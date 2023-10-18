《會計思維》：先考慮折舊再決定買房——長期來看，還是租屋更合理
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文：小山龍介、山田真哉
考慮折舊再決定買房
個人購買住房這件事，放到公司層面，便是建造公司大樓，或是建設工廠，是攸關公司命運的一件大事。必須貸款才能擁有的資產，在今後的幾十年內是否能夠發揮與其金額相當的作用？是必須幾經斟酌、妥善評估，才能做出是否購買的決定。
可惜當情況換成家庭收支時，很多人在決定買房前，根本沒有以會計的角度斟酌評估。
比如有人會說，與其每個月付出高額的房租，不如貸款買房，最終能留下屬於自己的資產。誠然，如果是租屋的話，每個月都要交房租，自己最終也不會留下任何資產。而相比之下，為自己買房付房貸，最終錢就會變成房子，作為資產留在自己手中。
每月支出 資產
買房 17萬日圓 最終擁有房屋
租屋 18萬日圓 最終什麼都沒有
尤其是結婚生子後，如果換到較大的房子住，那房租自然也會漲價造成更大的負擔。與其繼續付高額的房租，還不如買房⸺會出現這種想法也是無可厚非。
但是，真是這樣嗎？
讓我們來算算看。假設買了一間4,500萬日圓的公寓，短期款為500萬日圓，剩下的4,000萬日圓以房貸支付。如果房貸利率是3%，還款年限為30年，則最終我們需要還出大約6,072萬日圓。每月還款金額大概是17萬日圓。
如果想要租與4,500萬日圓的公寓相同等級的房子，每個月的租金大約要花18萬日圓（我有比較過東京近郊租金行情）。
相比之下，買房每個月的花費不僅比較少，而且還清房貸後，自己手上還有了一筆不動產。這麼一算，絕對是買房子更合理。然而，這個問題並沒有這麼單純。
首先，當購買公寓時，會產生一些附帶費用。例如購屋時所產生的各種雜費，還有房屋稅、管理費、修繕公費等。假設房屋稅每年15萬日圓，管理費和修繕公費每月2萬日圓，最終支付的金額如A所示。
A
自備款500萬日圓
償還房貸費用6,072萬日圓
各種雜費400萬日圓
管理費、修繕公費
2萬日圓 X 12個月 X 30年 ＝ 720萬日圓
房屋稅15萬日圓 X 30年 ＝ 450萬日圓
總計8,142萬日圓
B
資產2,000萬日圓－費用8,142萬日圓＝ -6,142萬日圓
要支付完房貸跟這些附帶費用，房子才實實在在變成自己的不動產。高興之餘，你或許忘記了固定資產還有個陷阱，也就是前文中提到的折舊。你手中的房屋從購買到還完貸款已經過去了30年，如今它怎麼可能還保有當年的4,500萬日圓價值？
這裡隱藏著一個巨大的陷阱。還完房貸後，留在你手中的資產不可能價值4,500萬日圓。我們暫且假設殘值是2,000萬日圓好了。
這麼一來，這次購物的最終損益情況就如上述B所示。可以看出，即便減去這個資產殘留的2,000萬日圓，最終你支付了6,142萬日圓的費用（為了方便計算，這裡省略了將未來價格折現為現值的步驟）。
而另一方面，若是租屋的話又會怎樣呢？公平起見，租屋時附帶產生的各種費用，我們也來計算一下。
首先，租屋時需要額外支付押金、禮金和仲介費。最近雖然很多地方都不再收取這類費用，但這裡還是假設禮金是2個月的房租，押金是2個月的房租，仲介費是1個月的房租，首次租屋一共需要繳交5個月份的房租。然後每兩年續約一次，續約時需要額外支付相當於1個月房租的錢。
如此一來，租屋30年需要支出的金額是：
（30年X12個月）＋（續約費30年÷2）＋首次租屋時需支付的5個月房租＝380個月份的房租
每個月18萬日圓的房租，一共380個月，總額為6,840萬日圓。
與買房產生的費用相比較，兩者之差了698萬日圓。
為了方便大家理解，我們再把這筆錢換算成每月的花費來看。30年就是360個月，算下來，買房每個月的花費是17萬日圓，而租房每月是19萬日圓。
這組數字與前面那組比較起來，不覺得感覺完全不一樣嗎。這麼看來確實買房每個月能省下2萬日圓。但藉由這樣的分析，我們也可以看出資產留下的殘值，也沒有想像中那樣保值。
費用總額
買房6,142萬日圓
租屋6,840萬日圓
698萬日圓
每月費用
買房17萬日圓
租屋19萬日圓
長期來看，還是租屋更合理
還有一個不能忘記的重點，那就是租屋比較自由，隨時都可以解約。而相對的，貸款買房後，就會有長達數十年持續償還房貸的義務。只要你沒有把房子賣掉，那麼接下來的幾十年，你就需要認真工作，努力還款。
如果是在以往採取「終身雇用制」的企業環境，那麼的確就算是長期貸款，也能確保持續還貸不會出問題。然而現在已經是公司要求員工提前退休，或是退休前公司就倒閉的時代了。在這種環境下，長達數十年的長期貸款就有相當大的風險。
此外也要考量，隨著家庭成員的變化，我們對住房的需求也會變化。你有幾個小孩？孩子們長大了以後，現在的住房空間是否足夠？孩子們長大成人、獨立生活之後，我們又需要什麼樣的居住空間呢？
家庭的生活方式不斷變化，購買自住房屋顯然無法應對這種變化了，不過如果租屋，就能讓你自由靈活地因應各種變化去調整。
我們再看回前一個理財秘訣提到的租屋例子，假使住在每月租金18萬日圓的房子裡15年後，搬到一個月租金12萬日圓的房子裡住10年，最後再搬到一個月租金10萬日圓的地方住5年。先不去計算搬家所產生的費用，這樣算下來，還是租屋比較便宜。而且省下的這456萬日圓，可是不容小覷的一筆開銷。
結果，在這裡就出現了前文所提到的固定資產問題，也就是面對經濟狀況與家庭狀況的變化，不動產對此的應變調整性比較差。
從當今的會計趨勢來看，買房並不是一個明智的決定。雖然租屋的租金會略高於買房的房貸，但你隨時都能解約，隨時都能換到更適合的空間，所以租屋明顯利大於弊，風險也更小，以結果來看，花費也比較便宜。
如果換個說法來看，買房等於是犧牲資產的流動性來換取一個寬敞的家；而租屋，則是除了實際的住房價值外，還多支付了一些補貼金額，以獲得隨時可以解約的選擇。
買房的金額＝居住價值
租房的租金＝居住價值＋解約時必須付出的各項費用
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
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《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA