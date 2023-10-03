陰間版都更？黨國大老長眠的模範墓園強索每坪300萬使用費，竟是因新北市府沒做好這件事？
我們想讓你知道的是
春秋墓園是一塊風水良地，歷史超過50年，據傳連國民黨黨國大老謝東閔都在此下葬，早年更曾被台北縣政府認定為「模範墓園」，如今卻爆出新業者脅迫拆墓還地糾紛，逾4百名墓主組自救會搶救祖墳，劍指新北市府未做好把關責任，為不肖業者開合法化後門。
文：陳子萱
「從兩年前開始，春秋墓園就被柵欄圍起來……。」墓主榮怡平深嘆一口氣，她從沒想過，這座家族祖墳安居46年的墓園，近年竟因爆發產權糾紛，整片墓地莫名被鐵網圍住，更不時出現「非法侵犯」的鮮紅噴漆。
今年清明掃墓時，榮怡平家中長輩入園祭祖，先是被不明人士要求登記個資，又發現自家祖墳被掛上「未與地主協商，將依法提告」的告示。家人心生恐懼，一度想把安葬的外祖父母遷走，卻又忿忿不平，不解長輩多年來的安眠之地，何以突然捲入紛擾，面臨「拆墓還地」的威脅？
這座位在新北市中和區、有近兩千座墓位的私立「春秋墓園」，成立於1973年，地主主要為中和呂氏家族，原由春秋公司經營。2002年《殯葬管理條例》上路後，業者須向市府申請許可，才能合法經營，但春秋公司長期遊走灰色地帶，遲遲未取得合法資格，在2020年遭新北市殯葬處裁罰。
同年，新業者「道環公司」經新北市府核准設立，取得原春秋墓園經營權，並更名為「龍陵紀念墓園」。沒想到，「合法」業者正式入主接管後，卻掀起一連串爭端。
爭端！強索使用費，每坪喊到300萬
墓主控訴，道環進駐後，向原本購買墓地永久使用權的墓主主張「非法侵占私有地」，索取每坪數10萬至300萬元不等的「使用費」，才得以繼續使用。在業者文武並進要脅下，2022年至今已有200多座墓被迫遷葬，亡者無端遭迫遷，被家屬形容宛如「陰間版都更」。道環幾個月前更發出最後通牒，要求墓主在今年6月1日前與地主協商，否則將依法提告。
墓主權益無端受波及，讓許多家屬不惜成為「釘子戶」，現有1800多座墓主當中，超過400人串連組成自救會，為祖先抗爭守墓。
自救會成員華一峰說，有成員早在30幾年前就花了10幾萬元為祖父母買好雙人墓穴，祖母去年往生後，安葬事宜卻頻受道環阻撓，被索求高額使用費、二度剝皮。家屬不堪其擾，想把祖父墳墓遷出，另尋他處安葬兩老，竟也被道環恐嚇索取移墓「工程費」，最後落得「奶奶進不來、爺爺出不去」的窘況。
實際上，春秋墓園是一塊風水良地，歷史超過50年，據傳連國民黨黨國大老謝東閔都在此下葬，早年更曾被台北縣政府認定為「模範墓園」。榮怡平直呼，以前沒有網路資料，多是靠口碑相傳，或看政府公告找尋優良合法的墓園，當時春秋被標榜為績優、示範墓園，大家信任政府；怎料過了半世紀，「現在政府卻反過來說，這是非法業者！」
違法？新業者土地未達法定門檻
曾獲市府大力背書的模範墓園，實為長期違法經營業者，聽來格外諷刺，凸顯市府把關機制嚴重失靈；不只如此，如今就連新北市府核可「合法」新業者的過程，也被指疑點重重。
事實上，原本經營墓園的春秋公司，主張自己具有長年的經營事實，卻遭市府否准經營許可，並質疑市府的審核程序有違失，向新北市府提起行政訴訟。台北高等行政法院今年1月判決，雖認定原告春秋不是當事人（地主或墓園經營者），駁回告訴；但判決書仍清楚列出新北市府在審核新業者道環公司的違法瑕疵。
首先，道環取得的墓園土地，未達到法定面積門檻，恐不具有經營許可資格。鈞合法律事務所所長兼主持律師許鈞傑點出，根據《殯葬服務業申請經營許可辦法》，在所有權人難以估算時，殯葬業者須取得超過三分之二土地面積持分的同意，才可經營墓園。
但判決書指出，春秋墓園總面積約12.6公頃，其中含8筆呂氏家族公同共有的土地，道環未取得其中一脈繼承人的同意，且因該脈未辦理繼承登記、導致繼承人數不明，缺乏幾張關鍵門票。也就是說，新北市府雖認定道環取得約8.5公頃的土地，但經法院判斷，道環實際只取得約6.5公頃土地的同意權，未達超過法定三分之二門檻。
此外，判決書也明確點出，該墓園有新北市府的土地，市府卻未依法公開招標，未能兼顧公平性，逕自提供給道環申請使用，行政程序有失公允，也有私相授受之流弊。
「新北市政府就是在包庇有問題的殯葬業者。」民進黨新北市議員戴瑋姍直批，判決書種種都指向市府有違法之嫌，替道環開了合法化後門，放任新業者進駐，惹出一連串宛如黑道的恐嚇糾紛。她認為，既然法院已認定核發經營許可過程有瑕疵，市府作為主管機關，「現在就應直接撤銷許可，為何非要這家業者不可？」
自保！掌握墓地使用起訖時間
除了行政流程的爭端，民眾更大的疑問是，全台數百處墓園，未來一旦遇到經營易主，強迫挖墳還地，家屬真的只能坐以待斃？在法規制度上如何自保？
許鈞傑觀察，以我國現行法律來看，墓主買的是「永久使用權」，屬於債權契約，較類似租賃關係，而不是物權契約，不涉及土地所有權移轉；但這也衍生因土地產權不清，後代地主不承認前代地主，甚至推翻之前交易關係的風險。
許鈞傑指出，從法制面來說，在所有權絕對原則下，「這是一個難解的問題。」目前《殯葬管理條例》規範太寬鬆，像業者經營許可的核准、埋葬許可證的核發，都缺乏明確可供執行的作業辦法，因此殯葬管理各級機關裁量權大，人治空間多，個案處理差異也大。但他直言，既然中央制度寬鬆，權責下放地方，執行面上，地方政府就該嚴格把關。
所有權絕對原則：所有權需受絕對保護，無論政府或他人對於個人財產權之行使不能加以干涉。
Tags：
圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。