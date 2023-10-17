《情緒，無法翻譯》：西方文化強調MINE情緒，東方文化注重OURS情緒，有可能因此促成不同的健康取向

文：芭蒂亞．梅斯基塔

早在童年時，西方文化的兒童就會被教導把注意力向內。心理學家王琪（Qi Wang）描述一位三歲小男孩（在此稱他為「喬治」）和他母親的對話，內容是他們去採購耶誕節禮物時，喬治為什麼會發脾氣。喬治的母親問他：「你當時想不想去？」喬治說：「不想。」母親接著引導他：「那你做了什麼事？」喬治回答：「打」；再追問之後，他又補上：「抓」。

此時，喬治的母親把話題轉到他會有這些感受的原因：「你還記得你為什麼會發脾氣嗎？」喬治不太知道怎麼回答。他開始追加各種行為，先是補上「大叫」，然後又加上「哭」。他的母親再次把話題拉回他的心理狀態，再問了一次：「你為什麼會那麼生氣呢？」喬治現在懂了：「因為我想要做我自己想做的。」這個答案似乎讓母親覺得滿意：「你想要做你自己想做的事。我懂了。」

喬治的母親鼓勵喬治專注於自己的感受，再幫他理解和連結到這些感受。王琪研究美國母親怎麼教小孩時，一直看到這種教導模式：她們會協助小孩子釐清自己的情緒怎麼連結到他們想要的事情，或是他們的想法。她們會教小孩子關注自己的內心，並明白闡述內在的感受。

但在王琪的研究中，中國的母親就不會這樣了；比起幫孩子了解他們為什麼會有某種感受，她們更注重孩子的行為會有什麼社會後果。一個例子是小江的母親叫孩子回想他先前生氣的情形；前晚小江的母親和祖母不讓他看電視，所以小江就開始哭。

小江的母親不管孩子有什麼感受，而是問他：「你知道我們為什麼不讓你看電視嗎？」小江立刻回答：「因為你擔心我的眼睛受到傷害。我想看《朝天門》。我好氣，我一定要看。」小江母親的回應與孩子的感受和喜好無關，而是提醒他他的反抗會帶來什麼社會後果：「所以你被打了，對不對？」小江點頭。

在王琪的研究中，許多中國母親透過情緒相關的交談，向孩子指出哪些行為是正確的，哪些是錯的，而同一項研究裡的美國母親則不會這樣做。小江的母親跟孩子說，她不讓小江看電視，小江就不應該反抗，並提醒小江這樣做會有什麼社會後果。有些母親則是利用交談點出正面的社會後果；雪雪的母親就用這個機會告訴三歲大的孩子，她有那樣的情緒（這裡是傷心）會帶來什麼樣的正面影響。

雪雪的姊姊們不讓她拔草（這是一件被禁止的事），因此雪雪和她們吵了起來，但她事後覺得「很難過」；她母親說：「雪雪好乖，知道自己犯了錯。」美國的母親會讓孩子學會怎麼留意和理解自己的感受，中國的母親則會想辦法讓孩子知道自己的情緒行為會有什麼社會後果。美國的教養方式有助於養成向內看的MINE情緒，中國的教養方式則是把注意力向外帶到OURS情緒。

中國的母親幾乎只注重情緒行為和社會後果，但會這樣做的不只有她們而已。根據人類學家安德魯．畢提（Andrew Beatty）的描述，印尼爪哇島的父母使用情緒語彙的方式，不是用來指稱感受或心理狀態，而是描述孩子在特定狀況下應該要有什麼樣的舉止。

舉例來說，他們會對小孩子用isin（「羞恥」）一字，表示小孩子在陌生人或長輩面前應該要節制、有禮貌。Isin這個字不是用來描述感受，甚至也不是指情緒行為（或「表現」），而是特定狀況之下的規範。成人會教導小孩子讓情緒行為符合社會規範；這種作法同樣是將注意力導向外部的OURS情緒，而不是內部的個人感受。

我們可以合理推斷，一個人即使過了早期童年的社會化階段，其他人的影響依然會持續，讓人關注內在的感受或外在的行為後果，而注意力的方向則因文化有別。多年前，我和比利時心理學家伯納．希梅（Bernard Rimé）共同進行研究，發現即使在差異甚鉅的不同文化裡，人與人之間都會共享大多數的情緒事件；但對荷蘭人和土耳其人來說，「共享」這個行為所代表的意義有很大的差別。社交分享的行為會讓情緒更聚焦在某一個方向──向內會更突顯情緒的MINE層面，向外則是OURS層面。

針對身心健康的研究顯示，把焦點放在內部的感受或外部的行為，長期下來可能攸關生死。在強調MINE情緒模式的文化裡，一個人如果覺得快樂，通常也會比較健康。在強調OURS情緒模式的文化也會有這個現象嗎？一個美國和日本的跨國研究團隊就針對這個問題，進行一項大規模的研究；其中包括美國和日本中年人士（平均年齡在五十五至六十歲之間）的代表性樣本。

一言以蔽之，結果正如研究論文的標題：「感到興奮，或是洗個澡」（Feeling Excited or Taking a Bath）。在美國的樣本裡，最能預測生理健康的指標是正面的感受，但在日本的樣本裡則是正面的行為或活動。研究結果的細節必須再多著墨一些，因為當中可以看到另一項文化心理學界早已確定的情緒差異──美國和東亞的文化脈絡會分別看重不同種類的正面情緒。美國文化脈絡比東亞文化脈絡更看重激動的情緒，而平靜的情緒則正好相反。

有了這個認知之後，研究的結果就說得通了。在美國，最健康的人是經歷過更多正面感受的人，特別是「興奮」一類的感受（像是「對事情熱衷」）；這樣的人睡得比較好、生理限制比較少，而且有些關鍵生理數據（像是發炎指數和身體質量指數）也更好。在日本，最健康的人是從事正面活動的人，特別是平靜的活動（像是泡澡）；平靜的感受對健康的影響遠遠不及平靜的活動。