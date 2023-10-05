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TNL+ 2023/10/05,
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【關鍵專訪】《一一重構：楊德昌》影視聽中心文物典藏組（下）：從文物的修復過程，再次靠近名導的背後

【關鍵專訪】《一一重構：楊德昌》影視聽中心文物典藏組（下）：從文物的修復過程，再次靠近名導的背後
《海灘的一天》分鏡腳本｜Photo Credit: 影視聽中心提供

我們想讓你知道的是

我們從影視聽中心文物典藏組專員，探問了「文物修復」的概念以及基本理解，本篇文章，將持續向下挖掘，從文物的修復過程中，再次靠近《一一重構：楊德昌》。

文：趙正媛

上篇文章，從影視聽中心文物典藏組專員沈郁為、李若嘉的職場日常，探問了「文物修復」的概念以及基本理解，本篇文章，將持續向下挖掘，從文物的修復過程中，再次靠近《一一重構：楊德昌》。

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Photo Credit: 北美館提供

亂中求序：清冊與數位化

一行人談及李若嘉和另一位同事，長期受多人圍攻的局面。我也接續問到中心內跨組合作的狀況。柯伊庭過去就常與研究策展組有業務往來，但文物修復人員則較少和研究員聯繫，只有當研究員為了策展，而來到片庫選件的時候，才會稍微接觸，這樣的互動模式也維持了很久。

然而，這次楊德昌文物寄存和雙館合作的大展，牽涉的是海量又品項多元的文物，加上巨大的時間壓力。無論對片庫還是研究員來說，都是「特案中的特案」。

事實上，與文物修復相比，整理與分類清冊的工作，更是困難且耗時費力。李若嘉談及「照片」是這次讓她覺得最費工的文物，即便事先記下了電影的關鍵資訊，但楊導的電影時常在相似的場景拍攝，通常啟用相似的人來出演，演員的服化也大同小異，若是黑白劇照就更難辨識。加之收到的照片是散亂的，使李若嘉在進行分類時容易糾結，而需要反覆看影片對照。

另一個分類上很棘手的則是信件，一方面楊導保留的信件數量相當多，有些又是英日文，或以書寫體大寫呈現，提高辨識的難度。再加上楊導個人特有的分類和註記，亦會影響到分類的流程。

例如他可能將不同人的信件，放在同一個資料夾裡。有時即使已經依聯絡人再分袋，但信中牽涉的事件可能很多，往來的時程也可能橫跨數個月，都是需要李若嘉先看過、排出來，才能理解主旨。於是，光是反覆確認和拍照處理一包信件，可能一整天就過去了，如果中間有搞錯卻已編碼的，還需要先「銷號」，再給新的編碼。

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