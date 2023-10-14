【小說】謝凱特《我在等你的時候讀了這東西》選摘：「蛤蜊是有靈魂的東西。」
我們想讓你知道的是
青年作家謝凱特首度出版短篇小說集《我在等你的時候讀了這東西》，以七篇小說描繪在社會或關係中歪斜的人，附錄亦收錄他研究所時期備受矚目的作品〈如何讓孩子乖乖回家吃飯〉，寫母子間的愛怨交織。
文：謝凱特
蛤蜊
「蛤蜊是有靈魂的東西。」
想起這句話時，緯紘正在公司內偌大的員工餐廳喝著附餐的蛤蜊湯。他抓著大開的蛤蜊殼，吸走蛤蜊肉。他可以想像嘴裡的畫面：蛤蜊肉從殼上被拔起，咀嚼，儲存在肉裡的湯汁噴濺後瞬間萎縮，變成一坨類似口香糖的東西，吞嚥，抵達胃裡。
說起來是有一點點恨意的，「蛤蜊是有靈魂的東西」這句話是高中同學林說過的，卻讓他一直記得，迄今都不知過了多少年。
高中畢業旅行的環台行程從島的南端北上，到了西部，一群高中生脫下鞋襪走進潮間帶，拿著漁家供應的器具，鐵耙、網篩，在沙灘裡挖掘、尋找蛤蜊。緯紘、林和阿盟三人 離開同學一小段距離，在團體的最邊邊，蹲在沙子上。林熟練地挖著，塑膠盒裡很快就堆起了一座蛤蜊山；緯紘想追上林的速度，卻總是挖到寄居蟹和小碎石；蹲在中間的阿盟一手夾著菸抽著，另一手拿鏟子漫不經心地敲打沙子。挖蛤蜊要用心眼看啊同學，林說，把這件事說得跟什麼超能力似的。
體驗的行程很快結束，所有學生被帶到岸邊，動手烤起親手收穫來的蛤蜊。網架上的蛤蜊碰到高溫後，就繳械般地從黑黑黃黃的邊緣冒出泡沫，不久，兩側的殼全然展開，坦露柔軟肉身，毫無防備。林迅速用夾子夾起殼緣，俐落地將乳白色的湯汁匯集進塑膠碗裡，遞給他和阿盟。
林的老家離此處不遠，從小被養蛤蜊的祖母帶大。小時候的林放學就往海邊的養殖池跑，幫忙祖母挖蛤蜊、篩選蛤蜊、幫蛤蜊換幾次池子，最後才會變成食材，在市場和餐廳之間流連。每每看著蛤蜊被貨車載走就想到自己，林也像蛤蜊一樣在老家塗墼厝與台北的電梯大樓之間遷徙，有時爸媽將他帶在身邊，有時丟包給祖母，是到了最後年事已高的祖母不再醒來，像個永遠關上殼的大文蛤，肉身瑟縮在簡陋的床鋪和被窩裡，林才到台北來生活。只不過和林成為同學沒多久，都即將畢業了，緯紘才知道這件事情，感覺上才剛從遙遠的彼端靠近了林一點點，接下來兩人又要漸行漸遠。
「蛤蜊是有靈魂的東西，」林說，「明明就拚命把自己藏在沙子底下，但就是很倒楣地被發現了，還這麼容易被煮熟，一受熱就打開殼，而且這麼好吃。」
緯紘確定記得自己問了林那些不開殼的蛤蜊呢？它們是怎麼回事？卻一直想不起林怎麼回答的。記憶像是被消音的電影畫面，他只記得林回了一句什麼，表情是帶著笑意的，一旁的阿盟把那碗湯給喝了，聽不出來到底是稱讚還是訐譙地說了：「幹，好鹹又好甜。跟洨沒兩樣。」
林到底說了什麼呢？當下大家都還在取笑阿盟是吃過洨喔不然怎麼知道洨的味道，話語就被鮮明色彩的笑鬧掩蓋過去。緯紘還記得當天是林的生日，晚上的自由活動時間，他自己偷偷去飯店附近的麵包店買了小蛋糕和蠟燭，還寫了一張小卡片。回飯店在浴室點蠟燭時， 卻聽到門外的林說：「今天不是我生日啦， 我生日是明天六月十日。帳號上寫0609是故意的，69，提早一天的這個日期比較好記不是嗎？」
「可是你又不能決定自己出生的一切。」一旁的阿盟一臉漠然。
早就知道他是個完全瞞不住事情的人，肯定是剛剛出去買蛋糕時，阿盟說溜了嘴。儘管如此，緯紘還是好好替林慶生了，也因此發現，原來自己和林是同一天生日。
而且，他也把那張寫了一些真心話的卡片遞出去了，表達心意了。畢竟，也沒有其他同學會替林唱生日快樂歌。
林不是人緣差，但完全不能說林的人緣是好的。他跟班上同學的互動都很熱絡，無論是因為幹部職務、擔任小老師，或是天生個性如此，總是前前後後穿梭在班級裡，彷彿每件班級事務都有他的蹤影。但這並非大家都喜歡他，反而是因為他的特別之處，而會別有用心地和他調情。林的喜怒都寫在臉上，心情好時，大家就問他是不是又跟誰「買可樂」了；心情不好的時候大家就會說他是「約跑被拒」；心情不好也不壞、面無表情的時候就說：他一定是剛做完，進「聖人模式」了啦。
緯紘聽到這些總感到不平，怎麼每個同學表面上看起來都是好好的人，講起話來卻這麼難聽，不管男的女的，成績好壞，幹部或非幹部，連週末跟著家人吃素淨灘發便當給獨居老人的同學，聽到這些，也會跟著訕笑起來，看上去這絲毫不觸犯自己的信仰似的。然而林卻好像一點也不介意，把整間教室當成是自己的地盤，更像是小酒店，隨處轉檯陪笑或佯怒，直到對方識趣閉嘴，他才關掉交際開關，回到自己的座位，社交電池耗盡般安靜休眠。
林應該不喜歡這樣吧，至少，一直都看在眼裡的緯紘不喜歡。
幹麼把自己弄成這樣？把自己弄得這麼cheap，這麼easy，緯紘在劇裡學到的字，學校補充教材的英語雜誌上不會有的，說一個人下賤、卑劣、隨便，成語典上寫得更難聽，人盡可夫。
緯紘看著坐在前幾排座位的林，林的髮尾並沒有像多數同學那般用電剪斜推，而是自然留長，微微覆蓋耳朵和頸後，就像他在BL漫畫裡看到的誘受的髮型，不乾淨俐落，沒有殺傷力，舉手投足彷彿都在引誘別人對他欺侮或憐愛。但是，欺侮或憐愛，都是上對下的施捨或強迫不是嗎？任一個科任老師見到林時總會給予特別的照顧，遲交作業的罰寫都豁免，五十九分無條件進位到及格，或是指定成為小老師、獲得嘉獎的機會。
同學們表面上沒說什麼，私下轉往網路的高中群組討論區發文，寫著「長得可愛就能當小老師，就能遲交作業，人醜錯了嗎」，或是底下嘴臭直白回覆的「綠茶男婊」、「欠幹臭人妖」——這些，在緯紘眼裡看起來都差不多，一樣令人不快。只是，一顆一顆沒有五官的人頭剪影，匿名起來，坐在雲端班級裡，誰也分辨不清這幾句話到底是誰說的、誰回的。唯一有名字的，就是在網路上從來都不說話的林，被指名道姓地攻擊，像是一張印出大頭照的紙靶不停被掃射。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。