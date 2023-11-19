在人心中植入「懷疑的病毒」：五個賈伯斯用過、達到傳奇水準的行銷技術
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賈伯斯是位神級行銷人。雖然過世多年，仍有不少果迷至今仍懷念著早期的蘋果發表會。那些驚奇連連，每次開口都讓人覺得「怎麼可能！」的衝擊感。這一切少不了天才水準的行銷技藝。而以下就是賈伯斯用過的、達到傳奇水準的5個行銷技術。
賈伯斯是個怎樣的行銷人？
──神級。只是他天才般的行銷技巧往往被其他天才掩蓋。
賈伯斯是位神級行銷人。雖然過世多年，仍有不少果迷至今仍懷念著早期的蘋果發表會。那些驚奇連連，每次開口都讓人覺得「怎麼可能！」的衝擊感。
這一切少不了天才水準的行銷技藝。而以下就是賈伯斯用過的、達到傳奇水準的五個行銷技術。
1. 情緒轉折
大家記不住你的字句，但大家必定會記得情緒的劇烈轉折。
在初代蘋果發表會上，賈伯斯騙大家說有3個新產品要發表。
第一、新版音樂播放器，全場鼓掌。
第二、革命級手機，全場大力鼓掌，加上歡呼。
第三、跨世代上網裝置，稍微小聲一點的鼓掌。
賈伯斯說：「播放音樂、電話、上網裝置。」
音樂，電話，上網；音樂，電話，上網⋯⋯「現在，大家有搞懂了嗎？」
觀眾開始大笑。原來總共只有一個新產品、結合3種功能。它叫做iPhone。
產品確實強，但如果缺少同等的神級行銷藝術，人們不會對蘋果發表會的印象這麼深刻。
2. 塑造反派
當你攻擊競爭對手，消費者會覺得你沒品。當你攻擊反派，你會成為英雄。
在電腦市場中，作業系統超難用、Windows整天當機、又愛學人精的「微軟」就是蘋果眼中的反派角色。
手機市場裡，蘋果認為螢幕有一半被塑膠鍵盤佔據的「智慧型手機」沒資格這樣自稱。這些「偽智慧手機」就是蘋果塑造出的反派。加上塑膠鍵盤的產物，都是讓使用體驗爛透的劣質品。
全幅螢幕、手指觸控的裝置才是真正智慧型的手機。明明是各家公司的不同競品，但蘋果的核心語言是打擊「這些偽智慧手機」。
3. 植入懷疑的種子
不只種子，賈伯斯能在人的心中植入「懷疑的病毒」。
「真的要忍受舊版裝置嗎？不花錢升級，拿堪用的手機先撐，真的好嗎？產品到底還有沒有大幅改善的可能？」這株病毒深入腦海深處，每天提醒人感受到的挫敗、煩躁。
這時候再獻上最強效的解方：新產品。
先讓人們認知到原本的體驗有多不爽，再激發他們對於新產品能感覺多爽。這樣的種植心法，是賈伯斯啟發無數執行長的拿手技藝。
4. 說得連小孩都懂
在iPhone發表會上，賈伯斯打開地圖功能，找到附近幾家星巴克。然後賈伯斯現場打了一通惡作劇電話。
星巴克：「早安，這裡是帕羅奧圖星巴克，有什麼需要幫忙嗎？」
賈伯斯：「我要外帶4000杯拿鐵⋯⋯開玩笑，打錯了，掰～」
全場都被這個橋段逗笑了。
但資深的行銷人更發現：賈伯斯用了渲染力最強的手法，把產品的功能的強大給展現完畢。不同於平庸推銷，賈伯斯對工程級複雜功能和科技絕口不提。他直接秀給你看：這手機能同時導航、找鄰近店家資訊、通話。任何人憑直覺就能用手機快速訂位，而當時的競品不行。
這是段強大的銷售說服術，也是把行銷手法昇到頂點的實際展演。
5. 賣結果，不賣功能
在文案寫作時銷售專家總是強調：你要講利益（benefit），不要談特色（features）。但實際上我們總看到行銷人喜歡把功能、特點講得天花亂墜。消費者不想聽這些，客人只想知道「付錢能得到什麼好處？」
賈伯斯那看似隨口說出的這段話，可能是史上最強文案 ——
「1000首歌，就在你口袋」
在音樂需要實體 CD、卡帶作為載體的那個年代，想隨身聽到大量音樂是件極困難的事。但賈伯斯不解釋他用什麼解決這問題，只告訴你購買後的好處。
他賣結果，不賣功能。
優秀的行銷人也必定是優秀的故事家。賈伯斯在台上簡報的時候不讀稿照唸，他就像日常講話一樣。
他會在台上說：「嗯，我來按這個看看好了」他會打惡作劇電話。他甚至還在發表會玩起積木疊疊樂的手遊，為了要展示手機內建的陀螺儀功能 —— 當手機傾斜、轉向的動作都能被裝置偵測到。
賈伯斯擅長說故事。他能把看似隨機，實際卻精妙無比的橋段串連起來。如果串不好、聽眾還要發問才會懂，那賈伯斯就會把故事再打磨、精修，直到完美。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
我們想讓你知道的是
立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！