在人心中植入「懷疑的病毒」：五個賈伯斯用過、達到傳奇水準的行銷技術

賈伯斯是個怎樣的行銷人？

──神級。只是他天才般的行銷技巧往往被其他天才掩蓋。

賈伯斯是位神級行銷人。雖然過世多年，仍有不少果迷至今仍懷念著早期的蘋果發表會。那些驚奇連連，每次開口都讓人覺得「怎麼可能！」的衝擊感。

這一切少不了天才水準的行銷技藝。而以下就是賈伯斯用過的、達到傳奇水準的五個行銷技術。

1. 情緒轉折

大家記不住你的字句，但大家必定會記得情緒的劇烈轉折。

在初代蘋果發表會上，賈伯斯騙大家說有3個新產品要發表。

第一、新版音樂播放器，全場鼓掌。

第二、革命級手機，全場大力鼓掌，加上歡呼。

第三、跨世代上網裝置，稍微小聲一點的鼓掌。

賈伯斯說：「播放音樂、電話、上網裝置。」

音樂，電話，上網；音樂，電話，上網⋯⋯「現在，大家有搞懂了嗎？」

觀眾開始大笑。原來總共只有一個新產品、結合3種功能。它叫做iPhone。

產品確實強，但如果缺少同等的神級行銷藝術，人們不會對蘋果發表會的印象這麼深刻。

2. 塑造反派

當你攻擊競爭對手，消費者會覺得你沒品。當你攻擊反派，你會成為英雄。

在電腦市場中，作業系統超難用、Windows整天當機、又愛學人精的「微軟」就是蘋果眼中的反派角色。

手機市場裡，蘋果認為螢幕有一半被塑膠鍵盤佔據的「智慧型手機」沒資格這樣自稱。這些「偽智慧手機」就是蘋果塑造出的反派。加上塑膠鍵盤的產物，都是讓使用體驗爛透的劣質品。

全幅螢幕、手指觸控的裝置才是真正智慧型的手機。明明是各家公司的不同競品，但蘋果的核心語言是打擊「這些偽智慧手機」。

3. 植入懷疑的種子

不只種子，賈伯斯能在人的心中植入「懷疑的病毒」。

「真的要忍受舊版裝置嗎？不花錢升級，拿堪用的手機先撐，真的好嗎？產品到底還有沒有大幅改善的可能？」這株病毒深入腦海深處，每天提醒人感受到的挫敗、煩躁。

這時候再獻上最強效的解方：新產品。

先讓人們認知到原本的體驗有多不爽，再激發他們對於新產品能感覺多爽。這樣的種植心法，是賈伯斯啟發無數執行長的拿手技藝。

4. 說得連小孩都懂​

在iPhone發表會上，賈伯斯打開地圖功能，找到附近幾家星巴克。然後賈伯斯現場打了一通惡作劇電話。

星巴克：「早安，這裡是帕羅奧圖星巴克，有什麼需要幫忙嗎？」

賈伯斯：「我要外帶4000杯拿鐵⋯⋯開玩笑，打錯了，掰～」

全場都被這個橋段逗笑了。

但資深的行銷人更發現：賈伯斯用了渲染力最強的手法，把產品的功能的強大給展現完畢。不同於平庸推銷，賈伯斯對工程級複雜功能和科技絕口不提。他直接秀給你看：這手機能同時導航、找鄰近店家資訊、通話。任何人憑直覺就能用手機快速訂位，而當時的競品不行。

這是段強大的銷售說服術，也是把行銷手法昇到頂點的實際展演。

5. 賣結果，不賣功能

在文案寫作時銷售專家總是強調：你要講利益（benefit），不要談特色（features）。但實際上我們總看到行銷人喜歡把功能、特點講得天花亂墜。消費者不想聽這些，客人只想知道「付錢能得到什麼好處？」

賈伯斯那看似隨口說出的這段話，可能是史上最強文案 ——

「1000首歌，就在你口袋」

在音樂需要實體 CD、卡帶作為載體的那個年代，想隨身聽到大量音樂是件極困難的事。但賈伯斯不解釋他用什麼解決這問題，只告訴你購買後的好處。

他賣結果，不賣功能。

優秀的行銷人也必定是優秀的故事家。賈伯斯在台上簡報的時候不讀稿照唸，他就像日常講話一樣。

他會在台上說：「嗯，我來按這個看看好了」他會打惡作劇電話。他甚至還在發表會玩起積木疊疊樂的手遊，為了要展示手機內建的陀螺儀功能 —— 當手機傾斜、轉向的動作都能被裝置偵測到。

賈伯斯擅長說故事。他能把看似隨機，實際卻精妙無比的橋段串連起來。如果串不好、聽眾還要發問才會懂，那賈伯斯就會把故事再打磨、精修，直到完美。

本文經Jemmy Ko授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九