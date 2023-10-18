萊特曼《在虛無與無限之間》：生命特別嗎？我們就是整片戈壁沙漠當中的那一粒沙

文：艾倫．萊特曼（Alan Lightman）

生命特別嗎？

一架透過煤油與液態氧發動、載著科學天文台的火箭，於二○○九年三月六日晚間十點四十九分（根據當地的日曆與時鐘計算）發射進入太空。發射地點是在一個G型恆星往外數的第三顆行星上，該G型恆星距離一個名為「銀河」的星系中心兩萬五千光年遠。在發射的當晚，天空清澈、無風無雨，氣溫為絕對溫度兩百九十二度。火箭發射時，當地的有智慧生物紛紛歡呼，之後，負責那艘太空船的政府機關國家航空暨太空總署（National Aeronautics and Space Administration）在全球的電腦網路上寫道：「我們的團隊很高興能在這件對人類極富意義的事件上貢獻己力——克卜勒號（Kepler）將幫助我們瞭解地球是否獨一無二，抑或是太空中仍有其他相似的行星存在。」[1]

以上這段敘述，可能是由某個住在克卜勒號所尋找的那種遙遠行星上的有智慧生物所寫下的。這座以文藝復興時期天文學家克卜勒（Johannes Kepler）為名的天文台，是特別設計來尋找太陽系以外的「可居住」行星的——它們不能跟中心恆星靠得太近，不然水會沸騰、蒸發殆盡，但也不能離得太遠，否則水會結凍。多數生物學家認為液態水是生命的先決條件，即使是跟地球上的生命截然不同的形式亦是如此。

克卜勒號在我們的星系中調查了大約十五萬個類似太陽的恆星系統，並發現超過一千顆系外行星。雖然克卜勒號的衛星於二○一三年已經停止運作，但它所儲存的大量資料仍在持續進行分析中。數世紀以來，我們人類不斷推測著生命存在、普及於宇宙其他角落的可能性。現在，我們可以開始回答這個深層問題了，可說是史上頭一遭。

截至目前為止，我們可以從克卜勒任務的調查結果推斷，總計大約有百分之十的恆星系統內存在一顆可居住的行星。這個比例很高。光是在我們的星系內就有一千億顆恆星，再加上其他許多星系，這樣一來，宇宙中還有許多、許多其他擁有生命的太陽系的可能性就非常高了。若就這個觀點而論，生命在宇宙中可說是相當常見。

然而，還有另外一個更宏觀的觀點，使生命在宇宙中顯得稀有。該觀點將所有形式的物質皆納入考量，同時囊括了生命與無生命的物質。即使所有「可居住」的行星（根據克卜勒任務的定義）確實都擁有生命，但在宇宙中的所有物質當中，具備生命形式的部分仍然只占極小的比例。假設地球上具備生命形式的部分，亦即生物圈（biosphere），也能套用至其他擁有生命的行星上的話，據我估計，在所有存在於宇宙的物質當中，具備生命形式的部分約為十的十八次方分之一。這個比例有多麼小，你可以這樣想像一下：如果戈壁沙漠代表所有散落在宇宙各處的物質，那麼，生命體只會是沙漠中的幾粒沙。[2] 我們該如何去思考生命如此極致的稀有性？

如同我在前面章節提過的，自古至今，我們多數人都覺得自己與其他生命形式帶有某種非物質性的特別元素，那是其他非生命體所缺乏的，遵循著不同的原則。公元前八年，埃及皇家官員庫特姆瓦（Kuttamuwa）建立了一座八百磅重的紀念碑來裝載他的永生靈魂。他告訴他的朋友，在他的生理軀殼崩壞之後，他們要到那裡舉辦盛宴，以紀念進入死後生命的他。十一世紀的波斯博學家阿維森納（Avicenna）論道，即使我們跟一切外部感官資訊斷聯，依然能夠思考與自我覺察，因此，在我們體內一定存有某種非物質性的靈魂。以上這些都是「生機論」的想法。

現代生物學已向生機論理論提出挑戰。一八二八年， 德國化學家烏勒（Friedrich Wöhler）從無機化學物質中合成出有機物質尿素。尿素存在於許多擁有生命的有機物體內，是新陳代謝的副產物，但在烏勒的研究成功之前，人們相信尿素只跟有生命體有關聯。後來，德國生理學家盧伯納（Max Rubner）在同一個世紀內向世人展示，人類在運動、呼吸及其他形式的活動中所使用的能量，恰等同於我們所吃的食物中含有的能量。換句話說，並沒有任何隱藏的非物質能量來源在供應我們能量。近幾年，蛋白質、荷爾蒙、腦細胞和基因都紛紛被拆解成個別原子了，完全不需要訴諸任何非物質性的東西。

不過，美國的大眾調查顯示，四分之三的人相信某種死後的生命形式。[3] 確實，這種信念也是某種版本的生機論。如果我們的身體和大腦只不過是物質性的原子，那麼，正如盧克萊修於兩千年前所寫道的，當那些原子在死後消散時，原本存在的有生命體便不復存在了。

矛盾的是，如果我們不再相信我們的身體與大腦載有某種超驗的非物質元素，如果我們可以接受自己徹頭徹尾的物質本質，那麼，我們便能達到一種新的特殊性，取代生機論所說的特殊性。我們是特殊的物質，但我們之所以特殊，並不是因為我們的原子跟岩石裡、水裡的原子不同，也不是因為我們體內擁有非物質性的元素，而是因為我們的原子以一種特別的方式排列，進而創造出生命與意識。

我們人類在我們的行星上緊抓著我們生命的短暫性及終有一死的限制不放，卻不常思考光是活著就有多麼地不可能。在宇宙裡的無限個原子與分子當中，我們竟有這樣的榮幸，能夠由如此這般稀少的原子以能夠製造生命的特別排列方式構成。我們存在於那十的十八次方分之一當中。我們就是整片沙漠當中的那一粒沙。