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TNL+ 2023/10/03,
歷史

大英博物館失竊案：要求歸還文物於法無據，要還給「誰」更是一個複雜問題

大英博物館失竊案：要求歸還文物於法無據，要還給「誰」更是一個複雜問題
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

當年額爾金伯爵之所以想到把「額爾金石雕」運回英國，正源於自己對希臘文化的喜愛。在額爾金伯爵考察的時代，很多浮雕都已經是缺頭缺手缺腳，那些都是因為在希臘未能好好保存之故。可以說，如果不是額爾金伯爵，這些人類文明的遺產能否保存至今，都是個疑問。

大英博物館最近成為爭議焦點。事緣，傳出了多達2000多件藏品丟失，並懷疑是內部人員監守自盜的醜聞，大英博物館館長因此辭職。於是，國際上要求大英博物館「歸還」本國文物的呼聲高漲。

在中國輿論場上，更有中國自媒體部落客精心拍攝了長達三集的《逃出大英博物館》的系列短片，在官媒的推動下，紅爆中國，更進一步推高了中國輿論要求大英博物館「歸還中國文物」的呼聲。

《逃出大英博物館》說的是大英博物館內一盞「中華纏枝紋薄胎玉壺」化為人形出逃，在一名中國記者李永安的幫助下重回祖國，幫大英博物館的「叔叔阿姨」帶口訊給在中國的「叔叔阿姨」（「叔叔阿姨」等都是博物館內的文物）；此後又自願地回到大英博物館，說「要以後堂堂正正地回來」的故事。

該短片在中國輿論場上獲得盛讚。然而，在筆者看過之後，只能說，除了「文物玉壺」化身女子「逃回中國」傳口訊，這個意念頗有特色之外，其他各種情節和表演表演均無一可取。第一集太過矯揉造作，第二集是英國都市街景風光彙編，第三集（回到中國之後）更是變成「愛國主義」的宣傳口號雜燴。

當然，能拍出這樣總長度為20分鐘的影片，考慮到他們的「業餘」身分，或許是難得的；但如果沒有「愛國主義」的意識形態作祟和官方的推波助瀾，加上正好遇上了大英博物館失竊爭議，肯定不可能「爆紅全網」。

有趣的是，這個「中華纏枝紋薄胎玉壺」並不是被「搶掠盜竊」的文物，而是一名中國玉石雕刻家俞挺的工藝品，被大英博物館收購為館藏展出。據俞挺所言，該玉壺是2011年製作的。

後來，其朋友的孩子在和大英博物館的人聊天時，聽他們在講，「可惜中國的玉雕技藝已經失傳了，中國沒有會做玉雕的人了。」這個朋友的孩子就傳了幾張俞挺的作品給大英博物館的人看，強調玉雕技術沒有失傳。館方於是與俞挺聯繫，希望能收購一件其作品。最後俞挺選了這把玉壺賣給大英博物館，到2017年正式列入大英博物館館藏。

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