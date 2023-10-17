《人生難題，心理學都有解方》：高智商的父母，生出來的小孩一定也很聰明嗎？

文：張昕

心理學效應：先天遺傳

父母會透過遺傳把許多特徵傳給下一代，且許多先天特徵具有決定性，很難透過後天的作為（如教育）來改變。

你有沒有看過《三個一樣的陌生人》這部紀錄片？內容是三胞胎兄弟從小被分開領養，長大後又重逢的故事。他們發現儘管彼此來自不同的家庭，但是興趣愛好都非常一致：他們都抽同一個牌子的香菸，喜歡同一種類型的女孩，對很多事情的看法也很一致。

三兄弟的經歷看起來就是天然且完美的雙胞胎研究實驗。但是在紀錄片裡，三兄弟之所以會有這樣的經歷，是因為科學研究的設計所造成。這個研究是由精神病學家和兒童心理學家彼德．紐鮑爾（Peter Neubauer）主持設計的，他追蹤調查了很多對雙胞胎與三胞胎。

研究在一九八○年被迫停止，但是對被研究者的影響卻是深遠的。這項時間跨度很長的研究涉及的倫理問題非常複雜，導致相關的資料和研究結論都被封存了，直到二十一世紀六○年代才會被解封。

其中涉及的倫理問題並不是此處要討論的主題，我們要探討的是在發展心理學中，遺傳的重要作用。

聰明與否，跟頭圍大小有關

我們可以大膽猜測，無論紐鮑爾真正的研究目的是什麼，一定和基因、遺傳有關。科學發展了這麼多年，現在大部分的人都相信，不管什麼流派，什麼發展心理學的理論，人類的各項能力，包括智商、EQ、性格、社會性、性別刻板印象等，或多或少都存在兩個非常普遍的影響因素—一個是遺傳的因素，另一個是環境的因素。

其中，尤其以智商和遺傳的關係更受人重視。其實智商包括許多能力，是一種綜合的能力。但在一般而通俗的理解中，智力是顯示一個人有多聰明。

第一個研究智商的人是法蘭西斯．高爾頓（Francis Galton），可能大部分的人都沒聽過，但是如果提他表哥的名字—達爾文，大家就很熟悉了。身為智商研究的第一人，高爾頓非常推崇一個觀點：智力是天生的。

他和達爾文的科學觀點比較接近，都相信自然選擇，也相信遺傳學說，所以高爾頓認為智商是由先天決定的，不會受後天任何的影響。

高爾頓的智商理論非常重視對智力的測試。他提出很多有趣的測試工具，可以用來評估一個人的智力水準。其中有一個測量方法非常簡單，也非常實用，那就是：測量頭圍。這個方法其實就是測腦容量。

可能有些人會反對，頭圍這個概念，不就是看頭的大小嗎？

怎麼感覺跟顱相學比較接近呢？有點像偽科學啊！

先別急著反駁，雖然高爾頓的方法年代比較久遠，但是近期就有相關的學術文章發表在了雜誌《心理科學》（Psychological Science）上。

英國有幾位心理學家重新探討了這個問題，他們經過非常嚴密的實驗和資料測量，受試者多達一萬三千多人，結果發現，頭圍（腦容量）確實會與人的智商成正比。

這個結論聽起來很令人悲傷，但智商在一定程度上確實是由先天的基因所決定。

先天基因 VS. 後天環境

隨著智商理論的不斷發展，尤其當雙胞胎的研究興起之後，大家發現，雖然遺傳因素對智商的影響很大，但智商不僅受遺傳因素的影響，也受環境因素的影響。

這就要提到在心理學研究，尤其是在遺傳研究中非常重要的一個方法：雙胞胎研究。雖然本文一開始提到的紀錄片中，主持研究的心理學家在倫理道德方面處理得不太好，但不能因此全盤否定雙胞胎研究的意義和重要性，而且有很多對雙胞胎研究的處理方法，在倫理方面還是遵守詳細且嚴謹的規定，他們的結論也具有重要的借鑒意義。

什麼是雙胞胎研究？基本的操作規則是如何制訂的？雙胞胎研究中的孩子一般是指同卵雙胞胎，也就是他們有幾乎完全相同的基因，在同一個子宮共同發育，出生時間相差不大，即先天條件幾乎一樣。

那麼，他們從出生開始，逐漸展現出來的不同，比如身高、身材、智力等基本條件，都可以被認為是由後天環境因素造成的。

基於這樣的理論假設，科學家就喜歡研究那些出生後由於一些客觀原因不得不分開撫養的同卵雙胞胎。比如，親生父母無力撫養，不得不送給別人或機構養育；親生父母離異，分別在不同的後天家庭長大⋯⋯等。這些情況下的雙胞胎符合「先天相同，後天不同」的實驗條件。當然，這種分開撫養是由孩子的家庭因素決定的，而非研究者刻意為之。

那麼，異卵雙胞胎就沒有研究價值了嗎？所謂的「龍鳳胎」就是典型的異卵雙胞胎。對於這類雙胞胎的研究，則往往假設「在完全相同的環境下長大，兩個人的不同表現可能是因為基因的不同。」因為異卵雙胞胎只有大約百分之五十的基因是相同的。如果在同一個家庭長大，原則上可以認定他們成長的環境因素非常相似，那麼他們在成長過程中表現出來的差異，就是由基因不同導致的。

對雙胞胎的研究發現，在智商的影響因素中，遺傳因素，也就是基因因素的影響可能占百分之五十，甚至超過百分之五十，而其他占比則是由環境決定的。這就告訴我們，即使先天條件不好，但是經過後天的努力與學習，也可以有所成就。

遺傳會受回歸效應的制約

這對先天基因普通的人來說是個好消息，但人們還是忍不住要和先天條件就具有優勢的人相比。如果一個人的父母都是高智商、高情商、高顏值、高社會地位等，那他的智商就一定也很高，人生一定會一帆風順嗎？

站在科學的角度，答案是「未必」。達爾文的進化論能夠解釋一個物種的起源、發展和變化，但它不關心兩代人之間的進化，比如，從父輩到子輩究竟是不是會越變越好。