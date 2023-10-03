屏東明揚大火之後，中央完全無法推諉給地方的三個責任
我們想讓你知道的是
中央與地方明明是互推責任，9月27日質詢期間，內政部長林右昌卻頻頻以「一起努力」來弭平中央與屏東縣政府間的矛盾。在2023年的台灣，我們居然要以逾百名勞動者的死傷，才足以讓政客在大選前一一現形，多麼荒謬而且令人憤怒！我認為有三件事情，是中央完全無法推諉的責任：
文：劉念雲（人民民主黨／工作傷害受害人協會專員）
屏東明揚大火不僅造成四名消防員殉職，近百名員工輕重傷或不幸喪生，已是今年內職災傷亡人數最多的重大工安災害。消防員率先發難，工人團體與環保團體集結，用早已在工殤運動歷史中吶喊了超過二十年的訴求，在災後撐住運動的空間，相當艱辛，也拉起一條與政客對峙的警戒線。
在這短短幾天內發生的效應與論辯，我認為是台灣選民必須在總統大選前仔細關注、不可輕放的重要指標。
中央與地方互推責任，質詢時卻說是「一起努力」
雖然火災仍待專業調查，在調查完成前，難以斷言起火乃至爆炸過程的因素，但當屏東縣政府公開指出，明揚廠內居然存放3000公斤過氧化物，為何在災害發生前無人知悉、無從管理、預防爆炸發生？
熟知職災問題的朋友，第一時間必定警覺到至少兩項可能存在的漏洞：明揚位於產業園區，職業安全衛生與勞檢責任，恐怕是園區管轄，與一般事業單位不同，那麼化學物品的申報與流向追蹤又歸誰管？若追溯2018年桃園敬鵬、矽卡大火，更會延伸思考落實在消防安檢、建物管理、職安法檢查等等隸屬不同單位的責任，是不是缺乏橫向聯繫而造成三不管地帶？
直到9月27日，立法院內各委員會紛紛對此提出質詢，從內政部、消防署、經濟部、環境部、職安署、乃至法務部的報告，居然也如同火災現場一樣，混亂不堪！
在立委與媒體的追問下，勉強釐清了幾項責任：消防安檢歸屬屏東縣政府消防局，但因業者申報不實，未列入公共危險物品場所，使消防局僅以一般標準進行安檢；勞動檢查事項為職安署授權園區辦理，如今職安署考慮收回自辦；依照科技產業園區設置管理條例，中央主管機關為經濟部，負責業者登記與建物發證及管理事項。當明揚規避廠內存放化學物品，並以一般廠房申請建照並設廠運作多年之後，誰來確認建照與實際情形是否相符？
中央與地方明明是互推責任，9月27日質詢期間，內政部長林右昌卻頻頻以「一起努力」來弭平中央與屏東縣政府間的矛盾，這是事後河蟹、阻止問責，表面溫情，骨子裡相當惡質！
我相信台灣勞工都明白，中央規範不清、地方執行不力，加上自成一國的加工出口區、產業園區，當前還有成千上百家與明揚半斤八兩的業者，仍在重蹈覆轍，直到災害來檢驗。當源頭出了問題，提供給基層稽查人員的資料，也與事實不符，難道要期待基層消防員、勞檢員突然發現新大陸，破解明揚的謊言嗎？
所謂過氧化物，在《職業安全衛生法》、《工廠管理輔導法》、《消防法》、《毒管法》皆有不同定義、對應不同管理手段，對現場勞工而言，即使知道廠內存有過氧化物，真有能力確知依法該如何避災嗎？
中央無法推諉的三個責任
在2023年的台灣，我們居然要以逾百名勞動者的死傷，才足以讓政客在大選前一一現形，多麼荒謬而且令人憤怒！我認為有三件事情，是中央完全無法推諉的責任：
一、開放消防員組織工會
消防員十年來以協會形式組織「消防員工作權益促進協會」，繼教師開放組織工會之後，持續爭取納入工會法。我要特別指出，民進黨幹事長、也是新潮流的大姊頭劉世芳，不僅態度持保留，還以明揚大火與組織工會關係不大為理由。
這說法似是而非，選民或許認為也有幾分道理——這反映了台灣勞工普遍對於工會組織力量不熟悉、甚至抱持悲觀——職業安全衛生法賦予工會參與職業安全衛生委員會的權力，在積極運作下，透過物質資訊揭露，有助勞工介入意外災害的應變、避免接觸危害物質造成職業疾病。明揚沒有工會、消防員更無法組織工會，連形式上的權力都沒有。
新潮流系過去踩著運動的力量起家，也曾與工會靠攏，如今權力到手反倒要阻止自主工會力量發展，原形畢露，也難怪創黨大老魏耀乾在民進黨37年黨慶拉布條抗議！
二、重大災害刑事責任的修法
法務部在9月27日提出公共危險罪修法加重刑責，勉強呼應民間長年主張要對違法業者嚴厲懲罰。問題是，明揚大火後上演中央地方相互卸責的荒謬劇，追查到底，如果有政策殺人之嫌，又如何問責？
對照南韓，經歷了世越號、三星電子集體職業病、發電廠外包工人職災等等重大災害之後，從民間推動《重大災害企業處罰法》立法，不僅直接追究負責人刑責，更將罰款提高到上億。南韓的運動者對我們表示，民間版最關鍵的條文是對於公部門負責人瀆職的懲罰，明確對峙在政策上「應作為而未作為」的公職人員，最終並未納入立法，是運動未竟之業。
法務部只修公共危險罪，罰不到自己人，我認為這次明揚大火所揭露的法律漏洞，無論是立法或執法問題，法務部應表態並修法懲處。
三、強制提列企業防災成本
有些朋友認為，明揚大火問題出在業者自主管理不足，把炮口指向政府未免搞錯對象。
我認為，社運對政府提出的質疑與挑戰，本是二、三十年來不斷呼籲的政策理念，企業當然有自主管理的責任，但責任的界定仍是以法規為底限，政府要為這條界線衍生的效力負責，目前立法權、行政權都不在勞動者手上，我們就得繼續對有權者施壓、提主張，才能保命。
對於長期違反職安、消安等各項法規的企業，工傷協會過去就曾提出，由政府直接強制提列管理成本成立基金，聘用專人對這些公安未爆彈嚴加管理，以加工出口區、產業園區來說，園區該做的不只是招商，而是要集中公安成本規劃並執行風險管理。對此，經濟部還能卸責嗎？
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。