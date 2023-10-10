《《哆啦A夢》的人際學》：表面善良，私下卻愛道人長短的「靜香」類型人格

文：小林奨

表面善良，私下卻愛道人長短的人—— 擷取自〈透視貼紙的危機〉（瓢蟲漫畫第二十三集）

有些人表面乖巧，私底下卻到處說別人壞話，或是在網路上發洩不滿。究竟該怎麼做才能減少這種行為呢？接下來就以靜香為例，一起思考看看吧！

某一天，大雄、靜香、出木杉一起放學走回家。

三個人走到一半，出木杉突然拿出一本筆記本給靜香，大雄好奇地詢問筆記本的內容，但是——

「祕．密。嘻嘻嘻——」

他們不僅不願意告訴大雄，出木杉和靜香兩個人甚至還肩併著肩一起走回家。

（說個題外話，就心理學來說，只要擁有專屬彼此的祕密，雙方就會變得更加親密）想當然耳，被拋在腦後的大雄回家後，開始憤怒地大罵出木杉根本是人類的敵人。

「那傢伙不但聰明，運動神經也很發達，而且又有男子氣概，待人也十分和善……」

聽完，哆啦A夢表示：「那代表他根本沒有缺點，不是嗎？」

「所以我才討厭他啊！」

大雄十分懊惱地倒在榻榻米上。

這個時候，媽媽走進房間，要求大雄寫信給叔叔，以答謝叔叔送他原子筆和自動鉛筆的文具套組。

可是，大雄雖然把信寫好了，卻忘記信紙上面寫的是「大雄」還是「犬雄」了。

大雄覺得把信拆開並重新確認內容很麻煩，於是哆啦A夢拿出「透視台」和「透視貼紙」——只要在物品上貼上透視貼紙，就可以利用透視台窺看該物品的內容。

確認之後（結果，不管是「犬」的點，還是「太」的點，兩個點都有……），大雄就把信拿出去寄了，突然他靈光閃現，想到了一個「濫用」道具的好點子。

「只要把貼紙貼在筆記本上，我就可以盡情抄作業了。」看樣子，他是打算把貼紙貼在出木杉的筆記本上。

貼透視貼紙時，大雄一個不小心，連靜香和出木杉的交換日記（故事開頭提到的筆記本）也貼上了透視貼紙。

用透視台偷看交換日記時，大雄發現日記裡寫了很多內容。

「今天大雄來家裡問功課怎麼寫，害我都沒辦法練習。」 「如果會妨礙妳練習，就叫他來我家，我來教他，不過我覺得最好還是讓大雄自己寫功課。」

看到這樣的內容，大雄瞬間暴怒：「什麼跟什麼啊！他們居然把我當笨蛋！」

於是，大雄馬上拿出鉛筆在透視台上寫了「笨蛋」、「阿呆」、「蠢蛋」、「青椒」等字眼。

隔天，靜香翻開日記本，發現裡面出現從未見過的字句——原來只要在透視台上面塗寫，塗寫的內容就會複印到日記本上。

看到那個字跡之後，出木杉馬上說：「這個字跡很醜、很有特色，回家後我再拿朋友們寫的賀年卡比對看看。」

萬一惡作劇被發現，那就糟糕了。大雄試圖把日記本上面的塗寫擦掉，卻始終找不到機會。

原本出木杉打算比對日記本的塗寫和賀年卡的筆跡，可是不知道為什麼，日記本上的塗寫卻消失了——原來是因為哆啦A夢把透視台上面的塗寫擦掉，所以日記本上的塗寫也跟著消失了。

「我再也不借給你用了！」

聽到哆啦A夢這麼說之後，大雄也感嘆地說：「我也一樣，再也不想看到那種東西了」。

交換日記時，靜香在日記裡透露了許多心聲。

雖然她並不討厭和大雄一起玩，但是，大雄妨礙練習鋼琴的問題確實讓她有點困擾——看了這篇故事就知道，真相永遠是最傷人的。

前面已經說過，「靜香類型」的人大多會把憤怒或不滿等情緒壓抑在心裡，不僅是負面情緒會大爆發的類型，也有像這次故事中的靜香一樣，用「私下抱怨不滿或道人長短」的方式做為情緒發洩的類型（不過，以這次的案例來說，還稱不上是「道人長短」的範疇……）。

在現實世界中也有很多這樣的類型。每次碰面就會說上司壞話的同事；不管到底有沒有人在聽，總是在居酒屋說客戶或廠商壞話的下屬，最近也有不少透過網路留言板等平台秀出上司本名、進一步批評自家公司的人。

勸諫這種行為時，最重要的環節在於對方的「情感資訊」。人進行溝通時，其實有兩種訊息：單純傳達事實的「語義訊息」和傳達當下情緒的「情緒訊息」。總是暗地道人長短的人，有時其實是希望透過私下的方式宣洩「希望被認同、接受」的「情緒訊息」。

假設有人私底下這樣埋怨廠商：「A公司的部長老是要求我們完成一些不可能的任務，根本不把我們當人看。」其實這句話背後的用意是「希望對方可以誇獎自己那麼努力地應付不講理的廠商」。

「靜香類型」的人從小大多被當成「不找麻煩的乖孩子」，因此希望「有人對自己抱持更多關心」的欲求就會更加強烈。由於「靜香類型」不擅長顯露情感，通常會在覺得「自己的情感被接受」的時候感覺心情更加輕鬆。

因此，當對方開始出聲抱怨「我們公司的主管啊……」時，只要用「因為○○，也難怪你會有所不滿了，畢竟真的很難受吧」的方式接納對方的情感，然後再進一步給予認同（例如：雖然如此，但你還是非常努力，真的相當了不起），如此一來，對方道人長短、埋怨的情況就會慢慢減少了。

有的時候，也會有必須馬上阻斷壞話的情況。例如，在居酒屋等公眾場合，如果對方開始說起廠商或包含公司機密資訊在內的壞話時，還是盡快阻止對方發言比較好。這個時候，就要明確告訴對方「為什麼必須阻止他口出惡言」——換句話說，就是讓其了解「之所以糾正對方的惡言，其實是為了對方好」。

像是「之前認識的○○先生也有過類似的言論，結果被廠商知道了，引起很大的問題喔」、「如果被主管聽到這番話，就會被當成『洩漏機密的背叛者』，評價會大打折扣喔」等諸如此類的暗示方式，應該就能點醒對方了。如果對方還是有想說壞話的舉動，只要事後於其他場合再次聽到時再加以補充，就能有不錯的效果。