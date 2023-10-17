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2023/10/17,
政治

《民主的滋味》：一手煮麵一手建國，史明歐吉桑的革命人生

《民主的滋味》：一手煮麵一手建國，史明歐吉桑的革命人生
史明將「新珍味」視為培訓和資助台灣獨立運動的基地。｜Photo Credit: MiNe @Wikimedia Commons CC BY 2.0

我們想讓你知道的是

可以說踏進新珍味的這群台灣人，端在手上的一碗大滷麵，熱騰騰的麵食除了是困頓環境中的一碗心靈慰藉，現實上也與新珍味主人史明的理想產生了連結，展現了這群人共同的價值觀與理想——「以料理撐理想，煮大麵造國家」。

文：邱婉慧

一手煮麵一手建國：史明歐吉桑的革命人生

平常料理的不平常

說起史明的「新珍味」餐廳，著名菜色大滷麵並不是一開始就出現的，但就跟最初賣餃子一樣，史明考慮從華北、東北地區歸國的日本人很多，所以選擇賣中國北方人習慣吃的水餃（鍋貼），【註1】後來大滷麵才加進來。因此，新珍味的大滷麵應該也是北方口味為基礎的。

北方稱大滷麵為「打滷麵」，是一道平常吃的麵食，在唐魯孫先生的記載中，「滷」分為「清滷」、「混滷」；好吃的打滷麵從湯頭講究「湯清味正」，佐料有香菇、蝦米、雞蛋、豬或羊肉，或用火腿、雞片、海參搭配混滷成為三鮮滷等等；清滷麵條不拘，混滷麵條宜粗；作混滷要勾芡才算正宗，講究吃完麵後碗裡的滷要「凝而不瀉」，起鍋前用鐵杓炸點花椒油，趁熱往滷上一澆，椒香四溢才算大功告成。【註2】史明也曾自豪說東京沒人的大滷麵做得比他好吃，別人都學不來，因為他掌握放蒜頭的比例。【註3】又是花椒又是大蒜，難怪，有人必須配著冰水才能吃完新珍味的大滷麵。

從攤車起家，到成為店面，有著紅磚外牆的新珍味，是每層約略只有九坪大的五層樓建築，但它和它的主人史明，卻是二戰之後台灣發展不可或缺的一頁歷史，用料理支撐起那個時代一群人的建國理想並影響至今。

那個左派青年的時代

史明，生於一九一八年日治時代台北州七星郡士林庄。父親林濟川，台中豐原人，是明治大學出身的農學家，也是當時「文化協會」的一員；母親施秀，是士林地區望族，十一歲時史明過繼到母系施家，所以在戶籍上才會註記施朝暉。小時因為是長子又過繼到施家，與外祖母的感情非常親密。史明小時候的物質生活可說是無憂無慮，但隨著父親影響與中學時日本開始侵略中國的舉動，他萌發出「台灣意識」與「抗日意識」，接下來便赴日就讀早稻田大學政治經濟學部政治科。

早大學風即使在一九四○年代，如史明所言，依然充滿「自由、平等、反骨、在野」的精神，【註4】此時的他讀了不少社會主義的書籍並心生嚮往，覺得只要實行社會主義就可以打倒所有不公不義。與史明有過往來，也是日本台獨運動重要領袖的王育德，也是在一九四○年代就讀台北高等學校，接下來到日本就讀東京帝國大學，他曾說高校時代的「紅色流行病」，直到進入東大還感受到「熱潮的餘溫」。【註5】這個左派時代的青年史明，畢業後便到中國參加反帝國的抗日戰爭及社會主義建設，然卻在此處對於中國共產黨的實際行事感到幻滅，於是一路巔簸，逃離解放區回到台灣。

一九四九年的台灣，已被新政權統治四年，因為「二二八」及政府高壓控制，已經有一批人，包括著名的廖文毅、王育德逃至日本，帶領在日本的台僑及留日學生進行台獨運動；謝雪紅則是到中國加入中國共產黨。史明眼中看到的也是「國民黨那麼橫暴，簡直和中共沒什麼兩樣！」、「比起日本時代，台灣為什麼變得快又壞？」歷經中國經驗及台灣的狀況，史明認為「台灣人」與中國人是真的不一樣，不反抗無法讓台灣人過好日子。【註6】於是，他與一群和他一樣熱血的人組成「台灣獨立革命武裝隊」，想利用日本時代遺留下來的槍枝暗殺蔣介石。經過一年多被特務盯上，只好輾轉又流亡到日本，在日本獲得政治庇護，從此開啟他的海外台獨運動。

以料理撐理想

史明曾說，以他的學歷找一間商社當個職員，安穩過一生是可以的，為什麼要開一間飲食店，辛苦地掌廚燒菜？而且他還是富家公子哥，從小儘管吃而沒有做過，怎麼會開起新珍味？這些問題對史明而言很單純，為了革命流亡到日本，打算將來還要繼續奮鬥於台灣獨立革命的志業上，因此要有自己的店面，方便同志能自由出入，也可以與台灣島內做聯繫的工作。一九五二年便與日籍女友平賀擺起三個榻榻米大的攤子，十二點多收攤就睡在攤子上面的板子，在沒有浴室的情況下，洗臉、洗澡、大小便等瑣事都是利用山手線車站裡的廁所。

看來非常刻苦的生活，史明卻覺得沒什麼，當時二次大戰才結束沒多久，東京被美軍轟炸得幾乎夷為平地，大家都是這樣過生活，甚至幽默地說：「麵攤是『五星級』飯店，夏天一抬頭都是星星，還有天然冷氣；冬天就和女友抱在一起睡，感情比較溫暖啦！」【註7】因為生意很好，擺攤三年後還了貸款，買了靠西池袋車站附近的店面，「新珍味」餐廳就這樣成為支撐一九五○年代以來，史明及其同時代理想者的大本營。

新珍味為何能有這樣的地位？隨著生意的穩定，史明開始在店面樓上的住所撰寫《台灣人四百年史》。他認為要打倒外來殖民政體，完成革命，台灣人一定要先了解自己的歷史才行，因此靠著白天空檔與每天打烊的深夜時間，撰寫一本以台灣人立場為主的歷史書，「史明」這名字就是寫完書後取的。《台灣人四百年史》使革命的理論基礎更加完整——包含台灣被殖民的史觀、台灣人的反抗歷史，以大眾角度書寫的左派立場。

另外，他也開始與台灣島內「台灣獨立革命武裝隊」再取得聯繫，開始訓練這些地下工作人員從事破壞公共建設、鐵路交通的工作，也因此在新珍味五樓設置一個試爆坑來測試炸彈威力，經費都是從餐廳的收入來支應。除此，戰後在日本的台灣人中，有幾個與台獨有關的組織，如王育德的「台灣青年社」、【註8】神戶的「台灣公會」等，經費上或多或少都有來自史明的贊助，【註9】或者如郭雨新、盧修一、艾琳達、陳菊、鄭南榕等也都曾來到新珍味的樓上，在榻榻米、黑板，與大字報之間，重新認識自己。【註10】


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