《人生難題，心理學都有解方》：高智商的父母，生出來的小孩一定也很聰明嗎？
我們想讓你知道的是
我們可以從另一個角度來理解回歸效應：如果沒有回歸效應，那麼聰明人的後代就會越來越聰明，普通人的後代就會越來越普通；個子高的後代會越來越高，個子矮的後代會越來越矮，這樣人類可能會演變成很多不同的物種。但實際上，現代人的心智水準並沒有增長那麼多，彼此的差別也沒有那麼大。
文：張昕
心理學效應：先天遺傳
父母會透過遺傳把許多特徵傳給下一代，且許多先天特徵具有決定性，很難透過後天的作為（如教育）來改變。
你有沒有看過《三個一樣的陌生人》這部紀錄片？內容是三胞胎兄弟從小被分開領養，長大後又重逢的故事。他們發現儘管彼此來自不同的家庭，但是興趣愛好都非常一致：他們都抽同一個牌子的香菸，喜歡同一種類型的女孩，對很多事情的看法也很一致。
三兄弟的經歷看起來就是天然且完美的雙胞胎研究實驗。但是在紀錄片裡，三兄弟之所以會有這樣的經歷，是因為科學研究的設計所造成。這個研究是由精神病學家和兒童心理學家彼德．紐鮑爾（Peter Neubauer）主持設計的，他追蹤調查了很多對雙胞胎與三胞胎。
研究在一九八○年被迫停止，但是對被研究者的影響卻是深遠的。這項時間跨度很長的研究涉及的倫理問題非常複雜，導致相關的資料和研究結論都被封存了，直到二十一世紀六○年代才會被解封。
其中涉及的倫理問題並不是此處要討論的主題，我們要探討的是在發展心理學中，遺傳的重要作用。
聰明與否，跟頭圍大小有關
我們可以大膽猜測，無論紐鮑爾真正的研究目的是什麼，一定和基因、遺傳有關。科學發展了這麼多年，現在大部分的人都相信，不管什麼流派，什麼發展心理學的理論，人類的各項能力，包括智商、EQ、性格、社會性、性別刻板印象等，或多或少都存在兩個非常普遍的影響因素—一個是遺傳的因素，另一個是環境的因素。
其中，尤其以智商和遺傳的關係更受人重視。其實智商包括許多能力，是一種綜合的能力。但在一般而通俗的理解中，智力是顯示一個人有多聰明。
第一個研究智商的人是法蘭西斯．高爾頓（Francis Galton），可能大部分的人都沒聽過，但是如果提他表哥的名字—達爾文，大家就很熟悉了。身為智商研究的第一人，高爾頓非常推崇一個觀點：智力是天生的。
他和達爾文的科學觀點比較接近，都相信自然選擇，也相信遺傳學說，所以高爾頓認為智商是由先天決定的，不會受後天任何的影響。
高爾頓的智商理論非常重視對智力的測試。他提出很多有趣的測試工具，可以用來評估一個人的智力水準。其中有一個測量方法非常簡單，也非常實用，那就是：測量頭圍。這個方法其實就是測腦容量。
可能有些人會反對，頭圍這個概念，不就是看頭的大小嗎？
怎麼感覺跟顱相學比較接近呢？有點像偽科學啊！
先別急著反駁，雖然高爾頓的方法年代比較久遠，但是近期就有相關的學術文章發表在了雜誌《心理科學》（Psychological Science）上。
英國有幾位心理學家重新探討了這個問題，他們經過非常嚴密的實驗和資料測量，受試者多達一萬三千多人，結果發現，頭圍（腦容量）確實會與人的智商成正比。
這個結論聽起來很令人悲傷，但智商在一定程度上確實是由先天的基因所決定。
先天基因 VS. 後天環境
隨著智商理論的不斷發展，尤其當雙胞胎的研究興起之後，大家發現，雖然遺傳因素對智商的影響很大，但智商不僅受遺傳因素的影響，也受環境因素的影響。
這就要提到在心理學研究，尤其是在遺傳研究中非常重要的一個方法：雙胞胎研究。雖然本文一開始提到的紀錄片中，主持研究的心理學家在倫理道德方面處理得不太好，但不能因此全盤否定雙胞胎研究的意義和重要性，而且有很多對雙胞胎研究的處理方法，在倫理方面還是遵守詳細且嚴謹的規定，他們的結論也具有重要的借鑒意義。
什麼是雙胞胎研究？基本的操作規則是如何制訂的？雙胞胎研究中的孩子一般是指同卵雙胞胎，也就是他們有幾乎完全相同的基因，在同一個子宮共同發育，出生時間相差不大，即先天條件幾乎一樣。
那麼，他們從出生開始，逐漸展現出來的不同，比如身高、身材、智力等基本條件，都可以被認為是由後天環境因素造成的。
基於這樣的理論假設，科學家就喜歡研究那些出生後由於一些客觀原因不得不分開撫養的同卵雙胞胎。比如，親生父母無力撫養，不得不送給別人或機構養育；親生父母離異，分別在不同的後天家庭長大⋯⋯等。這些情況下的雙胞胎符合「先天相同，後天不同」的實驗條件。當然，這種分開撫養是由孩子的家庭因素決定的，而非研究者刻意為之。
那麼，異卵雙胞胎就沒有研究價值了嗎？所謂的「龍鳳胎」就是典型的異卵雙胞胎。對於這類雙胞胎的研究，則往往假設「在完全相同的環境下長大，兩個人的不同表現可能是因為基因的不同。」因為異卵雙胞胎只有大約百分之五十的基因是相同的。如果在同一個家庭長大，原則上可以認定他們成長的環境因素非常相似，那麼他們在成長過程中表現出來的差異，就是由基因不同導致的。
對雙胞胎的研究發現，在智商的影響因素中，遺傳因素，也就是基因因素的影響可能占百分之五十，甚至超過百分之五十，而其他占比則是由環境決定的。這就告訴我們，即使先天條件不好，但是經過後天的努力與學習，也可以有所成就。
遺傳會受回歸效應的制約
這對先天基因普通的人來說是個好消息，但人們還是忍不住要和先天條件就具有優勢的人相比。如果一個人的父母都是高智商、高情商、高顏值、高社會地位等，那他的智商就一定也很高，人生一定會一帆風順嗎？
站在科學的角度，答案是「未必」。達爾文的進化論能夠解釋一個物種的起源、發展和變化，但它不關心兩代人之間的進化，比如，從父輩到子輩究竟是不是會越變越好。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。