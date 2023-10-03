如果山道猴子在2024年總統大選投票，他會支持誰？
我們想讓你知道的是
當收入一直僅能維持生活基本所需，或收入甚至趕不上生活基本開銷，長時間下來會使人陷入一種經濟不安全感的焦慮。在政治上，研究也發現經濟不安全感是跨國普遍存在的現象，是解釋民粹主義出現背後的重要因素。如果充滿經濟不安全感的山道猴子如果去投票，他最有可能會支持哪個候選人？
文：顏維婷（美國富蘭克林與馬歇爾學院政府系助理教授）
今年在台灣當紅並引發眾多討論的影片，莫屬YouTube上觀看次數已超過一千萬人次的《山道猴子的一生》。
《山道猴子的一生》講述一個喜愛重型機車並在山道上飆車的年輕人，為了虛榮心以及吸引他人關注，透過非法信貸購買與改裝重型機車，最終在山道上車禍的悲劇故事。片中觸及年輕人低薪工作的環境、信用過分擴張、親密關係情緒勒索等當前社會重要的社會議題。（還沒有看過影片的讀者歡迎點閱連結去看）。
《山道猴子的一生》有非常多值得討論的議題，其中描述的低薪工作環境引發許多人共鳴。很多人（特別是與山道猴子年紀相仿的年輕人）同樣必須在低薪、工時長的環境工作，雖然有收入，但收入常常不足以支應個人支出，就是所謂的窮忙族／薪貧族／月光族。有月光族甚至到需要透過擴張信用的方式去填補收入與支出的差距（當然，在山道猴子的例子裡他的支出屬虛榮品，非屬必要支出）。
當收入一直僅能維持生活基本所需，或收入甚至趕不上生活基本開銷，長時間下來會使人陷入一種經濟不安全感的焦慮。很多研究指出，長期處於經濟不安全的環境中，對人的心理與身理健康都會產生負面的影響，甚至引發其他面向的不安全感。在政治上，研究也發現經濟不安全感是跨國普遍存在的現象，是解釋民粹主義出現背後的重要因素。
這篇文章是一個知識上的習作，試圖去回答，充滿經濟不安全感的山道猴子如果去投票，他最有可能會支持哪個候選人？
山道猴子的經濟不安全
首先，先快速解釋一下建構經濟不安全的各個面向。經濟不安全感是指一個人落入非自願（且很多時候也無法預期）的經濟困境，在主觀上對人的身心理造成的負面影響。一般來說，討論一個人的經濟不安全感程度會從幾個面向切入：
- 這個人是否有發生未在預期內的經濟衝擊？（例如：突然生病或事故以致於無法工作）
- 這個人在工作上的工作不安全感程度，也就是說是不是有立即失業風險。另外，我們也會關注這個人在勞動市場是否處於不利位置（例如：臨時工、兼職工、契約工…等）。片中雖然未明說，但在超商打工的山道猴子很有可能就是契約工或兼職工，是屬於工作相對不穩定的群體。
- 在收入方面，這個人是否有入不敷出的現象，這部分也包含家庭負債的程度，若信用擴張太快，也代表支出增加，在收入沒有顯著增加的情況下，只能以舉債度日，或是很容易積欠各種卡債，更增加收入面向的不安全感。這就是山道猴子的生活。山道猴子明顯在收入面向的經濟不安全程度很高。
- 最後一個面向就是資產面向。資產面向測量一個人遭遇未預期的經濟困境時，是否有足夠的資產作為緩衝，可以幫他度過難關的程度。資產有助於減緩前面三個面向帶來的經濟不安全感程度。在片中，山道猴子明顯地只有重型機車這項資產可以變賣，若他聽從朋友的建議將機車變現，可以幫助減輕他在背負的經濟負擔。
在這四個面向當中，研究者最常聚焦的是「工作」與「收入」兩個面向的不安全感。特別是在新冠肺炎之後通貨膨脹的速度驚人，很多家戶收入成長的幅度趕不上通貨膨脹的速度，收入面向的不安全感重要性大大增加。例如在美國，有60%的人表示自己現在的收入只夠支應每月支出，沒有任何餘裕存錢，擔憂自身經濟不安全感的人數創新高。
研究上，經濟不安全感一直是政治經濟學一個重要的研究主題，因為經濟不安全感可能會形塑人民對很多政策的偏好，也有很多研究指出，經濟不安全感也是民粹主義興起的背後成因。
在台灣，誰缺乏經濟安全感？
在台灣，經濟不安全感的現象有多嚴重？除了像山道猴子一樣的人以外，還有哪些人在經濟上感受到的不安全感會特別高？經濟不安全感高漲又會帶來什麼樣的政治後果？
筆者先前有針對這個問題做了研究，發表了〈Labor Market, Economic Insecurity, and Populism in Taiwan〉在《台灣民主期刊》（Taiwan Journal of Democracy）上。在文章中，筆者使用2014年與2018年的「亞洲民主動態調查」（Asian Barometer Survey）當中的台灣調查資料來回答以上問題。
首先，筆者用以下兩題來測量每位受訪者的經濟不安全感程度：
「請問您家庭的總收入是否足以滿足您的需求？」
「請問您有多擔心您的家庭在接下來的12個月內可能失去主要的收入來源？」
第一題測量的是受訪者主觀感受上已經「入不敷出」的程度，這表示受訪者雖然有工作，但還是常常有捉襟見肘之感，甚至需要透過擴張信用去支應所需的開銷。一旦信用過分擴張，往往會陷入更深的還債困境，收入遠遠趕不上需要支應的開銷。如果山道猴子來回答這個問卷，他肯定是工作貧窮一族，會在這題上回答「收入不足以滿足需求」。
第二題測量的是受訪者主觀上感受家中未來可能會遭逢變故導致收入來源全失的風險，最可能的原因會是因為失業造成，但也可能是因為其他健康或意外變故導致收入驟減。
筆者發現在台灣，在2014與2018年，都有超過四分之一的受訪者表示自己有入不敷出或未來很有可能失去收入的現象（2014年有33%表示如此，2018年有28%表示如此），人數並不少。
那在台灣會感知到「經濟不安全」的群體究竟是誰？
為了回答這個問題，筆者跑了統計迴歸（依變項是經濟不安全感程度、自變項則是各個可能影響的社會經濟變數），結果如下圖一。Y軸是經濟不安全感程度，X軸顯示的是各個可能影響的變數。每條直線代表該變數對經濟不安全感的影響。若直線高於0以上或以下（不包含0）則表示該變項會顯著影響經濟不安全感程度。直線碰觸0則表示該變數對經濟不安全感沒有影響。
結果顯示，經濟不安全感與藍綠、統獨都沒有關係。泛藍的選民並不會比泛綠的選民感受更高的經濟不安全感。認為中國對台灣的經濟帶來正面影響的選民也未因此感受到比較低的經濟不安全感。相反地，是一些常見的社經條件會決定一個人經濟不安全感的程度。女性比男性更容易感受到經濟不安全感、教育程度與收入較低者也比較容易感受到經濟不安全感。
經濟不安全、中國因素與柯文哲
筆者認為這個結果最有趣的地方，是經濟不安全感與中國因素或藍綠互不隸屬也不互相影響，畢竟，主導台灣政治的主要分歧一直都是與中國相關的因素（不管是統獨還是與中國交往的態度），既然經濟不安全感與中國因素互不隸屬也不互相影響，經濟不安全感高漲在台灣會帶來什麼樣的政治後果呢？
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。