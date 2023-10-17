《1分鐘驚豔ChatGPT爆款文案寫作聖經》：如何運用「VISTA提問法」，讓ChatGPT寫出你要的文案？

文：鄭緯筌

為ChatGPT設計有效的提問

身為一位在許多企業、公部門和大學院校教文案寫作與數位行銷的講師，時常會有學員在下課時跑來問我很多的問題，其中有一大部分的問題都跟職場寫作與行銷息息相關。然而不同於坊間許多課程或書籍會側重於「提問咒語」的教學，我更期待本書的讀者們可以學會提問技巧、建構知識體系與框架。

我很清楚，透過一個理想的提問框架的協助，可以幫助大家更妥善地準備和表達問題，同時，也能夠讓ChatGPT提供更完整且具有建設性的回答。所以，我特別針對文案寫作與數位行銷的範疇，設計了一套「VISTA提問法」。

V -Visualize（想像願景）：在此步驟中，你需要想像出你想要達成的目標和願景，以便為你的提問建立一個明確的方向和目標。

I -Identify（確定問題）：在此步驟中，你需要確定問題或挑戰的具體描述，以及所需要的解決方案所需的更多資訊。

S -Strategize（制定策略）：在此步驟中，你需要制定一個具體的解決策略，以應對你所確定和確定的問題或挑戰。

T -Test（測試策略）：在此步驟中，你需要測試你制定的策略，以確保它可以有效地解決你所確定的問題或挑戰。

A -Act（執行計畫）：在此步驟中，你需要執行你制定的計畫，並監控其有效性和可行性。

Photo Credit: 布克文化

那麼，我們可以如何運用「VISTA提問法」呢？接下來，我以發想商品文案這個場景應用來跟大家做說明。

現在，讓我們來角色扮演一下！假設你是星巴克的行銷人員，因應夏季即將來到，主管要求你為「濃巧克力風味咖啡星冰樂」這款飲品撰寫商品文案，那麼可以怎麼做呢？

首先，你可以援引「VISTA提問法」，針對以下問題與ChatGPT進行問答互動：

你的咖啡文案，是否能夠清晰地傳達星巴克的品牌價值和特點？

你需要確定哪些品牌價值和特點是最重要的，並且需要在文案中特別強調？

你應該如何編寫文案，以有效地傳達星巴克的品牌價值和特點？

如何測試你的文案，是否能夠有效地傳達星巴克的品牌價值和特點？

如何實施你的文案策略，並監控其有效性和可行性？

當你使用「 VISTA提問法」來發想星巴克的「濃巧克力風味咖啡星冰樂」文案時，可以按照以下步驟來進行：

Visualize：想像一下你要為「濃巧克力風味咖啡星冰樂」編寫的文案，需要達成什麼目標和願景？你想要突出的是什麼特色，吸引哪些潛在的目標受眾？

Identify：確定問題或挑戰的具體描述。例如，如何在眾多星巴克冰飲中突出「濃巧克力風味咖啡星冰樂」的獨特性和吸引力？需要哪些資訊來了解目標受眾的需求和喜好？

Strategize：制定一個具體的解決策略。例如，可以將「濃巧克力風味咖啡星冰樂」描述為一款兼具咖啡和巧克力風味的冰飲，並強調其濃郁的風味和令人愉悅的口感。可以透過呈現獨特的配料和飲品製作過程，來突出產品的品質和品牌形象。

Test：測試你所制定的策略，以確保它可以有效地解決你所確定的問題或挑戰。例如，可以透過測試不同版本的商品文案和廣告宣傳素材，來驗證產品文案的吸引力和有效性。

Act：執行你制定的計畫，並監控其有效性和可行性。在撰寫產品文案時，可以注意以下要點：突出產品的獨特性和優勢、強調口感和品質、用生動的語言描述飲品製作過程、利用引人注目的圖片和色彩來吸引顧客。

總之，「VISTA提問法」是一個可以運用在數位行銷範疇的提問框架，可以幫助你在發想文案時，建立明確的目標和方向，確定問題和挑戰，制定解決策略，測試和執行計畫，並監控其有效性和可行性。

以撰寫「濃巧克力風味咖啡星冰樂」的商品文案為例，我們不但可以注重突出產品獨特性、品質和口感，更能夠運用生動的語言描述製作過程，利用繽紛的圖片和色彩來吸引顧客。接下來，我請 ChatGPT按照這樣的思路撰寫一篇星巴克的「濃巧克力風味咖啡星冰樂」文案，提供給你做參考！

在炎熱的夏天，品嚐一杯口感豐富的「濃巧克力風味咖啡星冰樂」，可以讓你瞬間感受到無比的清涼、暢快！這是一款兼具咖啡和巧克力風味的冰飲，「濃巧克力風味咖啡星冰樂」以其獨特的配方和精湛的製作工藝，讓你在夏日炎炎中感受到充滿層次感的口感和濃郁風味。炎炎夏日，讓我們一起品味濃郁的巧克力風味和香醇的咖啡香氣。 星巴克精選最優質的咖啡豆和巧克力醬，以及特別設計的製作過程，讓每一杯「濃巧克力風味咖啡星冰樂」，都是一種獨特的體驗。 現在，你可以在星巴克店內，品嚐這款口感豐富、風味獨特的「濃巧克力風味咖啡星冰樂」。每一口，都是一種美妙的味覺旅程，帶給你不一樣的感受。現在，就和朋友、家人一起享受這款美味冰飲，感受星巴克的獨特氛圍吧！

書籍介紹

本文摘錄自《1分鐘驚豔ChatGPT爆款文案寫作聖經：寫作教練Vista教你用ChatGPT寫出引人入勝的銷售文案》，布克文化出版

作者：鄭緯筌

你不會被AI取代，但有可能會被懂得用AI的人取代。VistaＸChatGPT雙強加持，讓你文案力瞬間滿血！

在數位時代，文案撰寫已經成為各行各業不可或缺的技能。然而，撰寫引人入勝、動人心弦的文案，卻是一門不易掌握的藝術。直到現在，ChatGPT將帶給您將一分鐘的時間轉化為驚豔的文字表達。本書從實戰出發，透過ChatGPT的千萬級AI語言模型，展示如何應對各種文案撰寫需求。

無論您是一位業餘作家還是一名專業寫手，本書都將幫助您在短短的一分鐘內寫出爆款文案，讓您的讀者心動不已，回味無窮。(以上文案由ChatGPT生成)

讓寫作教練Vista教你用ChatGPT寫商品文案、電子郵件、履歷表和銷售網頁，並且擬定寫作策略、分析寫作風格！

本書特色：

1.以ChatGPT、Notion AI等AI工具為主要教學內容，著重於實際應用：課程將重點介紹ChatGPT、Notion AI等常見的AI寫作工具，並通過實際案例和練習，讓學員能夠掌握如何運用這些工具進行寫作和內容行銷。

2.融合內容行銷概念，學習如何運用AI工具進行行銷：課程將融合內容行銷概念，讓學員了解如何運用AI工具來進行內容行銷，從而提升內容的曝光率和轉換率。

3.強調實踐練習，幫助學員理解並應用所學知識：課程設計了實踐練習環節，讓學員能夠深入理解所學知識，並且在實踐中熟練運用AI工具進行寫作和內容行銷。

4.講師經驗豐富，能夠提供具體案例與操作建議：鄭緯筌老師在內容行銷領域有豐富的經驗，能夠提供具體的案例分享和操作建議，幫助學員更好地理解如何運用AI工具進行寫作和內容行銷。

Photo Credit: 布克文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航