《AI時代的現金戰爭》：其實世界上並不存在「我在銀行裡的錢」這回事
我們想讓你知道的是
其實世上並不存在「我在銀行裡的錢」這回事，我的銀行帳戶裡也未「存放」國家貨幣。銀行帳戶的唯一功能，是記錄一種完全不同的貨幣形式，稱為「銀行貨幣」。
文：布萊特．史考特
銀行更像賭場，而非衣帽間
很多人喜歡把銀行存款想成是「我放在銀行裡的錢」，所以會脫口而出「我的帳戶裡有錢」或是「我要去領錢」之類的說法。這種說法帶有妥善保管的意味，彷彿銀行是幫我們保管金錢的保管人。這就像是把銀行想像成衣帽間：當你進入一個活動會場時，你把大衣交給衣帽間的一名員工，他則給你一張紙條做為憑證，讓你在離開時有權取回你的大衣。
以為「你的錢存在銀行裡」，是假設銀行以類似於衣帽間的方式運作，去銀行開戶就像得到一個小空間，銀行幫你把錢存放在那裡並妥善保管，就像把一件大衣存放在它專屬的衣架上。此外，在這種想像中只存在一種貨幣形式——國家發行的貨幣。不論錢在或不在銀行裡，銀行都被視為單純的中間人，負責保管錢、移動錢，或是把錢借出去。
但其實世上並不存在「我在銀行裡的錢」這回事，我的銀行帳戶裡也未「存放」國家貨幣。銀行帳戶的唯一功能，是記錄一種完全不同的貨幣形式，稱為「銀行貨幣」。
理解此概念最快的方法是拋開衣帽間的比喻，改用賭場的比喻。請各位想像你走進一家賭場，去櫃台用現金換取可以在賭場內使用的籌碼。當你在賭場裡的時候，賭場並不是在保管「你的錢」，而是已經取得它的所有權，而你擁有的是賭場發給你的籌碼。
因此在這個賭場裡有兩種形式的錢：一種是國家發行的貨幣，另一種則是賭場發的籌碼，如果你把它們拿回櫃台，就可以兌換成國家的錢（前提是你沒把籌碼輸光）。賭徒擁有籌碼，賭場擁有國家發行的錢，雖然這兩種形式的錢之間存在一種共生關係，但它們依然是各自獨立的。
一般賭場的籌碼是實體的，但請各位想像一下，有家賭場發行的是數位籌碼。當你把現金交給他們時，他們不是發放實體籌碼，而是在他們的電腦中為你開立一個帳戶，並把數位 單位記入該帳戶，讓你可以在各種賭桌上使用。你現在所擁有的只是他們資料庫中的一個位址，以及相應的信用額度。
這個比喻是理解現代銀行業務一個很好的切入點。我們在銀行帳戶中看到的單位，其實只是銀行發放的「數位籌碼」，它跟我在賭場用現金換籌碼的方式基本上是一樣的。賭場的籌碼是一張欠條，可以在你想要結清時兌換成現金（如果賭場拒絕，你可以把他們告上法 院）。
同樣地，我們的銀行帳戶中的數位籌碼，是以數位形式寫的欠條，承諾在未來支付我們一筆國家發行的錢，然後這些數位欠條籌碼便可以傳給其他人。 因此當我剛開戶時看到的「0」，只是意味著「銀行尚未發給你任何數位籌碼」。如果
我存入一百英鎊的現金，銀行就會取得它的所有權，這意味著銀行的國家貨幣存量增加了，但它隨後會發給我一百個數位籌碼，在我的帳戶中顯示為「100」。這些籌碼是能獲得國家貨幣的承諾，所以對我而言它們是我現在擁有的東西，但銀行卻把它們視為必須屢行的義務。銀行（從我這兒）取得了國家發行的貨幣，而我則獲得了銀行發行的數位籌碼。
去自動提款機領錢就相當於試圖「走出賭場」：銀行把國家發行的現金交給我，同時收回它發行的數位籌碼，從而使他們之前對我的承諾失效。此事正好可以進一步說明我在上一章提到的過程，亦即銀行必須預測有多少數位籌碼要退出，並把其持有的部分數位準備金「具體化」為現金，這就是國家現金循環的反面。
在真正的賭場裡，你很容易就能區分賭場發行的籌碼和國家發行的貨幣，但在銀行業的世界裡，我們很難區分銀行發行的數位籌碼和國家發行的貨幣。因為在日常的口語對話中，兩者都被籠統地稱為「錢」，但兩者的專業術語就不一樣：國家貨幣被稱為「基礎貨幣」（base money） ，而銀行發行的籌碼則被稱為「銀行貨幣」、「書本貨幣（支票本）」或廣義貨幣。
但最令人困惑的術語可能要算是銀行存款（bank deposits）一詞了，其令人困惑之處在於英語的一個慣例：動詞「deposit」（存入）會產生一個一模一樣的名詞。例如一場大洪水可能挾帶大量的泥沙「淤積」（deposit，這時候是動詞）在一條河裡，然後我們會說那條河裡有大量的「淤積泥沙」（sand deposit，這時候是名詞）。該文法慣例會對銀行業造成混亂，我們用動詞「deposit」來指「存入」的行為（我存入了現金），然後我們經常誤把名詞的「存款」當成是「被存入的東西」（我在銀行裡有存款）。
但其實「銀行存款」一詞指的是「發出去的承諾」，而非「被存入的東西」。懂技術的讀者可以瀏覽銀行的資產負債表來確認這一點，「客戶存款」一定是出現在負債這一側（銀行承諾給人們的東西被記錄在這裡）。至於不諳技術的讀者，只要記住「銀行存款」其實是銀行發行的數位籌碼即可。
憑空創造出來的籌碼
銀行擁有一項賭場望塵莫及的超能力。在二十一點賭桌上流通的每一枚賭場籌碼，都是由賭場持有的美元「擔保」的。相反地，銀行能夠發行的籌碼數量，遠遠超過其持有的國家貨幣。換句話說，銀行可以發出比他們擁有的國家貨幣準備金超出甚多的承諾（他們可以先發行這些承諾，之後再補上準備金）。這就是所謂的「部分準備金制度」（fractional reserve banking），但其實更精確的說法是「銀行貨幣的信用創造」。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。