2％，南部5.1萬元，年增幅1.2％。

104獵才招聘資深副總經理晉麗明觀察，14年來，北部半導體薪資累計增幅33％、中部48％、南部51％，中南部大幅追趕北部，曾經北部薪資是中南的1.31倍，到2023年已降至1.16倍，中南部生活物價較北部低，這是北漂族返鄉或是人才南移的誘因之一。

觀察三：高薪職務出列！上游類比IC設計工程師月薪近十萬

104人力銀行最新出版2023年《半導體產業人才白皮書》顯示，上游IC設計的類比IC設計師平均月薪9.9萬居冠，在上游、中游擔任IC設計職務，平均月薪均可達9萬，為半導體業燙金職務。值得關注的是，2023年AI風潮再起，演算法開發工程師搶手墊高薪資，首度擠進上游前五大高薪職務；若非理工職，下游國內業務員，平均月薪5.5萬位居第三，擠進高薪行列。

根據台灣證交所櫃買中心發布2022年上市櫃公司平均薪資，上市公司前30名高薪企業榜單中，日月光投控以550.8萬年薪居冠，前三十名中，半導體產業就占16家，平均員工年薪361.5萬元。104獵才招聘資深副總經理晉麗明提醒，高薪搶才難有回頭路，薪資不斷往上推升，必須仰賴獲利能力來支撐；資本支出、研發創新、生產良率、業務銷售，每個營運環節都是巨大挑戰。

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本文經104職場力 授權轉載，原文刊載於此
原標：2023年半導體平均月薪5.6萬元年增幅3.1％ 　高薪職務出列！挑戰月薪上看10萬

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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