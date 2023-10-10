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2023/10/10,
藝文

《最強排版設計》：要排出易讀性高的文章，最重要的是先調整「字級、行距、字元間距」

《最強排版設計》：要排出易讀性高的文章，最重要的是先調整「字級、行距、字元間距」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

排版、字型（包含漢字和拉丁文字）、色彩、圖片、裝飾，五大單元一次學足，對應常見排版疑難雜症提供立即見效的解方，配合不同文宣類型需求靈活變化範例一字排開，無論單色、三色還是多色都能輕鬆駕馭……從此不用依賴模版、拿到素材就會排，展現與眾不同的作品風格，光榮脫離設計新手村！

文：ingectar-e

易讀性

記住從此不煩惱：一定要檢查！文章易讀的訣竅

要排出易讀的文章，最重要的是先調整「字級」、「行距」、「字元間距」這三項。

1. 字級過小不及格

文章的字級太小，就會變得很難閱讀。儘管你很想多塞進一些資訊，但字級不能過小。一開始我們先按照上列的標準，決定文章的字級大小。也建議列印出來檢查看看是否易讀。

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Photo Credit: 積木文化出版

2. 配合資訊改變字級

如上面例子所示，製作物必須放進大標題（店名）、介紹文、地址等各種資訊時，記得配合不同元素調整字級大小。即使是優先順序最低的資訊，字級最好也別小於6pt。

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Photo Credit: 積木文化出版

什麼是齊行：

主文等長文，使用「強制齊行」最適合。文字會自動對齊段落的左右兩側，看起來不僅美觀，也使得長文更容易閱讀。

「靠左齊行」或「置中齊行」會使得文章右側或兩側凹凸不平，不易閱讀，因此不適合行數多的長文。

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Photo Credit: 積木文化出版

3. 長文的行距要略寬

某種程度的長文，行距寬一點比較方便閱讀。但是，適當的行距會根據一行的字數（字元數）而改變。字數（字元數）愈多，行距愈寬，字數（字元數）愈少，行距愈窄，這樣閱讀起來才順利。

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Photo Credit: 積木文化

4. 文字與文字不要黏在一起

字元間距的預設值，通常不會很難閱讀。除非文字靠近到幾乎要黏在一起，就算調整行距還是不好閱讀時，才會把字元間距調寬。如果字元間距太寬，也不好閱讀，必須小心！

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Photo Credit: 積木文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《最強排版設計：32個版面關鍵技巧，社群小編、斜槓設計，自學者神速升級！》，積木文化出版

作者：ingectar-e
譯者：黃薇嬪

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怎麼排都「怪怪的」，怎麼辦？
沒有模版就做不出來？看著一堆圖文素材迷失方向？排出來的版面總是被說「很難閱讀」？什麼東西該放哪裡，總是舉棋不定？字型一大堆，選擇困難？圖片要不要去背裁切或調色？如何讓設計風格符合品牌形象？配色苦手好煩惱……

學會這些，從此這樣排也好，那樣排也好！
排版、字型（包含漢字和拉丁文字）、色彩、圖片、裝飾，五大單元一次學足，對應常見排版疑難雜症提供立即見效的解方，配合不同文宣類型需求靈活變化範例一字排開，無論單色、三色還是多色都能輕鬆駕馭……從此不用依賴模版、拿到素材就會排，展現與眾不同的作品風格，光榮脫離設計新手村！

書籍本身也超容易理解！
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VQ0077_最強版面設計_立體書封(小)
Photo Credit: 積木文化出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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