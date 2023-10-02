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2023/10/02,
經濟

市場低迷管控緊，中港國際律師事務所現裁員潮

市場低迷管控緊，中港國際律師事務所現裁員潮
Photo Credit: GettyImages

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受聘英國企業、派駐香港的一名IPO律師認為，當前情況對亞洲律師事務所的影響將遠遠超越2008年金融海嘯時期，因為投資人情緒雖在短時間內出現回升，但「現在人們對2024年的情況更加悲觀」。

文：中央社

由於中國經濟成長不若預期，加上地緣政治緊張局勢拖累商業活動，中國和香港的國際律師事務所正面臨一波裁員潮，其中1間事務所今年至少已解雇20名律師。

律師和法律專才招聘人員告訴《日經亞洲》（Nikkei Asia），裁員不僅凸顯市場低迷，也反應出頂級國際企業對中國業務的依賴。來自不同公司的10餘名合夥人表示，中國相關業務已開始縮水，其中多人表示，越來越多中國企業客戶要求長期延遲付款。

數名消息人士透露，總部位於倫敦的年利達律師事務所（Linklaters）已在中港兩地解雇約20名律師。根據該公司發言人，這次「適度裁員」是為「應對中國市場長期低迷」。

實際上，中國市場重新開放並未帶來備受期待的經濟反彈。部分獵頭公司甚至表示，目前香港律師就業市場比15年前全球金融風暴之後的情況更糟。

法律行業招聘公司Jowers Vargas共同創辦人喬爾斯（Evan Jowers）說，全球金融風暴期間，「大約從2009年5月開始，香港交易量能的恢復狀況相當強勁，整個2010年，當地員工的工時都很長，因為全球人事凍結，導致人力嚴重不足」，但是現在情況完全不同。

他表示，西方國家的商業交易開始改善，但在香港，大型律師事務所「陷入持續的交易量危機，而且目前沒有看見隧道盡頭那道光的跡象」。

偉凱（White & Case）和凱易（Kirkland & Ellis）等國際律師事務所今年也減少了香港辦公室的律師人數。

報導指出，隨著中國日益著重安全而非經濟成長，令投資人和市場引以為憂。除實施新版「反間諜法」和「對外關係法」，北京也屢次出手打擊私人企業和企業家。舉例來說，中國金融企業華興資本創辦人包凡自2月被帶走以配合官方調查，最近又遭延長拘留，但延長多久沒有明確消息。

Ashford Benjamin管理合夥人古柏（Ben Cooper）指出，由於中國經濟放緩，許多律師事務所開始裁員，因為對於多數在中國經營的外國事務所而言，企業和資本市場團隊堪稱他們的「引擎室」。

另一方面，香港初次公開募股（IPO）的步伐依然緩慢，今年上半年有33間新上市公司，較去年同期27間略增，但今年募資僅179億美元，較去年縮水9%。

受聘英國企業、派駐香港的一名IPO律師認為，當前情況對亞洲律師事務所的影響將遠遠超越2008年金融海嘯時期，因為投資人情緒雖在短時間內出現回升，但「現在人們對2024年的情況更加悲觀」。

這名律師認為，原本搭上中國經濟成長順風車的國際律師事務所如今正經歷下行週期，預計香港和中國市場將有更多裁員，「（中國經濟）沒有徹底轉變的跡象」。他也預測，市場將需要2至3年的時間才能復甦。

新聞來源

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