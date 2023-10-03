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2023/10/03,
訃聞

作家王文興過世享壽84歲，曾以小說《家變》衝擊台灣文壇，列名「20世紀中文小說100強」

作家王文興過世享壽84歲，曾以小說《家變》衝擊台灣文壇，列名「20世紀中文小說100強」
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王文興以「慢」寫著稱，在電腦普及的年代依舊堅持「手寫」，且每天最多不超過50字 ，《家變》寫了整整7年，獲《亞洲週刊》列為「20世紀中文小說100強」，《背海的人》花25年完成。

（中央社）以小說《家變》衝擊台灣文壇的作家王文興於9月27日辭世，享壽84歲。

台大外文系2日晚間發布信件證實這項消息，並表示為尊重王文興遺願，彌撒儀式不公開，僅至親家人參加；王文興的太太陳竺筠向《中央社》記者證實死訊，死亡證明記錄為自然死亡。

根據文化部「國家文化資料庫」，王文興1939年生於中國福建福州，1946年全家來台，先到屏東東港，2年後遷到台北。就讀台大外文系時，與同學白先勇、歐陽子、陳若曦等人創辦《現代文學》，後赴美留學，獲愛荷華大學外文系碩士，返台任教於台大外文系，2007年獲頒台大「名譽博士」。

王文興1960-1966年之間，陸續發表短篇小說如〈黑衣〉、〈海濱聖母院〉，已將善惡、命運等概念無情的思考建立於事件的寫實。

1973年發表長篇小說《家變》，主角范曄與父親相處不佳，終於逼得父親出走，礙於人倫之常，開始一段尋父的過程，過程中卻湧現若無實有的仇父意識，作品對倫常的顛覆受到批評。

1999年發表《背海的人》，寫一個落拓的退役詩人，肚子裡存著大陸家鄉的鄉俗，使用家鄉的方言，讀過杜思妥也夫斯基，來到這個海島上，為賭而偷而騙，最後淪落到擺攤算命度日。

王文興以「慢」寫著稱，在電腦普及的年代依舊堅持「手寫」，且每天最多不超過50字 ，《家變》寫了整整7年，獲《亞洲週刊》列為「20世紀中文小說100強」，《背海的人》花25年完成。

2011年導演林靖傑曾以王文興為題拍攝紀錄片《背海的人》，受到關注。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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