美中兩國關係持續緊張，泰國謹慎招攬中資以確保中立
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泰中商會主席納隆薩表示，泰國與中國的雙邊貿易將持續深化，但新政府必續努力確保在美中衝突中保持中立。此外，納隆薩稱讚賽塔政府推出的中國遊客免簽政策為泰國帶來可觀的收益，並敦促政府積極發展中泰鐵路計畫。
《曼谷郵報》報導，泰中商會（Thai-Chinese Chamber of Commerce，TCCC）主席納隆薩（Narongsak Puttapornmongkol）表示，泰國與中國將持續深化雙邊貿易，但新政府必須確保泰國在美中衝突中保持中立。
納隆薩表示，在美中持續的衝突中，中國的經濟可能會因此受到影響，但也可能為泰國創造機會。因此，他鼓勵向美國或歐洲出口的中國企業擴大在泰國的投資，以便這些企業可以使用泰國的自然資源作為生產原料；此外，一些美國公司正在亞洲尋找新的據點，泰國應該抓住這個機會。
納隆薩指出，泰國與中國的關係密切，也是美國的好盟友，他相信賽塔所領導新政府將有助於平衡全球兩大強國領導人間的權力，並同時與兩國保持積極的貿易關係。他強調，泰國應該在衝突中保持中立。
《美國之音》先前曾報導，為了將自己與親中的軍政府區分開來，賽塔及其所屬的為泰黨上任後會更積極地與美國和其他民主國家接觸，但也會繼續維持軍政府與中國建立的良好關係，顯示為泰黨認為在美中之間保持中立才是最適合泰國的政策。
「從經濟角度來看，泰國應該在（美中）危機中找尋機會，以便進入更大的市場。」納隆薩告訴《曼谷郵報》，並表示當地企業的產能可能相對較小，但當中國企業在泰國投資時，產能將會上升。
然而，前往泰國投資的中國企業需要遵守相關的法律，例如，在泰國經營的外國公司，必須讓泰國股東擁有該公司至少51%的股份，以此確保泰國可以從中受益。
除了獲得投資委員會以及東部經濟走廊（East Economic Corridor，EEC）優惠的企業，外國企業也需要定期繳稅，納隆薩點出，只要政府嚴格執行法律，就可以阻擋不當的中國企業來到泰國。
對於想去中國投資的泰國企業，納隆薩則建議他們可以到歡迎外國投資者的經濟特區，例如海南或珠海。他也表示，只要泰國企業在中國成功地銷售一項商品，就能打開14億人口的市場。
此外，納隆薩稱讚政府為中國民眾推出的旅遊免簽政策非常及時，因為剛好趕上中國長達8天的「十一長假」。
《南華早報》報導，泰國政府發言人Chai Wacharonke在週日（1日）表示，9月25日實施免簽政策後，在前2天內吸引超過2萬2000名的中國遊客入境泰國。到明年2月結束前，預計免簽證政策將會帶來1403億泰銖（約新台幣1226億元）的收入。
納隆薩還指出，政府應該要加快中泰高鐵的計畫。中泰高鐵為一條經寮國連接曼谷和中國昆明的鐵路，由兩國於2014年簽署，是中國在東南亞「一帶一路」中的重要計畫。然而，高鐵進度緩慢。
「高鐵計畫可能無法在賽塔政府的任期內完成，但政府也應加快雙軌鐵路項目，迅速完成從孔敬（Khon Kaen）到靠近寮國的廊開（Nong Khai）的160公里路段，改善泰國從寮國到中國的物流過境點。」納隆薩說。
納隆薩還建議，政府可以考慮24小時開放廊開與其他邊境檢查站的服務，並提供一站式（one-stop）的服務以方便跨境貿易，延長的工作時間也可以讓泰國從收取陸運或海運的費用獲得更多收入。
納隆薩表示，今年6月泰中商會所舉辦的世界華商大會，共吸引來自50多個國家、4000多名華商參與，顯示越來越多華商注意到泰國的優勢。因此，泰國應該提供更有吸引力的政策，才能與越南、印尼、柬埔寨、馬來西亞、等其他鄰國競爭。
納隆薩克表示：「我們應該讓中國投資者知道，雖然他們可能會在其他國家投資，但泰國是最好的，因為我們的國家穩定且安全。」
新聞來源
- Chinese 'hungry to invest'（曼谷郵報）
- Experts: Thailand's New Government Aims for Balance Amid US-China Rivalry（美國之音）
- Thailand revenue up US$4 billion from China tourism after visa waivers（南華早報）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：楊士範
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
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