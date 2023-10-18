萊特曼《在虛無與無限之間》：生命特別嗎？我們就是整片戈壁沙漠當中的那一粒沙
我們想讓你知道的是
物理學家兼小說家萊特曼，在本書探究宇宙在大霹靂之前的樣貌、人類心智的運作，以及生命在宇宙中的特殊性。透過他的簡潔解說與巧妙比喻，就連難懂的量子物理、弦理論、宇宙暴脹理論也變得平易近人。萊特曼並不滿足於向讀者引介最新的科學知識。他想告訴我們，人類在宇宙中的獨特地位——我們是唯一能夠賦予宇宙意義的「觀察者」，就算死後，組成我們的原子將會四散、化作他物，但這也是一種不朽。
文：艾倫．萊特曼（Alan Lightman）
生命特別嗎？
一架透過煤油與液態氧發動、載著科學天文台的火箭，於二○○九年三月六日晚間十點四十九分（根據當地的日曆與時鐘計算）發射進入太空。發射地點是在一個G型恆星往外數的第三顆行星上，該G型恆星距離一個名為「銀河」的星系中心兩萬五千光年遠。在發射的當晚，天空清澈、無風無雨，氣溫為絕對溫度兩百九十二度。火箭發射時，當地的有智慧生物紛紛歡呼，之後，負責那艘太空船的政府機關國家航空暨太空總署（National Aeronautics and Space Administration）在全球的電腦網路上寫道：「我們的團隊很高興能在這件對人類極富意義的事件上貢獻己力——克卜勒號（Kepler）將幫助我們瞭解地球是否獨一無二，抑或是太空中仍有其他相似的行星存在。」[1]
以上這段敘述，可能是由某個住在克卜勒號所尋找的那種遙遠行星上的有智慧生物所寫下的。這座以文藝復興時期天文學家克卜勒（Johannes Kepler）為名的天文台，是特別設計來尋找太陽系以外的「可居住」行星的——它們不能跟中心恆星靠得太近，不然水會沸騰、蒸發殆盡，但也不能離得太遠，否則水會結凍。多數生物學家認為液態水是生命的先決條件，即使是跟地球上的生命截然不同的形式亦是如此。
克卜勒號在我們的星系中調查了大約十五萬個類似太陽的恆星系統，並發現超過一千顆系外行星。雖然克卜勒號的衛星於二○一三年已經停止運作，但它所儲存的大量資料仍在持續進行分析中。數世紀以來，我們人類不斷推測著生命存在、普及於宇宙其他角落的可能性。現在，我們可以開始回答這個深層問題了，可說是史上頭一遭。
截至目前為止，我們可以從克卜勒任務的調查結果推斷，總計大約有百分之十的恆星系統內存在一顆可居住的行星。這個比例很高。光是在我們的星系內就有一千億顆恆星，再加上其他許多星系，這樣一來，宇宙中還有許多、許多其他擁有生命的太陽系的可能性就非常高了。若就這個觀點而論，生命在宇宙中可說是相當常見。
然而，還有另外一個更宏觀的觀點，使生命在宇宙中顯得稀有。該觀點將所有形式的物質皆納入考量，同時囊括了生命與無生命的物質。即使所有「可居住」的行星（根據克卜勒任務的定義）確實都擁有生命，但在宇宙中的所有物質當中，具備生命形式的部分仍然只占極小的比例。假設地球上具備生命形式的部分，亦即生物圈（biosphere），也能套用至其他擁有生命的行星上的話，據我估計，在所有存在於宇宙的物質當中，具備生命形式的部分約為十的十八次方分之一。這個比例有多麼小，你可以這樣想像一下：如果戈壁沙漠代表所有散落在宇宙各處的物質，那麼，生命體只會是沙漠中的幾粒沙。[2] 我們該如何去思考生命如此極致的稀有性？
如同我在前面章節提過的，自古至今，我們多數人都覺得自己與其他生命形式帶有某種非物質性的特別元素，那是其他非生命體所缺乏的，遵循著不同的原則。公元前八年，埃及皇家官員庫特姆瓦（Kuttamuwa）建立了一座八百磅重的紀念碑來裝載他的永生靈魂。他告訴他的朋友，在他的生理軀殼崩壞之後，他們要到那裡舉辦盛宴，以紀念進入死後生命的他。十一世紀的波斯博學家阿維森納（Avicenna）論道，即使我們跟一切外部感官資訊斷聯，依然能夠思考與自我覺察，因此，在我們體內一定存有某種非物質性的靈魂。以上這些都是「生機論」的想法。
現代生物學已向生機論理論提出挑戰。一八二八年， 德國化學家烏勒（Friedrich Wöhler）從無機化學物質中合成出有機物質尿素。尿素存在於許多擁有生命的有機物體內，是新陳代謝的副產物，但在烏勒的研究成功之前，人們相信尿素只跟有生命體有關聯。後來，德國生理學家盧伯納（Max Rubner）在同一個世紀內向世人展示，人類在運動、呼吸及其他形式的活動中所使用的能量，恰等同於我們所吃的食物中含有的能量。換句話說，並沒有任何隱藏的非物質能量來源在供應我們能量。近幾年，蛋白質、荷爾蒙、腦細胞和基因都紛紛被拆解成個別原子了，完全不需要訴諸任何非物質性的東西。
不過，美國的大眾調查顯示，四分之三的人相信某種死後的生命形式。[3] 確實，這種信念也是某種版本的生機論。如果我們的身體和大腦只不過是物質性的原子，那麼，正如盧克萊修於兩千年前所寫道的，當那些原子在死後消散時，原本存在的有生命體便不復存在了。
矛盾的是，如果我們不再相信我們的身體與大腦載有某種超驗的非物質元素，如果我們可以接受自己徹頭徹尾的物質本質，那麼，我們便能達到一種新的特殊性，取代生機論所說的特殊性。我們是特殊的物質，但我們之所以特殊，並不是因為我們的原子跟岩石裡、水裡的原子不同，也不是因為我們體內擁有非物質性的元素，而是因為我們的原子以一種特別的方式排列，進而創造出生命與意識。
我們人類在我們的行星上緊抓著我們生命的短暫性及終有一死的限制不放，卻不常思考光是活著就有多麼地不可能。在宇宙裡的無限個原子與分子當中，我們竟有這樣的榮幸，能夠由如此這般稀少的原子以能夠製造生命的特別排列方式構成。我們存在於那十的十八次方分之一當中。我們就是整片沙漠當中的那一粒沙。
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA