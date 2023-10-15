《沒有小孩的她們》：為什麼你們選擇有小孩？這是一個更大的問題

文：佩吉．歐唐納．哈芬頓（Peggy O'Donnell Heffington）

結語：所以請容我問，我們為什麼應該生？

水電工在廚房修理我的電燈時，哼唱著〈簡單的愛〉（Easy Love）：

南極洲周圍的海水創下新低

在新聞報導裡，一名男子急忙穿過基輔的街道

懷中抱著他的嬰兒。戰爭的詞語瀰漫在

每個角落。地球在升溫。在德州，一個孩子因為悲傷而

變得聰慧。一切似乎都要爆發。

早晨，我的肚腹再次渴望一個寶寶。

我的渴望流瀉。依然沒有人告訴我的身體

關於這個世界的事。她聽到的只有

某人在另一個房間的聲音，

那聲音依舊在歌唱。

——喬伊．蘇利文，《西部旅遊指南》

一九七六年，以安．蘭德斯（Ann Landers）為筆名的專欄作家埃佩．萊德勒（Eppie Loderer）收到一封信，這封信讓當時已經習慣收到美國最發燒話題的她也大吃一驚。「那是一封非常簡單的信。」那年夏天，蘭德斯在《好管家》（Good Housekeeping）雜誌專欄發表的文章中寫道：「一對即將結婚的年輕情侶來信徵詢。他們感到相當猶豫，無論如何就是無法決定是否要生小孩。」這對情侶發覺似乎有很多朋友都厭惡自己的孩子，並羨慕他們的自由與經濟狀況。他們認識的一對夫婦在生下第二個孩子後，去做了輸卵管結紮和輸精管切除手術，以百分之百確定他們永遠不能再生育。

「安．蘭德斯，這一切都讓我納悶，擔任父母值得這些麻煩嗎？我和吉姆深愛彼此，我們的關係很美妙，不想要任何東西毀壞它。我們看見周遭夫妻在沒生小孩前都更快樂。」蘭德斯將這個問題轉發給她龐大的讀者群，詢問道：「如果你能重來，你會生孩子嗎？」上萬封回信從美國各地湧入，並且讓蘭德斯「驚恐」得知，有百分之七十的人說不會。

沒有人能重複這項調查結果。有百分之七十的父母在下單後悔不當初，希望將他們的小孩退還給商店。就我所知到今天為止，都沒有人能對為什麼蘭德斯的調查中有百分比如此高的家長感到懊悔，給出令人滿意的答案。那一年稍晚，《新聞日報》（Newsday）針對那個問題又再做了一次調查，他們刊登結果時標題寫著：「百分之九十一的人會生孩子」，還不忘加上一句：「接招吧，安．蘭德斯。」（Take That, Ann Landers.）二○一三年，在一份蓋洛普民調中，只有約百分之七的美國父母表示如果能重來他們不會生孩子，因此確切來說，美國絕對沒有百分之七十的人後悔生小孩，但這項數值也不是零。

挪威的社會學家漢森（Thomas Hansen）曾指出，人們對不生育群體常有的三大刻板印象，都隱含邏輯謬誤。他把這稱為「民間傳說理論」（folk theories）。這些刻板印象分別為：

（一）孩子讓人快樂，所以沒有孩子的人比較不快樂（二）沒有孩子的人過著孤獨、空虛的人生，所以比父母不快樂（三）沒有孩子的人優先考慮到享樂、自由、與朋友相處的時光、浪漫關係、美食、漂亮的房子和旅行，並將親職排到最後。漢森冷冷地評論道，最後一種刻板印象好像認為沒有生育的人「是一個相當快樂的群體」。有一些研究也支持這點。至少在這三十年來，不同研究都反覆顯示在美國和許多已開發國家，沒有孩子的人比父母快樂。

近期研究更指出，父母在小孩年幼時比較不快樂，因為那時他們需要花費最高也最多的時間、精力和金錢，這似乎很符合邏輯。除此之外，在美國子女長大後離家的父母，相較於年長的無生育夫婦幸福感也比較低。以美國成年人為調查對象的研究者找不到到任何一種父母，展現比沒生育群體更大的幸福感，無論這些父母有無監護權，擔任親生、收養或繼父母，或者孩子是否年幼。根據報告顯示，美國的父母比沒生育群體的幸福感也低了百分之十二，是在已開發國家中擁有父母與非父母最大快樂鴻溝（happiness gap）的國家。

必須要澄清的一點是，造成這種現象的實際原因不是小孩。小孩或許會讓人精疲力竭，但他們也是一群帶來喜悅、充滿好奇、令人喜愛且精力充沛的生命。他們代表了我們的未來，也讓現在的我們充滿活力。許多人認為擔任父母賦予他們人生目標，並為他們帶來滿足感、認同感與有意義的社會關係。父母的快樂程度可能比沒生育的群體低，但有些研究也指出，有孩子的人抱持更多人生目標與意義，也對生活更滿意。問題不在小孩，而是在父母所處的環境。近期一群研究員解釋：「在當代，養育孩子獲得的情感回報，被擔任父母的壓力給淹沒了。」

具體來說，父母會被壓力拖垮，是因為國家缺少支持父母的政策，例如沒有提供讓父母能去工作的托育補助、不提供慷慨的支薪育嬰假，讓父母無法花時間和孩子相處。即便在缺少其他政策扶持的情況下，光是有這兩項政策——能負擔的兒童保育與支薪休假——就能完全消解父母與沒生育人們之間的快樂鴻溝。例如在法國、芬蘭、挪威和瑞典等有相關政策的國家，父母比非父母的幸福感就高了百分之八。「國家的政策百分之百說明父母何以在幸福感中區於劣勢。」研究者如此總結。

儘管在政治領域，各種立場的人都相當關注美國衰退的出生率，但卻都沒有採取任何措施改正那些讓父母變得不快樂的政策。在美國，有將近一半的女性沒有資格享受《家庭與醫療假法案》（Family and Medical Leave Act），該法案在一九九三年制定，保障女性享有十二周的不支薪產假。然而，根據美國勞工統計局數據顯示，只有百分之二十三的美國勞工享有任何時間的支薪育嬰假。直到二○二一年尾，儘管民主黨掌控國會、參議院和白宮，立法者依然沒能通過一項保障許多（但非全部）勞動婦女僅僅四周的支薪育嬰假。根據加州大學洛杉磯分校世界政策分析中心（World Policy Analysis Center）的數據顯示，各國政府平均規定的支薪產假為二十九周。