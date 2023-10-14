《琥珀之書》：內含物的形成很容易想像，對於小型昆蟲來說，流動的樹脂就是個死亡陷阱

文：瑞秋・金（Rachel King）

偽造蒼蠅

國際琥珀協會琥珀實驗室並沒有鑑定琥珀內含物的業務。在亞瑟．柯南．道爾（Arthur Conan Doyle）的短篇故事《黃色臉孔》（The Adventure of the Yellow Face, 1894）中，夏洛克．福爾摩斯（Sherlock Holmes）檢查了一根「煙草商稱為琥珀的長煙桿」，並對它的材質進行了思考。他問在倫敦有多少真正的琥珀煙嘴，並解釋內含物的存在證實了材料的真實性。然而，內含物通常是偽造的，要麼是藉由改造琥珀以置入內含物，要麼是將內含物嵌入外觀相似的替代材料中。辨別假貨可能很困難，儘管許多假貨往往因為做得太漂亮而露餡。

有時候，即使專家也會被騙。在倫敦自然史博物館（Natural History Museum），有件獨特且近乎完美的大頭金蠅（latrine fly）琥珀標本，在一百四十多年後發現是假貨。博物館的一位研究員正在顯微鏡下研究標本時，出現了一道裂縫。琥珀被切成兩半，一隻蒼蠅被埋在凹陷處，然後再將兩塊琥珀黏回去。這個發現顛覆了以這件標本內含物為基礎的學術研究，例如大頭金蠅已經存活了三千八百萬年而毫無改變。不過，這個發現也為那些認為該蒼蠅與其「年代」相較太高等的古生物學家開脫了罪責，並啟發人們將它與「皮爾當人」（Piltdown Man）化石偽造事件相比擬。

儘管現代科學比以往任何時候都更有能力發現贗品，許多古生物學家還是謹慎地在作品加上了警告說明。

內含物的形成很容易想像。對於小型昆蟲來說，流動的樹脂就是個死亡陷阱。

不管它們是因為受到樹脂氣味的吸引而落在上面，還是被樹脂吞噬，新的樹脂會在舊的樹脂上流動，一層層堆積起來，逐漸形成一個中央有內含物的小團塊（圖47）。較大的生物如蜥蜴和青蛙，應該足夠強壯，可以從這團東西裡脫身。被捕獲的不同物種依數量與其體型成比例減少，數量增加十倍，體型減少十倍。最近一項根據緬甸琥珀的估計，是「每一百萬至三百萬件拋光琥珀，會出現一隻脊椎動物蜥蜴」。

Photo Credit: 積木文化出版 圖47：內含物形成的方式有許多種。當樹脂從樹上流下或滴落時，可能會順帶包住昆蟲與少量顆粒。昆蟲也可能被聚集的樹脂吸引，結果被黏住或困在裡面。最終，樹脂有時直接埋在母樹附近，或是被水帶到遙遠的地方。樹脂化石化後變成琥珀，帶著它特有的外殼。

歷史之謎

在有關琥珀特質的相關討論中，內含物扮演著關鍵角色。在歐洲，古羅馬人最早寫下書面紀錄，認為琥珀原為一種液體。老普林尼表示，「某些物體如蚋與蜥蜴等的存在⋯⋯，在其內部清晰可見」，證明琥珀是由某種液體凝固而成。在他看來，它最初是一種樹液，「因為熱、冷或海水的作用而逐漸變硬。」摩擦或燃燒時散發出的松樹氣味更進一步證實了這一點。

比老普林尼稍晚的塔西佗也同意這個看法。他根據經驗想像，琥珀發現地的西方應有島嶼，島上有能生產樹膠的樹所形成的樹林，並推斷太陽會讓樹膠分泌，因為相形之下，那裡的太陽比其他地方更接近地球。這些樹膠「以液態流入相鄰海域」，「最後被猛烈的風暴沖到對面的海岸上。」在亞洲，類似的爭論從六世紀以來一直存在。在那裡，有人認為琥珀是冷杉的樹液或樹脂，在泥土中凝固變硬。現在，人們知道樹液、樹膠與樹脂是不同的物質，但在過去並無法清楚區分。

著名哲學家伊曼努爾．康德（Immanuel Kant）曾嘆道，由於內含物永遠不會說話，學者們只能滿足於針對它們如何進入琥珀一事進行合理猜測。有些中國學者認為，琥珀一定是燒毀的蜂巢或燃燒蜜蜂後的殘留物。西元六世紀的學者陶弘景注意到，「琥珀裡面存在著一隻蜜蜂，無論形狀和顏色看起來都像是一隻活的蜜蜂」，但他駁斥了蜂巢燃燒的說法，反而提出「蜜蜂受到杉木樹脂滋潤，並⋯⋯當它掉到地上，就完全被困在裡面了。」

一千年以後，在世界的另一端，十六與十七世紀的普魯士有三個主要的爭論。

第一：內含物走進或飛進液體中，被困在裡面後一起變硬。第二：內含物要麼是被液體吸進去，要麼就是以游動、爬行或掉落的方式進入液體，而液體是從陸地或海底的噴口噴發出來。第三：琥珀在海床上擠壓出來，在仍然很軟的時候沖刷到海灘上，其氣味吸引了昆蟲，而昆蟲受到碎浪連續拍打而進入其中。

奇聞軼事相當多。塞韋林．戈培爾曾聽說一位琥珀大師在砂丘中挖出一塊柔軟物，「為了了解它是否會變成琥珀」，他在把它扔進大海之前，在裡面嵌了一封信。這塊琥珀據說在一四九八年被重新發現。有些人的報告指出內含物一半在外，一半在內。據說有一塊著名的琥珀包裹著一隻蒼蠅的身體，但頭部卻露在外面。

在現代礦坑採礦之前，桑蘭海岸是歐洲琥珀的主要來源。有鑑於大多數埋藏在琥珀中的內含物都與陸地有關，而非海洋，前述三種形成理論似乎都是合理的，但是半截身體被埋在琥珀裡的蒼蠅顯然是假的，因為暴露在外面的頭部早應腐爛。一九九七年在格旦斯克附近出土了一隻被琥珀包裹、近乎完整的蜥蜴，就證明了這一點。蜥蜴的尾巴末端與部分背部不見了，表示蜥蜴並沒有完全被樹脂包覆。

現今緬甸琥珀如此「炙手可熱」的緣故之一，就是因為相形於波羅的海琥珀與多明尼加琥珀，緬甸琥珀的脊椎動物內含物數量巨大且種類繁多。紐約美國自然史博物館的一位古生物學家認為，人們對緬甸琥珀的狂熱毫無節制，科學家盲目且過度地購買，希望能在裡面挖到寶。有關緬甸琥珀內含物的研究目前存有巨大爭議，因為正如前述，有些化石開採於衝突地區，而且許多更是以非法走私的方式從緬甸運出。含有驚人內含物的琥珀價格往往遠超過博物館的預算，私人收藏家收購之後，能接觸到這些標本的機會就非常有限了。

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