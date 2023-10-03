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2023/10/03,
印太

團結日韓面對共同威脅，美國「大衛營原則」成為落實印太和平的一大步

團結日韓面對共同威脅，美國「大衛營原則」成為落實印太和平的一大步
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

儘管日本和韓國分別與美國有著牢固的外交關係，兩國摩擦不斷的緊張關係，卻阻礙了在應對北韓核威脅上達成一致的意見，也削弱針對中國不斷增強的軍事實力的共同回應，並降低兩國之間的情報互通。過去幾個月，日本和韓國一直密切合作，以改善兩國關係。

翻譯：Irene Chou

今年8月的大衛營峰會代表著美國、日本和韓國為維繫三邊關係跨出重要的一步，也提醒我們美國主導的印太外交所帶來的積極效益。拜登政府在聯盟方面採取了與以往總統不同的獨特立場。拜登總統不僅希望修復關係，還希望在美國的盟友之間建立關係，以更好地應對跨國問題。

跨國問題是跨國界的問題，需要國際合作來解決。對於各國而言，這些問題包括社會、經濟、政治、犯罪和環境等問題。南海爭議是個突出的例子，許多國家在領土主張上有重疊，但面臨中國解放軍的共同威脅。問題在於一個國家無法單獨解決解放軍的威脅問題，也無法獨自維持自身的安全挑戰。

中國和俄羅斯試圖實現「分而治之」的戰略，使他國忙於彼此之間的爭鬥，無暇應對共同威脅。俄羅斯的虛假信息宣傳活動旨在說服北約成員國的公眾和政治家，援助烏克蘭違背了目標國的利益。中國在印太地區持續的虛假信息宣傳活動，同時也受益於日本和韓國的緊張關係，阻礙了它們在解決北韓核威脅和解放軍侵略方面的合作。

而拜登的戰略，目的就是在解除僵局，並為這些跨國威脅建立長期的解決方案。

大衛營原則：維繫日韓的安全合作

過去兩個月，日本和韓國一直密切合作，以改善兩國關係。

日韓兩國已舉行了多次峰會，努力化解兩方歷史性的緊張關係和領土爭端，儘管日本和韓國分別與美國有著牢固的外交關係，兩國摩擦不斷的緊張關係，卻阻礙了在應對北韓核威脅上達成一致的意見，也削弱針對中國不斷增強的軍事實力的共同回應，並降低兩國之間的情報互通。

兩國缺乏合作的局勢下，中國更容易在該地區擴張勢力，也使北韓在衝突情境中處於優勢地位。

作為兩國的國安和經濟夥伴，美國主導大衛營峰會，使兩國聚集在一起。日韓美共同於2023年8月18日發布了《大衛營原則》，這套兩國彼此同意的原則將維繫兩國的安全合作。原則訂明：

  • 致力於基於國際法的自由和開放印太地區，同時重申台灣海峽和平穩定的重要性。
  • 支持強大的東盟，並與東盟密切合作，推動印太地區的和平。
  • 支持與北韓的對話，並致力於根據聯合國安全理事會決議實現無核化。
  • 促進金融穩定，尋求持續的經濟合作。
  • 制定標準實踐，以指導關鍵技術的發展、使用和轉讓。
  • 推進該地區的人權保護，包括婦女在社會上全面性和有意義的參與。

《大衛營原則》代表了美國、日本和韓國之間長期合作的第一步。這些原則為聯盟提供了一套指導原則、一套共同目標和可預測的參與方式。

雖然距離中國媒體經常宣稱的「亞洲北約」的開始還有距離，但三邊合作使韓國和日本能夠克服歷史障礙，集中精力處理跨國問題，以建立一個更加安全和繁榮的印太地區。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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