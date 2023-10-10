《《哆啦A夢》的人際學》：表面善良，私下卻愛道人長短的「靜香」類型人格
我們想讓你知道的是
「靜香類型」的人從小大多被當成「不找麻煩的乖孩子」，因此希望「有人對自己抱持更多關心」的欲求就會更加強烈。由於「靜香類型」不擅長顯露情感，通常會在覺得「自己的情感被接受」的時候感覺心情更加輕鬆。
文：小林奨
表面善良，私下卻愛道人長短的人—— 擷取自〈透視貼紙的危機〉（瓢蟲漫畫第二十三集）
有些人表面乖巧，私底下卻到處說別人壞話，或是在網路上發洩不滿。究竟該怎麼做才能減少這種行為呢？接下來就以靜香為例，一起思考看看吧！
某一天，大雄、靜香、出木杉一起放學走回家。
三個人走到一半，出木杉突然拿出一本筆記本給靜香，大雄好奇地詢問筆記本的內容，但是——
「祕．密。嘻嘻嘻——」
他們不僅不願意告訴大雄，出木杉和靜香兩個人甚至還肩併著肩一起走回家。
（說個題外話，就心理學來說，只要擁有專屬彼此的祕密，雙方就會變得更加親密）想當然耳，被拋在腦後的大雄回家後，開始憤怒地大罵出木杉根本是人類的敵人。
「那傢伙不但聰明，運動神經也很發達，而且又有男子氣概，待人也十分和善……」
聽完，哆啦A夢表示：「那代表他根本沒有缺點，不是嗎？」
「所以我才討厭他啊！」
大雄十分懊惱地倒在榻榻米上。
這個時候，媽媽走進房間，要求大雄寫信給叔叔，以答謝叔叔送他原子筆和自動鉛筆的文具套組。
可是，大雄雖然把信寫好了，卻忘記信紙上面寫的是「大雄」還是「犬雄」了。
大雄覺得把信拆開並重新確認內容很麻煩，於是哆啦A夢拿出「透視台」和「透視貼紙」——只要在物品上貼上透視貼紙，就可以利用透視台窺看該物品的內容。
確認之後（結果，不管是「犬」的點，還是「太」的點，兩個點都有……），大雄就把信拿出去寄了，突然他靈光閃現，想到了一個「濫用」道具的好點子。
「只要把貼紙貼在筆記本上，我就可以盡情抄作業了。」看樣子，他是打算把貼紙貼在出木杉的筆記本上。
貼透視貼紙時，大雄一個不小心，連靜香和出木杉的交換日記（故事開頭提到的筆記本）也貼上了透視貼紙。
用透視台偷看交換日記時，大雄發現日記裡寫了很多內容。
「今天大雄來家裡問功課怎麼寫，害我都沒辦法練習。」
「如果會妨礙妳練習，就叫他來我家，我來教他，不過我覺得最好還是讓大雄自己寫功課。」
看到這樣的內容，大雄瞬間暴怒：「什麼跟什麼啊！他們居然把我當笨蛋！」
於是，大雄馬上拿出鉛筆在透視台上寫了「笨蛋」、「阿呆」、「蠢蛋」、「青椒」等字眼。
隔天，靜香翻開日記本，發現裡面出現從未見過的字句——原來只要在透視台上面塗寫，塗寫的內容就會複印到日記本上。
看到那個字跡之後，出木杉馬上說：「這個字跡很醜、很有特色，回家後我再拿朋友們寫的賀年卡比對看看。」
萬一惡作劇被發現，那就糟糕了。大雄試圖把日記本上面的塗寫擦掉，卻始終找不到機會。
原本出木杉打算比對日記本的塗寫和賀年卡的筆跡，可是不知道為什麼，日記本上的塗寫卻消失了——原來是因為哆啦A夢把透視台上面的塗寫擦掉，所以日記本上的塗寫也跟著消失了。
「我再也不借給你用了！」
聽到哆啦A夢這麼說之後，大雄也感嘆地說：「我也一樣，再也不想看到那種東西了」。
交換日記時，靜香在日記裡透露了許多心聲。
雖然她並不討厭和大雄一起玩，但是，大雄妨礙練習鋼琴的問題確實讓她有點困擾——看了這篇故事就知道，真相永遠是最傷人的。
前面已經說過，「靜香類型」的人大多會把憤怒或不滿等情緒壓抑在心裡，不僅是負面情緒會大爆發的類型，也有像這次故事中的靜香一樣，用「私下抱怨不滿或道人長短」的方式做為情緒發洩的類型（不過，以這次的案例來說，還稱不上是「道人長短」的範疇……）。
在現實世界中也有很多這樣的類型。每次碰面就會說上司壞話的同事；不管到底有沒有人在聽，總是在居酒屋說客戶或廠商壞話的下屬，最近也有不少透過網路留言板等平台秀出上司本名、進一步批評自家公司的人。
勸諫這種行為時，最重要的環節在於對方的「情感資訊」。人進行溝通時，其實有兩種訊息：單純傳達事實的「語義訊息」和傳達當下情緒的「情緒訊息」。總是暗地道人長短的人，有時其實是希望透過私下的方式宣洩「希望被認同、接受」的「情緒訊息」。
假設有人私底下這樣埋怨廠商：「A公司的部長老是要求我們完成一些不可能的任務，根本不把我們當人看。」其實這句話背後的用意是「希望對方可以誇獎自己那麼努力地應付不講理的廠商」。
「靜香類型」的人從小大多被當成「不找麻煩的乖孩子」，因此希望「有人對自己抱持更多關心」的欲求就會更加強烈。由於「靜香類型」不擅長顯露情感，通常會在覺得「自己的情感被接受」的時候感覺心情更加輕鬆。
因此，當對方開始出聲抱怨「我們公司的主管啊……」時，只要用「因為○○，也難怪你會有所不滿了，畢竟真的很難受吧」的方式接納對方的情感，然後再進一步給予認同（例如：雖然如此，但你還是非常努力，真的相當了不起），如此一來，對方道人長短、埋怨的情況就會慢慢減少了。
有的時候，也會有必須馬上阻斷壞話的情況。例如，在居酒屋等公眾場合，如果對方開始說起廠商或包含公司機密資訊在內的壞話時，還是盡快阻止對方發言比較好。這個時候，就要明確告訴對方「為什麼必須阻止他口出惡言」——換句話說，就是讓其了解「之所以糾正對方的惡言，其實是為了對方好」。
像是「之前認識的○○先生也有過類似的言論，結果被廠商知道了，引起很大的問題喔」、「如果被主管聽到這番話，就會被當成『洩漏機密的背叛者』，評價會大打折扣喔」等諸如此類的暗示方式，應該就能點醒對方了。如果對方還是有想說壞話的舉動，只要事後於其他場合再次聽到時再加以補充，就能有不錯的效果。
Tags：
當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA