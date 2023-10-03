國民黨阻擋潛艦國造的背後：國台辦操作「藍白合」，宋濤不就成為「太上立法院長」了嗎？
我們想讓你知道的是
如果三黨在立法院都無法過半，然後中共再幕後整合，讓「藍白合」組成一個過半席次的反綠政團。在攻下立法院後，他們在中共的指揮下，就有「合法」興風作浪的舞台。並可透過立法院的合法程序，來杯葛一切有利於抗中保台的法案、預算。
文：黃澎孝
在蔡英文總統主持下，第一艘國造潛艦「海鯤號」終於命名下水，展現在國人、世人和敵人眼前。
輿論的反應，基本上可以概括為：「親者快，仇者恨」。但最令人咋舌的是，國造潛艦小組召集人黃曙光公開宣稱：訂定潛艦國造政策的過程中「有一位立委一直在搞」。而前海軍顧問郭璽更直接跳出來，直言指控就是國民黨立委馬文君。
國民黨讓潛艦延遲23年
歷經兩次世界大戰的驗證，潛艦對於「封鎖」和「反封鎖」，「登陸」和「反登陸」，以及水面下伏擊作戰的作用是毋庸置疑的。也是中共持續、在頃全力封殺的台軍的抗中保台利器。
事實上，歷經兩蔣和李登輝總統持續不斷的努力，2001年4月24日，時任美國共和黨籍小布希總統曾經正式批准出售包含8艘柴電潛艦、Mk48型魚雷、AGM-84L反艦飛彈、12架P-3C反潛機等等台灣多年來夢寐以求的關鍵性軍售。
然而，2000年民進黨雖然意外贏得了執政，但是，在立法院國民黨立委仍然佔有最多的席次，立法院長仍舊是國民黨的王金平。
於是，在當時的國民黨主席馬英九的領軍下，這筆購買八艘美國潛艦的預算，竟然卻一而再，再而三的被國民黨的立委們徹底擋下。其結果就是平白坐失了台灣獲得潛艦的大好機會。真是「親痛仇快」的倒讓中共驚喜不已，見識到了台灣立法院的特殊「功能」。
國民黨拖延潛艦，共產黨軍艦「下餃子」
事實上，陳水扁當總統時經常抱怨的「朝小野大」，就是指在野的國民黨，仗著在立法院的多數席位，而一再拖住陳水扁政府的執政議案與各項政府預算。
尤其，就國防預算而言，國民黨不但「拖死」了美國售台潛艦的預算。甚至於，連12架P-3C反潛機、四艘紀德級驅逐艦、AAV-7A1兩棲突擊車、六套愛國者三型防空飛彈系統、M109A6自走炮、12架MH-53E直升機、空用AN／ALE-50拖曳式誘餌的軍售案的預算都未能在立法院過關。
上述這批武器的清單，我們對照一下俄烏戰爭中烏克蘭的需求，便可知這批武器對台灣抗中保台的重要性。
但是，對於在台長期執政後喪失執政地位的國民黨而言，卻完全背離了「台灣優先」的基本原則。竟然幻想起與中共的所謂「九二共識」，企圖在所謂「一中各表」的片面自欺下，與中共聯手來「制衡」民進黨所代表的台灣本土力量。
其結果就是將民進黨一切強化台灣國防武裝的努力，都妖魔化為「以武謀獨」，不分青紅皂白的反對、阻擋到底。
尤其到了2008馬英九重新奪回藍營執政權後，在馬英九兩岸一中的執念下，國共兩黨更營造出「兩岸一家親」的和平表象，馬英九竟然天真到自廢武功的「國防砍樹」行動。最明顯、影響最深刻的當然就是大幅裁減兵員，縮短義務役官兵的役期。馬英九一度還想跟中共簽「和平協議」，簡直不惜將台灣當成伴手禮，以贏得「馬習會」，肖想建立他在中國的歷史地位。
然而，殘酷又諷刺的現實竟是，在國民黨自毀國防長城之際，中國卻展開了海軍建軍「下餃子」的行動。以不到20年的時間，讓中國海軍的規模與發展速度連美國都為之側目，尤其對台灣的圍台、攻台實力更有相當驚人的成長。
這也是台灣的潛艦國造計畫，終於能夠獲得美國和英國的支持，讓我許多造艦所需的所謂「紅區系統」，都能夠獲得很大的突破。才能讓「海鯤號」這艘國造潛艦走到今天這一大步。
馬文君只是國民黨冰山一角
事實上，潛艦國造的進展成果，之所以廣受社會大眾的重視，當然與中共2022年8月的圍台軍演有關。
在那場以反制美國眾院議長裴洛西訪台為名的軍演，中共在台灣地圖四週海域，劃了五塊型似「膏藥」般的演習禁區。並大肆宣傳中國具備了突破台灣東海岸的能力，能夠「圍困」台灣，逼迫台灣不戰而降。
中國這番威嚇台灣的大話，立刻引起了台海周邊的連鎖反應，首先是日美安保聯合作戰部署，立馬前進到距離台灣花蓮僅110公里的與那國島。其次，美國也向菲律賓尋求更多的美軍可使用的基地，其中包括距離恆春半島僅108公里的巴丹群島。
至於，對台灣的自我防衛能力而言，面對中國的圍台封鎖恫嚇，發展潛艦當然是最為有效又急迫的國防建設之一。在台灣安全遭到中國如此逼迫之下，以美國為首的印太戰略各國，幾乎都已經著手進行了各項準備工作。我們自己豈可一再拖拖拉拉地猶豫不前呢？
事實上，別說是執政的民進黨，全台灣忠誠的反對黨，也都應該在這個問題上，全力配合國軍的國防努力。尤其對於潛艦這等抗中保台的利器，更不容有人從中作梗，甚至還與中共配合，從台灣內部的立法院，讓潛艦國造胎死腹中，或半途夭折。
然而，國造潛艦小組召集人黃曙光卻公開透露，在潛艦國造過程中「有一位立委一直在搞」，甚至將資料交給對岸疑賣台。前海軍顧問郭璽則更毫不保留地直接點名了國民黨南投縣籍的立法委員馬文君。
我們從立法院的公開資料中可知，馬文君出身於南投縣在地的政治世家，她個人在家族的力量協助下，歷任南投縣議員和兩任的南投鎮長。從馬文君的資歷和學歷中，根本和軍方沒有任何交集，當然更談不上什麼潛艦或國防專家。但是，讓大家非常好奇的是：
- 她為什麼堅守國防委員會？
- 她對潛艦國造若干蠻專業的疑問，究竟是何方神聖給她準備的質詢資料？
- 她一再索要國防機敏資料，跟她的南投選區有什麼關係呢？
- 她到底有沒有在幫何方神秘人物蒐集資料呢？
俗話常說，「事不尋常必有妖。」我們信手拈來的這幾個簡單的問題，都是我們一般百姓，在常識、常理範圍內自發的疑問。作為一個曾宣誓效忠國家的國會議員，馬文君當然有其必要回答我等公民們的合理疑問。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。