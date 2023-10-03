解讀《晶片戰爭》：在盛田昭夫的帶領下，80年代「一個可以說NO的日本」強勢崛起

文：李元魁

崛起的日本，衰落的美國

從天堂到地獄，1980年代的這10年，對矽谷可謂雲霄飛車，以為到了頂端，結果開始向下衝刺。

此消彼長，美國衰、日本盛，還被日本狠狠嘲諷一番……

當時的背景資訊：

1980年～1990年

邏輯晶片：即處理器上的晶片，它代表了電腦的「大腦」，決定了計算性能。

DRAM（記憶體）被Intel發明出來

什麼是DRAM呢：

當我們談到DRAM時，可以把它想像成一種電腦內部的記憶力。就像我們的大腦需要記住事情一樣，電腦也需要一個地方來存儲暫時性的資訊，例如正在運行的程式或打開的文件。

DRAM代表動態隨機存取記憶體，這是一種特殊的電腦記憶體，它可以快速地讀取和寫入數據。但是它不同於電腦硬碟，它只能在電源供應的情況下保存資訊，一旦關閉電源，資訊就會消失。

想像一下你的桌子上有一個筆記本，可以在上面寫下一些重要的資訊。這個筆記本很方便，因為你可以隨時翻閱它，找到你需要的訊息。但是，如果你將筆記本合上並把它放在一邊，那麼你就不能再看到裡面的內容了。

簡而言之，DRAM是電腦內部的一種記憶體，可以快速存取資訊，但只在電源供應的情況下保持資訊。這使得電腦能夠執行各種任務，但也需要其他長期存儲的地方，例如硬碟，來保存更持久的資訊。

Intel在1970年前後一年（1969及1971年），就分別發明了DRAM及通用邏輯晶片，要多扯有多扯，所以當時一個加州理工學院的教授米德說「接下來10年將迎來資訊革命」。

1980年代，Sony帶頭讓電子產品成為日本專長。

GCA，曾經是美國最優秀的光刻機公司，但因為管理問題而衰退。

日本的崛起

曾經日本製造是「廉價低劣」的代名詞，但是在盛田昭夫的帶領下，日本企業擺脫了這個臭名，並由電晶體收音機開始，讓美國的各行各業都面臨激烈競爭。

當時美國除了Intel、德州儀器外，日本有製造DRAM的公司還有東芝、NEC等，但美國卻覺得他們不過只是抄襲仔而已。

後來，1979年日本製的隨身聽Walkman在全球銷量3.85億台，這個數字明擺著對美國就是一種威脅。

而1980年代中期，東芝就成為了世界領先的DRAM生產商了，此時日本設計DRAM的公司也越來越多，對美國的競爭也越來越激烈。

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美國漸漸意識到，這個當初聽話的老二怎麼開始撼動我這個老大哥的地位了。矽谷開始向美國政府投訴日本耍小手段、搞補貼策略、搞商業間諜的（確實有抓到日立、三菱的間諜）等。

為什麼當時日本企業能夠不斷擴大變強，主要原因在當時的環境文化，戰後社會趨於保守，亞洲人們普遍都愛存錢，所以銀行有的錢花不完。

再加上當時貸款的利率非常非常低，日本大概在6~7%，美國高達18~20%。然後日本政府又非常大力支持半導體產業。

導致日本半導體產業的能量滿滿滿不斷成長，最終導致美國競爭力竟開始比不上日本了。

Intel發明DRAM的10年後，DRAM在全球的市占率僅佔了1.7%，幾乎都被日本端走了。

這裡用書中的數字來直觀感受一下日本的崛起：

1985年，日本公司在半導體上的資本支出，占全球資本支出的46％，而美國占35％。

到了1990年，這兩個數字之間的落差更懸殊了，日本公司在晶片製造設施與設備方面的投資占全球投資的一半。

只要日本銀行肯放貸，廠房就會瘋狂蓋。

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美國的衰落

還記得之前的文章我們聊到，要把晶片的圖案刻在那麼小的晶片上，靠的是微影成像技術，也就是倒過來用的顯微鏡，來把光打在晶片上。

因為晶片上塗了一種遇到光就會消失的化學試劑，所以光打過模板照在晶片上後就能刻出痕跡了（這邊省略很多步驟，但明白到這即可）。

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1981年GCA被譽為美國「最炙手可熱的高科技公司」之一，就是因為該公司所做的就是微影成像技術。

一塊晶片的製作可能需要10～20次的微影成像、沉積、蝕刻、研磨等，隨著電晶體變小難度越來越大，所以該技術非常重要。

1978年GCA發明了一台非常精準厲害的步進光刻機，就是更精準的光刻機，這台光刻機的訂單開始後，營收從不到5000萬美直接突破3億美元，股價也是瘋狂漲。

可惜GCA的老闆格林伯格（Milton Greenberg）覺得自己是商業大亨，自我膨脹了，開始不管公司狀況，成本開始失控、庫存管理嚴重失當、生產良率低、高階主管刷公司卡買跑車等等。

老闆膨脹、公司失控、產業進入週期性低靡，公司在1986年左右收入直接暴跌三分之二以上！

「趁虛而入！」我幫Nikon配的心裡話。

Nikon原本也是GCA的伙伴，可是GCA想說自己收購透鏡製造商來做精密透鏡就好，結果做的品質超爛，導致機器品質跟著差。

然後Nikon就買了一台GCA的光刻機，拆開零件「逆向工程」研究出了這台光刻機的製作方法，自己來造光刻機，沒多久時間Nikon的市占率就超過GCA了。

要知道日本人本來就會比較挺自己的廠商，看到Nikon有生產光刻機一定也會大力支持自己國家的光刻機，日本晶片超過美國後接著就是光刻機的成長，於是中美差距就越拉越大……。

在美國半導體公司互相競爭、美日政府對於半導體的支持及補貼差異、文化經濟等因素下，美國的半導體岌岌可危。

1986年日本生產的晶片就超過美國了，1980年代末，日本提供的光刻機已經佔全球的70%了。

當時AMD的執行長說，半導體被稱為「1980年代的原油，掌控半導體將掌控電子業」。曾經，阿拉伯就是因為掌握了石油，讓美國陷入10年的停滯性通貨膨脹與政治危機接踵而至。

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80年代美國半導體行業的迴光返照

於是這些半導體公司和巨頭們，紛紛回頭向政府求助，在1987年共同成立了一個「半導體製造技術聯盟」，企圖力挽狂瀾（亡羊補牢），錢一半來自業界、一半來自政府。