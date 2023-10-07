兩廳院5G技術應用實務工作坊：5G技術如何幫助劇場，走往數位場館的下一步？

文：胡育榕

國家兩廳院（以下簡稱兩廳院）從2018年開始開始了數位轉型，從內部的劇場展演系統、場地租用申請服務，一直到外部售票系統的建立，積極進行一連串的改變。近三年的疫情更進一步加速兩廳院在科技與藝術創作上的融合，思考如何讓兩廳院為表演團隊最強而有力的支援與後盾。

為了將積累的製作經驗轉化成實際應用的工作方法，同時梳理台灣科技表演藝術的現況，兩廳院於8/24（四）起至9/1（五）為止，於國家戲劇院交誼廳及實驗劇場舉行「科技表演藝術系列講座」及「5G技術應用實務工作坊」。

除了分享5G[1]技術使用、空間運算、虛擬成像、多機轉播與燈光控制等技術主題交流外，更藉由講座梳理台灣科技表演藝術的現況與發展。系列講座並與數位藝術基金會合作側記，希望能為劇場的數位化歷程留下文字足跡。

在台灣「科技之島」的背景下，產官學聯合促使科技藝術蓬勃發展，有志之士亦紛紛投入科技與藝術的推廣。本文即統整數位藝術基金會藝術總監王柏偉的分享內容，他以「5G與空間運算」為題，從政府對數位環境發展的規畫為軸線，輔以實踐數位劇場的步驟、理想，最後展示動作捕捉技術，探索數位劇場的各種可能性。

數位政策及未來發展趨勢

工作坊的初始，王柏偉便提出台灣的政策環境，約莫以五年作為一個技術政策的輪替期，從最初的數位典藏開始，逐漸過度到數位人文、數位學習、VR等，直到2019年前後，開始以5G+智慧物聯網（AIoT）作為國家主要的技術發展政策，包含教育部、經濟部、文化部等皆以此技術為基礎思考未來發展。

以文化政策而言，政府將焦點放在期望藝術圈、影視圈甚至整體文化圈可以積極為民眾創造數位內容，且最終走向娛樂消費的商業模式。

王柏偉提出，這項政策將於2024屆滿五年，在AI大潮已經來到的今日，究竟這些技術與政策在日常生活落實了多少？我們如何在這十年間做好充分準備，並於2035年抵達AI+元宇宙+Web3這個技術結構轉型？這是當我們討論5G、討論文化科技時，必須先行確認的問題。

以全球長期的技術發展史來看，「十年」是一項技術能夠發展成熟並進入到日常生活的基本周期單位，而「智慧城市」即是作為未來十年後現實世界的基底想像，其基本技術架構不外乎是5G、物聯網、空間環境運算力、AI所整併起來的。

王柏偉提及，目前我們已開始在現實生活的城市與虛擬城市之間，透過各種虛實整合的界面來回穿梭，若要朝兼具虛擬跟實體身分的未來發展，便必須在這個周期內確認技術的基本架構，持續推動技術的演進，朝向這個潛在的未來。

也就是說，直至2035年，整體文化圈可能達到的目標可拆分兩個方向：第一個比較偏向影視圈，以個體為主，並以第一人稱視角影像製作，例如VR、AR、MR、XR這幾種創作類型；其二偏向視覺藝術、表演藝術、遊戲產業甚至是設計產業，強調現實擴增與虛實整合環境的建構與實驗，包含同步、沉浸、感測、參與等性質的展演。

科技表演藝術的下一步：讓技術也成為思索內容創作的一環

在台灣，技術發展周期與技術政策往往不同步。相較於全球技術發展多以十年作為技術進入日常生活的基本周期；台灣整體政策卻以五年作為技術輪替期，這導致新技術尚未發展純熟，藝文場館與表演藝術團隊卻為了取得政府補助而疲於學習新技術，又難以真正落實到演出與策展中。

此一現象導致的問題包括：技術溝通上的困難、如何在共創的模式下維持表演的主體性、如何選擇技術類型並控制技術的預算成本等。

王柏偉認為上述困難可參考以下三項準則進行改善：

創作一開始就必須要有技術總監或是對於技術有較全面性認知的人參與製作，因為如果沒有這樣類型的人加入，雙方會產生極大的認知落差。通常藝文工作者想要的是好萊塢花了幾億製造出來的畫面，但實際上的經費卻只有幾十萬。 不建議在創作的初始就設定使用何種規格的技術，那表示創作者很容易讓創作去符合技術。且依照經驗，最後往往透過非最初設定的技術達到想要的觀念表達。 雙方必須不斷地溝通，找到靠近技術的語言並提出創作概念上的要求。

同時，王柏偉亦指出當代表演與技術的整合大部分都過於強調聲光影音效果，尤其使用的技術因被視覺所局限，而集中於投影、VR、AR等影像技術上。

也就是說，大部分的創作者只在意技術在聲光或影音上是否能夠達到沉浸的效果，對於技術的想法仍舊停留在技術應用，而非如何將技術內含於創作之中。

因此他強調，如何長期以製作及研究的角度思考視覺藝術、表演藝術的創作表達與現今技術的關係，甚至如何從生態面、研究面、產業面、藝術面相互轉化，讓不同領域的創作者們能夠一起開創藝術跟技術之間各種應用的可能性，並共同完成一個作品，才是當代藝術家必須深入去思索的。

除了創作領域外，現實政策上藝術工作者還要面對文策院、經濟部此類偏商業領域的部會所提出的問題：數位轉型下表演藝術的商業模式發展是什麼？從5G+AIoT技術架構、到未來十年的日常生活當中，我們已經極其習慣使用移動載具，很多人甚至是遊戲輕度或重度的愛好者。

在此狀態下，觀看或體驗表演並不一定需要進到場館內的鏡框式舞台空間，才可以理解表演或藝術。許多新的表現形式或是新的表演可能是發生在鏡框式舞台之外，包括：智慧城市所提供出來的虛實整合的空間跟介面、各式各樣在生物醫學、生物科技、運動科技、長照醫學發展的感測技術。

Photo Credit: 財團法人數位藝術基金會提供 數位藝術基金會研發展演協作整合系統，希望整合多人協作、空間掃描及3D建模、動作捕捉、遠端串流機制等技術，協助表演藝術產業解決遠距問題。

3D「空間化」：透過技術打造線上場館

同時王柏偉也提及，為了回應5G技術，數位藝術基金會發現當今最接近消費端及表演端、且具有轉型潛力的技術即是動作捕捉（Motion Capture）[2]。

無論是表演藝術上的展演整合、或是屬於個人表演的VTuber等，都能嫁接不同的動作捕捉系統，包括：慣性式動作捕捉（比如Rokoko、Mocopi等產品）[3]、光學式動態捕捉（OptiTrack）[4]，或是AI動作資料庫的Motion Matching[5]等。尤其妥善運用在表演藝術產業上，能解決產業長面臨彩排人力缺乏、時間成本高昂的問題。