【2023酷兒影展】《寧靜海鎮—恩恰奇拉多斯》：無疑是酷兒電影最璀璨的一顆珍珠，樸實無華、自帶光芒
我們想讓你知道的是
這部來自離台灣、離西方有點遙遠國家的厄瓜多電影，就當地風俗民情2008年以來，同性伴侶可以通過民事結合享有所有婚姻權利（收養除外）。 根據2016年《性別認同法》，跨性別者可以僅根據自決來改變其法定性別，而無需進行性別重置手術。
文：游婷敬（2023台灣國際酷兒影展策展人、中國文化大學資訊傳播系專任副教授）
真正的他者在他者身上說出「真相」的角色。[1]——鄭明河( Trinh Minh-ha)
這是一部將在2023台灣國際酷兒影展放映的紀錄片，電影開場引用海明威在《老人與海》中的記載，在世界的某個邊境地區，ㄧ個被世人遺忘之地，她們是男人亦是女人。
「他總是以『la mar』的名字穿越大海，這是人們在西班牙語中愛她時對她的稱呼。 有時候愛她的人會說她的壞話，但總是說得好像她是個女人一樣。 」
這部來自離台灣、離西方有點遙遠國家的厄瓜多電影，就當地風俗民情2008年以來，同性伴侶可以通過民事結合享有所有婚姻權利（收養除外）。 根據2016年《性別認同法》，跨性別者可以僅根據自決來改變其法定性別，而無需進行性別重置手術。
這部作品在眾多國際長片中，猶如一顆寶石閃爍璀璨，她的光芒來自於如詩的影像感、又真實又虛構的建置當地海鎮，海上人家捕魚的人們一切看似地隨心所意，寧靜的小鎮是這群男同志、跨性別者的寄居之地。
每天數著出海、不出海，捕魚的日子隨意中是大家互助依靠、安心富足。在這個邊境海邊小鎮的日常是扮裝者、男同志的歸屬之地。
關係是一種感覺，社群關係的緊密，在酒吧裡如像是捕魚人們的大客廳，幾張桌椅、幾瓶啤酒， 嘻笑聲中是小鎮對同志、跨性別族群的友善與合而為一。這部紀錄片顯然我們看見了貼近當地男同志、扮裝展演者的心聲，又寫實、又寫意、又有意境，既詩意又日常。
這部影片猶如一扇窗， 2022年MajorDocs電影節選出了數部有關「慢」的電影，本部影片亦被挑選進來，每一件作品都透過作者的目光，邀請觀眾反思並考慮其中的主題，與我們日常生活的關聯。
這些電影貼近觀眾，並共同創造圍繞創作的共享體驗並深入探討當地性別文化——Enchaquilados——原本形容把同性戀行為視為一種儀式的宗教人士，但逐漸演變成當地同性戀和跨性別社群的象徵。
跨性別、扮裝者的心靈與精神，同萬物之法則般，以變或不變的心境回應，呼應的是海的變化萬千、海鳥、夕陽、浪邊、海窗的日日夜夜開啟關閉。自然變換交錯，緩慢電影的節奏和韻味，都呈現非常難得ㄧ見的影片質地。
回歸影像中人物真實的美感，以物寄託的日常風景——好好活著、好好生活。關於情感與夥伴的關係；精神層次的想像與表現，不刻意凸顯跨性別者的特殊處境，這群扮裝的男同志者們，在她的酒吧、捕魚、社群，她安然地寄居在這小鎮。一群好友的談笑風生，酒吧來的朋友們，都是他們的家人，他們喜歡她的樣子，為這個捕魚小鎮增添柔媚風情。
一個身體裝著兩種性別特質的跨性別者，白天在海上有堅毅、粗糙、長繭的手，仔細的從海光粼粼的漁網上抓下每隻魚，他們互相合作、在岸上、在船上就日常生活上說，同日出日落、潮來潮去，鄰居們的嬉鬧扶持陪伴，充滿了對家庭、對朋友、對愛情的熱愛與關懷。
相較於大量的跨性別影像充刺著不認同、哀傷、自卑被遺棄的經驗，雖然維姬仍在愛人與被愛之間，尋找憧憬浪漫的愛情，維姬喜歡看電視上曠男怨女的委內瑞拉浪漫老電視劇，鏡頭駐足在她大特寫臉龐上，她將個人心境所投射的愛與慾望，維姬將自身地凝視與個人的認同，投射在老電視中的悲情女伶角色，面對著高帥俊勇的男子，女伶進入戲劇性哀傷時，維姬躺在沙發上靜靜地眼眶泛紅，可以想像她已把自己的角色位置投射在片中的女性角色。
攝影機靜靜的陪伴看見維姬的脆弱與浪漫。與維姬是好朋友的她，是一個父親可以出海去捕魚，同時，亦有一雙秀巧的手編織、車縫，縫製美麗衣裳。
她是四個孩子的爸，她身兼母職、身兼父職。她告訴她的孩子，孩子以她為榮。同時，儘管我的認同與我的愛慾對象是男性，更重要的是我愛我的孩子、家人。她與維姬深厚的友情如姊妹情感的交流，可感受到在這小鎮生活的緊密幸福感。
男同志的「扮裝」成為一場華麗的饗宴，彷彿為她的生命做了最精彩的駐足和特寫。這個特寫在一次有一次透過幾個簡單的配件穿載的「儀式」過程中，她迴光返照了生命的價值、銘刻身為人的「認同」。
男人的扮裝展演在進入慢動作的魔幻時光中，彷彿在幫生命找到駐足的窗口和解答；但同時攝影機與被攝者的關係，在陪伴和駐足觀察時，卻透過精準有距離的觀看，深刻描述維姬的浪漫與哀愁。
在紀錄的敘事手法中，看似平凡、卻是長期的田野、精準、優美的攝影風格，導演已消化該題材後的風格化詮釋，主角與攝影機的關係，她有意識地呈現一種真實，這種真實是她想要在鏡頭前被世人看待她的樣子。
本片的攝影每個鏡頭的駐足，應該都是長期田野下才能有的鏡位延伸，技巧無痕流暢，剪接切點亦是。克制的古典音樂與影像的細膩聚焦，慢影像的魅力與張力，電影語言手法應用的魔幻寫實美學和跨性別之愛、扮裝展演的身體感，達到影像與人合而為一的自然意境，層次之高。
最後，片尾影像停留在鏡前的穿載華麗裝飾品的維姬身上，她轉身、她亦男非女、她陽剛的漁人線條外是有柔媚的美與堅強。回應鄭明河在〈世界猶如異鄉之地〉（The World as Foreign Land）之言，有關真實他者角色來談論關於他者的真相，攸關異國他鄉電影的現實，是超越單純置換策略的位移。
Tags：
台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%