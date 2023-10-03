兩廳院5G技術應用實務工作坊側記：通訊技術的未來，5G技術的架構發展與應用
我們想讓你知道的是
在數位化的時代，通訊技術不斷進化，而5G技術正是其中一個引領潮流的關鍵。本文統整台灣可億隆技術總監符文華及中華電信5G專案測試組組長汪致瑋的分享，探討5G的基礎架構，包含其特性、模式以及各種使用情境，以及進一步瞭解5G專網企業的應用案例，期望能對5G建構有更全面的了解。
文：黃上容
國家兩廳院（以下簡稱兩廳院）從2018年開始開始了數位轉型，從內部的劇場展演系統、場地租用申請服務，一直到外部售票系統的建立，積極進行一連串的改變。近三年的疫情更進一步加速兩廳院在科技與藝術創作上的融合，思考如何讓兩廳院為表演團隊最強而有力的支援與後盾。
為了將積累的製作經驗轉化成實際應用的工作方法，同時梳理台灣科技表演藝術的現況，兩廳院於8/24（四）起至9/1（五）為止，於國家戲劇院交誼廳及實驗劇場舉行「科技表演藝術系列講座」及「5G技術應用實務工作坊」。
除了分享5G技術使用、空間運算、虛擬成像、多機轉播與燈光控制等技術主題交流外，更藉由講座梳理台灣科技表演藝術的現況與發展。系列講座並與數位藝術基金會合作側記，希望能為劇場的數位化歷程留下文字足跡。
在數位化的時代，通訊技術不斷進化，而5G技術正是其中一個引領潮流的關鍵。本文統整台灣可億隆技術總監符文華及中華電信5G專案測試組組長汪致瑋的分享，探討5G的基礎架構，包含其特性、模式以及各種使用情境，以及進一步瞭解5G專網企業的應用案例，期望能對5G建構有更全面的了解。
通訊時代的變遷：從1G到5G
回顧行動通訊的發展歷程，從最早使用預付卡的王八機和一般攜帶型電話，到2G、3G、4G，直至現在的5G，通訊變革是如何產生的？
首先，王八機是類比通訊的代表，它容易被非法操作，用來盜拷他人的行動電話序號和內碼，且通訊容量有限；而2G引入了數位通訊，提高通訊品質並強化加密，解決盜拷的問題，也可以在相同的頻譜裡容納更多用戶，提供更好的通訊品質。
然而，2G也有其問題，儘管通話品質提高，但上網速度緩慢，因為當時的通訊主要是以語音為主，並未考慮數據傳輸。當網路興起，人們很快地便發現手機無法快速上網，此現象促使3G問世，引入無線網路通訊技術（General Packet Radio Service，簡稱GPRS），加快上網速度。
進入3G時代後，通訊網路更重視數據的傳輸，並增加了相應的處理設備，以當時而言，最具代表性的應用手機便是黑莓機（BlackBerry），因為它強化了數據傳輸，讓使用者能夠更順暢地使用電子郵件和數據服務。也因如此，3G時代裡電子郵件成為最主要的應用項目。
之後，隨著4G的推出，每個人幾乎都能輕鬆上網，無論是查看電子郵件、文字訊息、影音內容，甚至是傳輸大量檔案，都可以在4G網路上迅速實現。而5G通訊技術具備大頻寬、多連結和低延遲等特性，能更強力的支援用戶體驗和多種應用程式。符文華提到，目前業界已經開始討論6G和7G，並且因為地面上可蓋基地台的空間已剩不多，因此6G將通訊擴展到太空，即低軌衛星通訊。
5G的特性：大頻寬、低延遲和多連結
在兩場講座裡，符文華和汪致瑋皆解釋了5G大頻寬（Wide Bandwidth）、低延遲（Low Latency）和多連結（Multi-Connectivity）的特性：
大頻寬 指5G網路提供更多的可用頻譜，這意味著更多的無線頻率範圍可供通訊使用。當頻寬增加，進而實現更高的數據傳輸，大頻寬的特性能使5G同時連接更多項設備，如高解析度的影音串流、虛擬實境和物聯網設備通訊等。
低延遲 指5G網路實現了極低的數據傳輸延遲。「延遲」是數據從發送端到接收端的傳輸時間， 而極低的延遲度對於許多應用至關重要，特別是需要即時互動如遠距手術、汽車的自動駕駛、即時連線拍賣、多人線上遊戲等。
多連結 指5G允許一個設備同時連接多個無線接入點（例如基地台或Wi-Fi），以實現更高的連接性和效能。這是5G在實現智慧城市、物聯網、自動化和其他新應用的一個關鍵特性。
5G通訊架構的元素和功能
符文華也進一步延伸解釋5G的通訊架構。5G網路的架構由核心網路、用戶終端裝置（Customer Premises Equipment，簡稱CPE）、無線接取網路（Radio Access Network，簡稱RAN，即基地台相關的電信設備）等組成，為不斷增長的通訊需求提供了支持。
「核心網路」是5G通訊架構中的主要部分，它負責管理和控制5G網絡中的各種通信和數據傳輸，並提供支援各種高效的通訊服務，包括語音、文字、影音、物聯網（Internet of Things，簡稱IoT）等。
「用戶終端裝置」亦在專網中扮演重要角色，它是一種中繼器，可以幫助那些不具備5G模組的設備（如攝影機和AR、VR設備等）進行網路連接。
「無線接取網路」則負責無線通訊部分，通常可見於建築物上的天線，負責將5G服務傳輸到使用者設備（UE，如手機、電腦），並提供通訊和數據傳輸等各種服務。
符文華特別解釋，儘管通訊常被認為是無線的，但實際上，無線通訊主要存在於用戶和基地台之間，而基地台後面的核心網路和應用服務器多數是有線的。
最後，使用5G專網服務需要一張SIM卡，用於識別用戶並進行身分驗證，這是確保通訊安全的重要步驟。如果某些設備無法插入SIM卡，可以使用。
「用戶終端裝置」作為中介設備，它可以插入SIM卡並連接到5G網路，充當設備的接入點。一旦設備啟動，它將連接到網路，進行認證，確保SIM卡的合法性，然後開始進行上傳或下載數據。
專網與公共網路的差異
Tags：
超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
延伸閱讀