《情緒，無法翻譯》：西方文化強調MINE情緒，東方文化注重OURS情緒，有可能因此促成不同的健康取向
我們想讓你知道的是
國的母親會讓孩子學會怎麼留意和理解自己的感受，中國的母親則會想辦法讓孩子知道自己的情緒行為會有什麼社會後果。美國的教養方式有助於養成向內看的MINE情緒，中國的教養方式則是把注意力向外帶到OURS情緒。
文：芭蒂亞．梅斯基塔
早在童年時，西方文化的兒童就會被教導把注意力向內。心理學家王琪（Qi Wang）描述一位三歲小男孩（在此稱他為「喬治」）和他母親的對話，內容是他們去採購耶誕節禮物時，喬治為什麼會發脾氣。喬治的母親問他：「你當時想不想去？」喬治說：「不想。」母親接著引導他：「那你做了什麼事？」喬治回答：「打」；再追問之後，他又補上：「抓」。
此時，喬治的母親把話題轉到他會有這些感受的原因：「你還記得你為什麼會發脾氣嗎？」喬治不太知道怎麼回答。他開始追加各種行為，先是補上「大叫」，然後又加上「哭」。他的母親再次把話題拉回他的心理狀態，再問了一次：「你為什麼會那麼生氣呢？」喬治現在懂了：「因為我想要做我自己想做的。」這個答案似乎讓母親覺得滿意：「你想要做你自己想做的事。我懂了。」
喬治的母親鼓勵喬治專注於自己的感受，再幫他理解和連結到這些感受。王琪研究美國母親怎麼教小孩時，一直看到這種教導模式：她們會協助小孩子釐清自己的情緒怎麼連結到他們想要的事情，或是他們的想法。她們會教小孩子關注自己的內心，並明白闡述內在的感受。
但在王琪的研究中，中國的母親就不會這樣了；比起幫孩子了解他們為什麼會有某種感受，她們更注重孩子的行為會有什麼社會後果。一個例子是小江的母親叫孩子回想他先前生氣的情形；前晚小江的母親和祖母不讓他看電視，所以小江就開始哭。
小江的母親不管孩子有什麼感受，而是問他：「你知道我們為什麼不讓你看電視嗎？」小江立刻回答：「因為你擔心我的眼睛受到傷害。我想看《朝天門》。我好氣，我一定要看。」小江母親的回應與孩子的感受和喜好無關，而是提醒他他的反抗會帶來什麼社會後果：「所以你被打了，對不對？」小江點頭。
在王琪的研究中，許多中國母親透過情緒相關的交談，向孩子指出哪些行為是正確的，哪些是錯的，而同一項研究裡的美國母親則不會這樣做。小江的母親跟孩子說，她不讓小江看電視，小江就不應該反抗，並提醒小江這樣做會有什麼社會後果。有些母親則是利用交談點出正面的社會後果；雪雪的母親就用這個機會告訴三歲大的孩子，她有那樣的情緒（這裡是傷心）會帶來什麼樣的正面影響。
雪雪的姊姊們不讓她拔草（這是一件被禁止的事），因此雪雪和她們吵了起來，但她事後覺得「很難過」；她母親說：「雪雪好乖，知道自己犯了錯。」美國的母親會讓孩子學會怎麼留意和理解自己的感受，中國的母親則會想辦法讓孩子知道自己的情緒行為會有什麼社會後果。美國的教養方式有助於養成向內看的MINE情緒，中國的教養方式則是把注意力向外帶到OURS情緒。
中國的母親幾乎只注重情緒行為和社會後果，但會這樣做的不只有她們而已。根據人類學家安德魯．畢提（Andrew Beatty）的描述，印尼爪哇島的父母使用情緒語彙的方式，不是用來指稱感受或心理狀態，而是描述孩子在特定狀況下應該要有什麼樣的舉止。
舉例來說，他們會對小孩子用isin（「羞恥」）一字，表示小孩子在陌生人或長輩面前應該要節制、有禮貌。Isin這個字不是用來描述感受，甚至也不是指情緒行為（或「表現」），而是特定狀況之下的規範。成人會教導小孩子讓情緒行為符合社會規範；這種作法同樣是將注意力導向外部的OURS情緒，而不是內部的個人感受。
我們可以合理推斷，一個人即使過了早期童年的社會化階段，其他人的影響依然會持續，讓人關注內在的感受或外在的行為後果，而注意力的方向則因文化有別。多年前，我和比利時心理學家伯納．希梅（Bernard Rimé）共同進行研究，發現即使在差異甚鉅的不同文化裡，人與人之間都會共享大多數的情緒事件；但對荷蘭人和土耳其人來說，「共享」這個行為所代表的意義有很大的差別。社交分享的行為會讓情緒更聚焦在某一個方向──向內會更突顯情緒的MINE層面，向外則是OURS層面。
針對身心健康的研究顯示，把焦點放在內部的感受或外部的行為，長期下來可能攸關生死。在強調MINE情緒模式的文化裡，一個人如果覺得快樂，通常也會比較健康。在強調OURS情緒模式的文化也會有這個現象嗎？一個美國和日本的跨國研究團隊就針對這個問題，進行一項大規模的研究；其中包括美國和日本中年人士（平均年齡在五十五至六十歲之間）的代表性樣本。
一言以蔽之，結果正如研究論文的標題：「感到興奮，或是洗個澡」（Feeling Excited or Taking a Bath）。在美國的樣本裡，最能預測生理健康的指標是正面的感受，但在日本的樣本裡則是正面的行為或活動。研究結果的細節必須再多著墨一些，因為當中可以看到另一項文化心理學界早已確定的情緒差異──美國和東亞的文化脈絡會分別看重不同種類的正面情緒。美國文化脈絡比東亞文化脈絡更看重激動的情緒，而平靜的情緒則正好相反。
有了這個認知之後，研究的結果就說得通了。在美國，最健康的人是經歷過更多正面感受的人，特別是「興奮」一類的感受（像是「對事情熱衷」）；這樣的人睡得比較好、生理限制比較少，而且有些關鍵生理數據（像是發炎指數和身體質量指數）也更好。在日本，最健康的人是從事正面活動的人，特別是平靜的活動（像是泡澡）；平靜的感受對健康的影響遠遠不及平靜的活動。
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA