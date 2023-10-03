解讀《晶片戰爭》：在盛田昭夫的帶領下，80年代「一個可以說NO的日本」強勢崛起
我們想讓你知道的是
Nikon原本是美國精準光刻機大廠GCA的伙伴，可是GCA想說自己收購透鏡製造商來做精密透鏡，結果做的品質超爛，導致機器品質跟著差。Nikon買了一台GCA的光刻機，拆開零件「逆向工程」研究出這台光刻機的製作方法，自己造光刻機，沒多久時間Nikon的市占率就超過GCA了。之後，石原慎太郎還寫了一本書專門嘲諷美國！
文：李元魁
崛起的日本，衰落的美國
從天堂到地獄，1980年代的這10年，對矽谷可謂雲霄飛車，以為到了頂端，結果開始向下衝刺。
此消彼長，美國衰、日本盛，還被日本狠狠嘲諷一番……
當時的背景資訊：
- 1980年～1990年
- 邏輯晶片：即處理器上的晶片，它代表了電腦的「大腦」，決定了計算性能。
- DRAM（記憶體）被Intel發明出來
什麼是DRAM呢：
當我們談到DRAM時，可以把它想像成一種電腦內部的記憶力。就像我們的大腦需要記住事情一樣，電腦也需要一個地方來存儲暫時性的資訊，例如正在運行的程式或打開的文件。
DRAM代表動態隨機存取記憶體，這是一種特殊的電腦記憶體，它可以快速地讀取和寫入數據。但是它不同於電腦硬碟，它只能在電源供應的情況下保存資訊，一旦關閉電源，資訊就會消失。
想像一下你的桌子上有一個筆記本，可以在上面寫下一些重要的資訊。這個筆記本很方便，因為你可以隨時翻閱它，找到你需要的訊息。但是，如果你將筆記本合上並把它放在一邊，那麼你就不能再看到裡面的內容了。
簡而言之，DRAM是電腦內部的一種記憶體，可以快速存取資訊，但只在電源供應的情況下保持資訊。這使得電腦能夠執行各種任務，但也需要其他長期存儲的地方，例如硬碟，來保存更持久的資訊。
Intel在1970年前後一年（1969及1971年），就分別發明了DRAM及通用邏輯晶片，要多扯有多扯，所以當時一個加州理工學院的教授米德說「接下來10年將迎來資訊革命」。
1980年代，Sony帶頭讓電子產品成為日本專長。
GCA，曾經是美國最優秀的光刻機公司，但因為管理問題而衰退。
日本的崛起
曾經日本製造是「廉價低劣」的代名詞，但是在盛田昭夫的帶領下，日本企業擺脫了這個臭名，並由電晶體收音機開始，讓美國的各行各業都面臨激烈競爭。
當時美國除了Intel、德州儀器外，日本有製造DRAM的公司還有東芝、NEC等，但美國卻覺得他們不過只是抄襲仔而已。
後來，1979年日本製的隨身聽Walkman在全球銷量3.85億台，這個數字明擺著對美國就是一種威脅。
而1980年代中期，東芝就成為了世界領先的DRAM生產商了，此時日本設計DRAM的公司也越來越多，對美國的競爭也越來越激烈。
美國漸漸意識到，這個當初聽話的老二怎麼開始撼動我這個老大哥的地位了。矽谷開始向美國政府投訴日本耍小手段、搞補貼策略、搞商業間諜的（確實有抓到日立、三菱的間諜）等。
為什麼當時日本企業能夠不斷擴大變強，主要原因在當時的環境文化，戰後社會趨於保守，亞洲人們普遍都愛存錢，所以銀行有的錢花不完。
再加上當時貸款的利率非常非常低，日本大概在6~7%，美國高達18~20%。然後日本政府又非常大力支持半導體產業。
導致日本半導體產業的能量滿滿滿不斷成長，最終導致美國競爭力竟開始比不上日本了。
Intel發明DRAM的10年後，DRAM在全球的市占率僅佔了1.7%，幾乎都被日本端走了。
這裡用書中的數字來直觀感受一下日本的崛起：
- 1985年，日本公司在半導體上的資本支出，占全球資本支出的46％，而美國占35％。
- 到了1990年，這兩個數字之間的落差更懸殊了，日本公司在晶片製造設施與設備方面的投資占全球投資的一半。
只要日本銀行肯放貸，廠房就會瘋狂蓋。
美國的衰落
還記得之前的文章我們聊到，要把晶片的圖案刻在那麼小的晶片上，靠的是微影成像技術，也就是倒過來用的顯微鏡，來把光打在晶片上。
因為晶片上塗了一種遇到光就會消失的化學試劑，所以光打過模板照在晶片上後就能刻出痕跡了（這邊省略很多步驟，但明白到這即可）。
1981年GCA被譽為美國「最炙手可熱的高科技公司」之一，就是因為該公司所做的就是微影成像技術。
一塊晶片的製作可能需要10～20次的微影成像、沉積、蝕刻、研磨等，隨著電晶體變小難度越來越大，所以該技術非常重要。
1978年GCA發明了一台非常精準厲害的步進光刻機，就是更精準的光刻機，這台光刻機的訂單開始後，營收從不到5000萬美直接突破3億美元，股價也是瘋狂漲。
可惜GCA的老闆格林伯格（Milton Greenberg）覺得自己是商業大亨，自我膨脹了，開始不管公司狀況，成本開始失控、庫存管理嚴重失當、生產良率低、高階主管刷公司卡買跑車等等。
老闆膨脹、公司失控、產業進入週期性低靡，公司在1986年左右收入直接暴跌三分之二以上！
「趁虛而入！」我幫Nikon配的心裡話。
Nikon原本也是GCA的伙伴，可是GCA想說自己收購透鏡製造商來做精密透鏡就好，結果做的品質超爛，導致機器品質跟著差。
然後Nikon就買了一台GCA的光刻機，拆開零件「逆向工程」研究出了這台光刻機的製作方法，自己來造光刻機，沒多久時間Nikon的市占率就超過GCA了。
要知道日本人本來就會比較挺自己的廠商，看到Nikon有生產光刻機一定也會大力支持自己國家的光刻機，日本晶片超過美國後接著就是光刻機的成長，於是中美差距就越拉越大……。
在美國半導體公司互相競爭、美日政府對於半導體的支持及補貼差異、文化經濟等因素下，美國的半導體岌岌可危。
1986年日本生產的晶片就超過美國了，1980年代末，日本提供的光刻機已經佔全球的70%了。
當時AMD的執行長說，半導體被稱為「1980年代的原油，掌控半導體將掌控電子業」。曾經，阿拉伯就是因為掌握了石油，讓美國陷入10年的停滯性通貨膨脹與政治危機接踵而至。
80年代美國半導體行業的迴光返照
於是這些半導體公司和巨頭們，紛紛回頭向政府求助，在1987年共同成立了一個「半導體製造技術聯盟」，企圖力挽狂瀾（亡羊補牢），錢一半來自業界、一半來自政府。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。