《民主的滋味》：一手煮麵一手建國，史明歐吉桑的革命人生

我們想讓你知道的是
可以說踏進新珍味的這群台灣人，端在手上的一碗大滷麵，熱騰騰的麵食除了是困頓環境中的一碗心靈慰藉，現實上也與新珍味主人史明的理想產生了連結，展現了這群人共同的價值觀與理想——「以料理撐理想，煮大麵造國家」。
文：邱婉慧
一手煮麵一手建國：史明歐吉桑的革命人生
平常料理的不平常
說起史明的「新珍味」餐廳，著名菜色大滷麵並不是一開始就出現的，但就跟最初賣餃子一樣，史明考慮從華北、東北地區歸國的日本人很多，所以選擇賣中國北方人習慣吃的水餃（鍋貼），【註1】後來大滷麵才加進來。因此，新珍味的大滷麵應該也是北方口味為基礎的。
北方稱大滷麵為「打滷麵」，是一道平常吃的麵食，在唐魯孫先生的記載中，「滷」分為「清滷」、「混滷」；好吃的打滷麵從湯頭講究「湯清味正」，佐料有香菇、蝦米、雞蛋、豬或羊肉，或用火腿、雞片、海參搭配混滷成為三鮮滷等等；清滷麵條不拘，混滷麵條宜粗；作混滷要勾芡才算正宗，講究吃完麵後碗裡的滷要「凝而不瀉」，起鍋前用鐵杓炸點花椒油，趁熱往滷上一澆，椒香四溢才算大功告成。【註2】史明也曾自豪說東京沒人的大滷麵做得比他好吃，別人都學不來，因為他掌握放蒜頭的比例。【註3】又是花椒又是大蒜，難怪，有人必須配著冰水才能吃完新珍味的大滷麵。
從攤車起家，到成為店面，有著紅磚外牆的新珍味，是每層約略只有九坪大的五層樓建築，但它和它的主人史明，卻是二戰之後台灣發展不可或缺的一頁歷史，用料理支撐起那個時代一群人的建國理想並影響至今。
那個左派青年的時代
史明，生於一九一八年日治時代台北州七星郡士林庄。父親林濟川，台中豐原人，是明治大學出身的農學家，也是當時「文化協會」的一員；母親施秀，是士林地區望族，十一歲時史明過繼到母系施家，所以在戶籍上才會註記施朝暉。小時因為是長子又過繼到施家，與外祖母的感情非常親密。史明小時候的物質生活可說是無憂無慮，但隨著父親影響與中學時日本開始侵略中國的舉動，他萌發出「台灣意識」與「抗日意識」，接下來便赴日就讀早稻田大學政治經濟學部政治科。
早大學風即使在一九四○年代，如史明所言，依然充滿「自由、平等、反骨、在野」的精神，【註4】此時的他讀了不少社會主義的書籍並心生嚮往，覺得只要實行社會主義就可以打倒所有不公不義。與史明有過往來，也是日本台獨運動重要領袖的王育德，也是在一九四○年代就讀台北高等學校，接下來到日本就讀東京帝國大學，他曾說高校時代的「紅色流行病」，直到進入東大還感受到「熱潮的餘溫」。【註5】這個左派時代的青年史明，畢業後便到中國參加反帝國的抗日戰爭及社會主義建設，然卻在此處對於中國共產黨的實際行事感到幻滅，於是一路巔簸，逃離解放區回到台灣。
一九四九年的台灣，已被新政權統治四年，因為「二二八」及政府高壓控制，已經有一批人，包括著名的廖文毅、王育德逃至日本，帶領在日本的台僑及留日學生進行台獨運動；謝雪紅則是到中國加入中國共產黨。史明眼中看到的也是「國民黨那麼橫暴，簡直和中共沒什麼兩樣！」、「比起日本時代，台灣為什麼變得快又壞？」歷經中國經驗及台灣的狀況，史明認為「台灣人」與中國人是真的不一樣，不反抗無法讓台灣人過好日子。【註6】於是，他與一群和他一樣熱血的人組成「台灣獨立革命武裝隊」，想利用日本時代遺留下來的槍枝暗殺蔣介石。經過一年多被特務盯上，只好輾轉又流亡到日本，在日本獲得政治庇護，從此開啟他的海外台獨運動。
以料理撐理想
史明曾說，以他的學歷找一間商社當個職員，安穩過一生是可以的，為什麼要開一間飲食店，辛苦地掌廚燒菜？而且他還是富家公子哥，從小儘管吃而沒有做過，怎麼會開起新珍味？這些問題對史明而言很單純，為了革命流亡到日本，打算將來還要繼續奮鬥於台灣獨立革命的志業上，因此要有自己的店面，方便同志能自由出入，也可以與台灣島內做聯繫的工作。一九五二年便與日籍女友平賀擺起三個榻榻米大的攤子，十二點多收攤就睡在攤子上面的板子，在沒有浴室的情況下，洗臉、洗澡、大小便等瑣事都是利用山手線車站裡的廁所。
看來非常刻苦的生活，史明卻覺得沒什麼，當時二次大戰才結束沒多久，東京被美軍轟炸得幾乎夷為平地，大家都是這樣過生活，甚至幽默地說：「麵攤是『五星級』飯店，夏天一抬頭都是星星，還有天然冷氣；冬天就和女友抱在一起睡，感情比較溫暖啦！」【註7】因為生意很好，擺攤三年後還了貸款，買了靠西池袋車站附近的店面，「新珍味」餐廳就這樣成為支撐一九五○年代以來，史明及其同時代理想者的大本營。
新珍味為何能有這樣的地位？隨著生意的穩定，史明開始在店面樓上的住所撰寫《台灣人四百年史》。他認為要打倒外來殖民政體，完成革命，台灣人一定要先了解自己的歷史才行，因此靠著白天空檔與每天打烊的深夜時間，撰寫一本以台灣人立場為主的歷史書，「史明」這名字就是寫完書後取的。《台灣人四百年史》使革命的理論基礎更加完整——包含台灣被殖民的史觀、台灣人的反抗歷史，以大眾角度書寫的左派立場。
另外，他也開始與台灣島內「台灣獨立革命武裝隊」再取得聯繫，開始訓練這些地下工作人員從事破壞公共建設、鐵路交通的工作，也因此在新珍味五樓設置一個試爆坑來測試炸彈威力，經費都是從餐廳的收入來支應。除此，戰後在日本的台灣人中，有幾個與台獨有關的組織，如王育德的「台灣青年社」、【註8】神戶的「台灣公會」等，經費上或多或少都有來自史明的贊助，【註9】或者如郭雨新、盧修一、艾琳達、陳菊、鄭南榕等也都曾來到新珍味的樓上，在榻榻米、黑板，與大字報之間，重新認識自己。【註10】
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。