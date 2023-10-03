【2023酷兒影展】《寧靜海鎮—恩恰奇拉多斯》：無疑是酷兒電影最璀璨的一顆珍珠，樸實無華、自帶光芒

文：游婷敬（2023台灣國際酷兒影展策展人、中國文化大學資訊傳播系專任副教授）

真正的他者在他者身上說出「真相」的角色。[1]——鄭明河( Trinh Minh-ha)

這是一部將在2023台灣國際酷兒影展放映的紀錄片，電影開場引用海明威在《老人與海》中的記載，在世界的某個邊境地區，ㄧ個被世人遺忘之地，她們是男人亦是女人。

「他總是以『la mar』的名字穿越大海，這是人們在西班牙語中愛她時對她的稱呼。 有時候愛她的人會說她的壞話，但總是說得好像她是個女人一樣。 」

這部來自離台灣、離西方有點遙遠國家的厄瓜多電影，就當地風俗民情2008年以來，同性伴侶可以通過民事結合享有所有婚姻權利（收養除外）。 根據2016年《性別認同法》，跨性別者可以僅根據自決來改變其法定性別，而無需進行性別重置手術。

這部作品在眾多國際長片中，猶如一顆寶石閃爍璀璨，她的光芒來自於如詩的影像感、又真實又虛構的建置當地海鎮，海上人家捕魚的人們一切看似地隨心所意，寧靜的小鎮是這群男同志、跨性別者的寄居之地。

每天數著出海、不出海，捕魚的日子隨意中是大家互助依靠、安心富足。在這個邊境海邊小鎮的日常是扮裝者、男同志的歸屬之地。

關係是一種感覺，社群關係的緊密，在酒吧裡如像是捕魚人們的大客廳，幾張桌椅、幾瓶啤酒， 嘻笑聲中是小鎮對同志、跨性別族群的友善與合而為一。這部紀錄片顯然我們看見了貼近當地男同志、扮裝展演者的心聲，又寫實、又寫意、又有意境，既詩意又日常。

Photo Credit: 酷兒影展提供 《寧靜海鎮—恩恰奇拉多斯》劇照

這部影片猶如一扇窗， 2022年MajorDocs電影節選出了數部有關「慢」的電影，本部影片亦被挑選進來，每一件作品都透過作者的目光，邀請觀眾反思並考慮其中的主題，與我們日常生活的關聯。

這些電影貼近觀眾，並共同創造圍繞創作的共享體驗並深入探討當地性別文化——Enchaquilados——原本形容把同性戀行為視為一種儀式的宗教人士，但逐漸演變成當地同性戀和跨性別社群的象徵。

跨性別、扮裝者的心靈與精神，同萬物之法則般，以變或不變的心境回應，呼應的是海的變化萬千、海鳥、夕陽、浪邊、海窗的日日夜夜開啟關閉。自然變換交錯，緩慢電影的節奏和韻味，都呈現非常難得ㄧ見的影片質地。

回歸影像中人物真實的美感，以物寄託的日常風景——好好活著、好好生活。關於情感與夥伴的關係；精神層次的想像與表現，不刻意凸顯跨性別者的特殊處境，這群扮裝的男同志者們，在她的酒吧、捕魚、社群，她安然地寄居在這小鎮。一群好友的談笑風生，酒吧來的朋友們，都是他們的家人，他們喜歡她的樣子，為這個捕魚小鎮增添柔媚風情。

一個身體裝著兩種性別特質的跨性別者，白天在海上有堅毅、粗糙、長繭的手，仔細的從海光粼粼的漁網上抓下每隻魚，他們互相合作、在岸上、在船上就日常生活上說，同日出日落、潮來潮去，鄰居們的嬉鬧扶持陪伴，充滿了對家庭、對朋友、對愛情的熱愛與關懷。

相較於大量的跨性別影像充刺著不認同、哀傷、自卑被遺棄的經驗，雖然維姬仍在愛人與被愛之間，尋找憧憬浪漫的愛情，維姬喜歡看電視上曠男怨女的委內瑞拉浪漫老電視劇，鏡頭駐足在她大特寫臉龐上，她將個人心境所投射的愛與慾望，維姬將自身地凝視與個人的認同，投射在老電視中的悲情女伶角色，面對著高帥俊勇的男子，女伶進入戲劇性哀傷時，維姬躺在沙發上靜靜地眼眶泛紅，可以想像她已把自己的角色位置投射在片中的女性角色。

攝影機靜靜的陪伴看見維姬的脆弱與浪漫。與維姬是好朋友的她，是一個父親可以出海去捕魚，同時，亦有一雙秀巧的手編織、車縫，縫製美麗衣裳。

她是四個孩子的爸，她身兼母職、身兼父職。她告訴她的孩子，孩子以她為榮。同時，儘管我的認同與我的愛慾對象是男性，更重要的是我愛我的孩子、家人。她與維姬深厚的友情如姊妹情感的交流，可感受到在這小鎮生活的緊密幸福感。

男同志的「扮裝」成為一場華麗的饗宴，彷彿為她的生命做了最精彩的駐足和特寫。這個特寫在一次有一次透過幾個簡單的配件穿載的「儀式」過程中，她迴光返照了生命的價值、銘刻身為人的「認同」。

男人的扮裝展演在進入慢動作的魔幻時光中，彷彿在幫生命找到駐足的窗口和解答；但同時攝影機與被攝者的關係，在陪伴和駐足觀察時，卻透過精準有距離的觀看，深刻描述維姬的浪漫與哀愁。

在紀錄的敘事手法中，看似平凡、卻是長期的田野、精準、優美的攝影風格，導演已消化該題材後的風格化詮釋，主角與攝影機的關係，她有意識地呈現一種真實，這種真實是她想要在鏡頭前被世人看待她的樣子。

本片的攝影每個鏡頭的駐足，應該都是長期田野下才能有的鏡位延伸，技巧無痕流暢，剪接切點亦是。克制的古典音樂與影像的細膩聚焦，慢影像的魅力與張力，電影語言手法應用的魔幻寫實美學和跨性別之愛、扮裝展演的身體感，達到影像與人合而為一的自然意境，層次之高。

最後，片尾影像停留在鏡前的穿載華麗裝飾品的維姬身上，她轉身、她亦男非女、她陽剛的漁人線條外是有柔媚的美與堅強。回應鄭明河在〈世界猶如異鄉之地〉（The World as Foreign Land）之言，有關真實他者角色來談論關於他者的真相，攸關異國他鄉電影的現實，是超越單純置換策略的位移。