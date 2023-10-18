開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/18,
理財

《會計思維》：先考慮折舊再決定買房——長期來看，還是租屋更合理

《會計思維》：先考慮折舊再決定買房——長期來看，還是租屋更合理
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

商業管理顧問＋專業會計師聯手打造，為你整理出一生受用的會計思維理財祕訣。從家庭帳本到企業分析，增值你的財富，有效管理每一塊錢。深入淺出的解說，搭配生活中你我都會遇到的實例，讓會計變得親切且容易理解。不管個人、家庭或公司、企業皆適用，看待金錢從此擁有新視角，輕鬆迅速累積財富，助你人生下半場更加自信無虞。

文：小山龍介、山田真哉

考慮折舊再決定買房

個人購買住房這件事，放到公司層面，便是建造公司大樓，或是建設工廠，是攸關公司命運的一件大事。必須貸款才能擁有的資產，在今後的幾十年內是否能夠發揮與其金額相當的作用？是必須幾經斟酌、妥善評估，才能做出是否購買的決定。

可惜當情況換成家庭收支時，很多人在決定買房前，根本沒有以會計的角度斟酌評估。

比如有人會說，與其每個月付出高額的房租，不如貸款買房，最終能留下屬於自己的資產。誠然，如果是租屋的話，每個月都要交房租，自己最終也不會留下任何資產。而相比之下，為自己買房付房貸，最終錢就會變成房子，作為資產留在自己手中。

每月支出 資產

買房　17萬日圓　最終擁有房屋

租屋　18萬日圓　最終什麼都沒有

尤其是結婚生子後，如果換到較大的房子住，那房租自然也會漲價造成更大的負擔。與其繼續付高額的房租，還不如買房⸺會出現這種想法也是無可厚非。

但是，真是這樣嗎？

讓我們來算算看。假設買了一間4,500萬日圓的公寓，短期款為500萬日圓，剩下的4,000萬日圓以房貸支付。如果房貸利率是3%，還款年限為30年，則最終我們需要還出大約6,072萬日圓。每月還款金額大概是17萬日圓。

如果想要租與4,500萬日圓的公寓相同等級的房子，每個月的租金大約要花18萬日圓（我有比較過東京近郊租金行情）。

相比之下，買房每個月的花費不僅比較少，而且還清房貸後，自己手上還有了一筆不動產。這麼一算，絕對是買房子更合理。然而，這個問題並沒有這麼單純。

首先，當購買公寓時，會產生一些附帶費用。例如購屋時所產生的各種雜費，還有房屋稅、管理費、修繕公費等。假設房屋稅每年15萬日圓，管理費和修繕公費每月2萬日圓，最終支付的金額如A所示。

A

自備款500萬日圓

償還房貸費用6,072萬日圓

各種雜費400萬日圓

管理費、修繕公費

2萬日圓 X 12個月 X 30年 ＝ 720萬日圓

房屋稅15萬日圓 X 30年 ＝ 450萬日圓

總計8,142萬日圓

B

資產2,000萬日圓－費用8,142萬日圓＝ -6,142萬日圓

要支付完房貸跟這些附帶費用，房子才實實在在變成自己的不動產。高興之餘，你或許忘記了固定資產還有個陷阱，也就是前文中提到的折舊。你手中的房屋從購買到還完貸款已經過去了30年，如今它怎麼可能還保有當年的4,500萬日圓價值？

這裡隱藏著一個巨大的陷阱。還完房貸後，留在你手中的資產不可能價值4,500萬日圓。我們暫且假設殘值是2,000萬日圓好了。

這麼一來，這次購物的最終損益情況就如上述B所示。可以看出，即便減去這個資產殘留的2,000萬日圓，最終你支付了6,142萬日圓的費用（為了方便計算，這裡省略了將未來價格折現為現值的步驟）。

而另一方面，若是租屋的話又會怎樣呢？公平起見，租屋時附帶產生的各種費用，我們也來計算一下。

首先，租屋時需要額外支付押金、禮金和仲介費。最近雖然很多地方都不再收取這類費用，但這裡還是假設禮金是2個月的房租，押金是2個月的房租，仲介費是1個月的房租，首次租屋一共需要繳交5個月份的房租。然後每兩年續約一次，續約時需要額外支付相當於1個月房租的錢。

如此一來，租屋30年需要支出的金額是：

（30年X12個月）＋（續約費30年÷2）＋首次租屋時需支付的5個月房租＝380個月份的房租

每個月18萬日圓的房租，一共380個月，總額為6,840萬日圓。

與買房產生的費用相比較，兩者之差了698萬日圓。

為了方便大家理解，我們再把這筆錢換算成每月的花費來看。30年就是360個月，算下來，買房每個月的花費是17萬日圓，而租房每月是19萬日圓。

這組數字與前面那組比較起來，不覺得感覺完全不一樣嗎。這麼看來確實買房每個月能省下2萬日圓。但藉由這樣的分析，我們也可以看出資產留下的殘值，也沒有想像中那樣保值。

費用總額

買房6,142萬日圓

租屋6,840萬日圓

698萬日圓

每月費用

買房17萬日圓

租屋19萬日圓

長期來看，還是租屋更合理

還有一個不能忘記的重點，那就是租屋比較自由，隨時都可以解約。而相對的，貸款買房後，就會有長達數十年持續償還房貸的義務。只要你沒有把房子賣掉，那麼接下來的幾十年，你就需要認真工作，努力還款。

如果是在以往採取「終身雇用制」的企業環境，那麼的確就算是長期貸款，也能確保持續還貸不會出問題。然而現在已經是公司要求員工提前退休，或是退休前公司就倒閉的時代了。在這種環境下，長達數十年的長期貸款就有相當大的風險。

此外也要考量，隨著家庭成員的變化，我們對住房的需求也會變化。你有幾個小孩？孩子們長大了以後，現在的住房空間是否足夠？孩子們長大成人、獨立生活之後，我們又需要什麼樣的居住空間呢？

家庭的生活方式不斷變化，購買自住房屋顯然無法應對這種變化了，不過如果租屋，就能讓你自由靈活地因應各種變化去調整。

我們再看回前一個理財秘訣提到的租屋例子，假使住在每月租金18萬日圓的房子裡15年後，搬到一個月租金12萬日圓的房子裡住10年，最後再搬到一個月租金10萬日圓的地方住5年。先不去計算搬家所產生的費用，這樣算下來，還是租屋比較便宜。而且省下的這456萬日圓，可是不容小覷的一筆開銷。

結果，在這裡就出現了前文所提到的固定資產問題，也就是面對經濟狀況與家庭狀況的變化，不動產對此的應變調整性比較差。

從當今的會計趨勢來看，買房並不是一個明智的決定。雖然租屋的租金會略高於買房的房貸，但你隨時都能解約，隨時都能換到更適合的空間，所以租屋明顯利大於弊，風險也更小，以結果來看，花費也比較便宜。

如果換個說法來看，買房等於是犧牲資產的流動性來換取一個寬敞的家；而租屋，則是除了實際的住房價值外，還多支付了一些補貼金額，以獲得隨時可以解約的選擇。

買房的金額＝居住價值

租房的租金＝居住價值＋解約時必須付出的各項費用


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。