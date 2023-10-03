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2023/10/03,
社會

屏東明揚大火之後，中央完全無法推諉給地方的三個責任

屏東明揚大火之後，中央完全無法推諉給地方的三個責任
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中央與地方明明是互推責任，9月27日質詢期間，內政部長林右昌卻頻頻以「一起努力」來弭平中央與屏東縣政府間的矛盾。在2023年的台灣，我們居然要以逾百名勞動者的死傷，才足以讓政客在大選前一一現形，多麼荒謬而且令人憤怒！我認為有三件事情，是中央完全無法推諉的責任：

文：劉念雲（人民民主黨／工作傷害受害人協會專員）

屏東明揚大火不僅造成四名消防員殉職，近百名員工輕重傷或不幸喪生，已是今年內職災傷亡人數最多的重大工安災害。消防員率先發難，工人團體與環保團體集結，用早已在工殤運動歷史中吶喊了超過二十年的訴求，在災後撐住運動的空間，相當艱辛，也拉起一條與政客對峙的警戒線。

在這短短幾天內發生的效應與論辯，我認為是台灣選民必須在總統大選前仔細關注、不可輕放的重要指標。

中央與地方互推責任，質詢時卻說是「一起努力」

雖然火災仍待專業調查，在調查完成前，難以斷言起火乃至爆炸過程的因素，但當屏東縣政府公開指出，明揚廠內居然存放3000公斤過氧化物，為何在災害發生前無人知悉、無從管理、預防爆炸發生？

熟知職災問題的朋友，第一時間必定警覺到至少兩項可能存在的漏洞：明揚位於產業園區，職業安全衛生與勞檢責任，恐怕是園區管轄，與一般事業單位不同，那麼化學物品的申報與流向追蹤又歸誰管？若追溯2018年桃園敬鵬、矽卡大火，更會延伸思考落實在消防安檢、建物管理、職安法檢查等等隸屬不同單位的責任，是不是缺乏橫向聯繫而造成三不管地帶？

直到9月27日，立法院內各委員會紛紛對此提出質詢，從內政部、消防署、經濟部、環境部、職安署、乃至法務部的報告，居然也如同火災現場一樣，混亂不堪！

在立委與媒體的追問下，勉強釐清了幾項責任：消防安檢歸屬屏東縣政府消防局，但因業者申報不實，未列入公共危險物品場所，使消防局僅以一般標準進行安檢；勞動檢查事項為職安署授權園區辦理，如今職安署考慮收回自辦；依照科技產業園區設置管理條例，中央主管機關為經濟部，負責業者登記與建物發證及管理事項。當明揚規避廠內存放化學物品，並以一般廠房申請建照並設廠運作多年之後，誰來確認建照與實際情形是否相符？

中央與地方明明是互推責任，9月27日質詢期間，內政部長林右昌卻頻頻以「一起努力」來弭平中央與屏東縣政府間的矛盾，這是事後河蟹、阻止問責，表面溫情，骨子裡相當惡質！

我相信台灣勞工都明白，中央規範不清、地方執行不力，加上自成一國的加工出口區、產業園區，當前還有成千上百家與明揚半斤八兩的業者，仍在重蹈覆轍，直到災害來檢驗。當源頭出了問題，提供給基層稽查人員的資料，也與事實不符，難道要期待基層消防員、勞檢員突然發現新大陸，破解明揚的謊言嗎？

所謂過氧化物，在《職業安全衛生法》、《工廠管理輔導法》、《消防法》、《毒管法》皆有不同定義、對應不同管理手段，對現場勞工而言，即使知道廠內存有過氧化物，真有能力確知依法該如何避災嗎？

中央無法推諉的三個責任

在2023年的台灣，我們居然要以逾百名勞動者的死傷，才足以讓政客在大選前一一現形，多麼荒謬而且令人憤怒！我認為有三件事情，是中央完全無法推諉的責任：

一、開放消防員組織工會

消防員十年來以協會形式組織「消防員工作權益促進協會」，繼教師開放組織工會之後，持續爭取納入工會法。我要特別指出，民進黨幹事長、也是新潮流的大姊頭劉世芳，不僅態度持保留，還以明揚大火與組織工會關係不大為理由。

這說法似是而非，選民或許認為也有幾分道理——這反映了台灣勞工普遍對於工會組織力量不熟悉、甚至抱持悲觀——職業安全衛生法賦予工會參與職業安全衛生委員會的權力，在積極運作下，透過物質資訊揭露，有助勞工介入意外災害的應變、避免接觸危害物質造成職業疾病。明揚沒有工會、消防員更無法組織工會，連形式上的權力都沒有。

新潮流系過去踩著運動的力量起家，也曾與工會靠攏，如今權力到手反倒要阻止自主工會力量發展，原形畢露，也難怪創黨大老魏耀乾在民進黨37年黨慶拉布條抗議！

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Photo Credit: 中央社

二、重大災害刑事責任的修法

法務部在9月27日提出公共危險罪修法加重刑責，勉強呼應民間長年主張要對違法業者嚴厲懲罰。問題是，明揚大火後上演中央地方相互卸責的荒謬劇，追查到底，如果有政策殺人之嫌，又如何問責？

對照南韓，經歷了世越號、三星電子集體職業病、發電廠外包工人職災等等重大災害之後，從民間推動《重大災害企業處罰法》立法，不僅直接追究負責人刑責，更將罰款提高到上億。南韓的運動者對我們表示，民間版最關鍵的條文是對於公部門負責人瀆職的懲罰，明確對峙在政策上「應作為而未作為」的公職人員，最終並未納入立法，是運動未竟之業。

法務部只修公共危險罪，罰不到自己人，我認為這次明揚大火所揭露的法律漏洞，無論是立法或執法問題，法務部應表態並修法懲處。

三、強制提列企業防災成本

有些朋友認為，明揚大火問題出在業者自主管理不足，把炮口指向政府未免搞錯對象。

我認為，社運對政府提出的質疑與挑戰，本是二、三十年來不斷呼籲的政策理念，企業當然有自主管理的責任，但責任的界定仍是以法規為底限，政府要為這條界線衍生的效力負責，目前立法權、行政權都不在勞動者手上，我們就得繼續對有權者施壓、提主張，才能保命。

對於長期違反職安、消安等各項法規的企業，工傷協會過去就曾提出，由政府直接強制提列管理成本成立基金，聘用專人對這些公安未爆彈嚴加管理，以加工出口區、產業園區來說，園區該做的不只是招商，而是要集中公安成本規劃並執行風險管理。對此，經濟部還能卸責嗎？


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