國民黨阻擋潛艦國造的背後：國台辦操作「藍白合」，宋濤不就成為「太上立法院長」了嗎？

文：黃澎孝

在蔡英文總統主持下，第一艘國造潛艦「海鯤號」終於命名下水，展現在國人、世人和敵人眼前。

輿論的反應，基本上可以概括為：「親者快，仇者恨」。但最令人咋舌的是，國造潛艦小組召集人黃曙光公開宣稱：訂定潛艦國造政策的過程中「有一位立委一直在搞」。而前海軍顧問郭璽更直接跳出來，直言指控就是國民黨立委馬文君。

國民黨讓潛艦延遲23年

歷經兩次世界大戰的驗證，潛艦對於「封鎖」和「反封鎖」，「登陸」和「反登陸」，以及水面下伏擊作戰的作用是毋庸置疑的。也是中共持續、在頃全力封殺的台軍的抗中保台利器。

事實上，歷經兩蔣和李登輝總統持續不斷的努力，2001年4月24日，時任美國共和黨籍小布希總統曾經正式批准出售包含8艘柴電潛艦、Mk48型魚雷、AGM-84L反艦飛彈、12架P-3C反潛機等等台灣多年來夢寐以求的關鍵性軍售。

然而，2000年民進黨雖然意外贏得了執政，但是，在立法院國民黨立委仍然佔有最多的席次，立法院長仍舊是國民黨的王金平。

於是，在當時的國民黨主席馬英九的領軍下，這筆購買八艘美國潛艦的預算，竟然卻一而再，再而三的被國民黨的立委們徹底擋下。其結果就是平白坐失了台灣獲得潛艦的大好機會。真是「親痛仇快」的倒讓中共驚喜不已，見識到了台灣立法院的特殊「功能」。

國民黨拖延潛艦，共產黨軍艦「下餃子」

事實上，陳水扁當總統時經常抱怨的「朝小野大」，就是指在野的國民黨，仗著在立法院的多數席位，而一再拖住陳水扁政府的執政議案與各項政府預算。

尤其，就國防預算而言，國民黨不但「拖死」了美國售台潛艦的預算。甚至於，連12架P-3C反潛機、四艘紀德級驅逐艦、AAV-7A1兩棲突擊車、六套愛國者三型防空飛彈系統、M109A6自走炮、12架MH-53E直升機、空用AN／ALE-50拖曳式誘餌的軍售案的預算都未能在立法院過關。

上述這批武器的清單，我們對照一下俄烏戰爭中烏克蘭的需求，便可知這批武器對台灣抗中保台的重要性。

但是，對於在台長期執政後喪失執政地位的國民黨而言，卻完全背離了「台灣優先」的基本原則。竟然幻想起與中共的所謂「九二共識」，企圖在所謂「一中各表」的片面自欺下，與中共聯手來「制衡」民進黨所代表的台灣本土力量。

其結果就是將民進黨一切強化台灣國防武裝的努力，都妖魔化為「以武謀獨」，不分青紅皂白的反對、阻擋到底。

尤其到了2008馬英九重新奪回藍營執政權後，在馬英九兩岸一中的執念下，國共兩黨更營造出「兩岸一家親」的和平表象，馬英九竟然天真到自廢武功的「國防砍樹」行動。最明顯、影響最深刻的當然就是大幅裁減兵員，縮短義務役官兵的役期。馬英九一度還想跟中共簽「和平協議」，簡直不惜將台灣當成伴手禮，以贏得「馬習會」，肖想建立他在中國的歷史地位。

然而，殘酷又諷刺的現實竟是，在國民黨自毀國防長城之際，中國卻展開了海軍建軍「下餃子」的行動。以不到20年的時間，讓中國海軍的規模與發展速度連美國都為之側目，尤其對台灣的圍台、攻台實力更有相當驚人的成長。

這也是台灣的潛艦國造計畫，終於能夠獲得美國和英國的支持，讓我許多造艦所需的所謂「紅區系統」，都能夠獲得很大的突破。才能讓「海鯤號」這艘國造潛艦走到今天這一大步。

馬文君只是國民黨冰山一角

事實上，潛艦國造的進展成果，之所以廣受社會大眾的重視，當然與中共2022年8月的圍台軍演有關。

在那場以反制美國眾院議長裴洛西訪台為名的軍演，中共在台灣地圖四週海域，劃了五塊型似「膏藥」般的演習禁區。並大肆宣傳中國具備了突破台灣東海岸的能力，能夠「圍困」台灣，逼迫台灣不戰而降。

中國這番威嚇台灣的大話，立刻引起了台海周邊的連鎖反應，首先是日美安保聯合作戰部署，立馬前進到距離台灣花蓮僅110公里的與那國島。其次，美國也向菲律賓尋求更多的美軍可使用的基地，其中包括距離恆春半島僅108公里的巴丹群島。

至於，對台灣的自我防衛能力而言，面對中國的圍台封鎖恫嚇，發展潛艦當然是最為有效又急迫的國防建設之一。在台灣安全遭到中國如此逼迫之下，以美國為首的印太戰略各國，幾乎都已經著手進行了各項準備工作。我們自己豈可一再拖拖拉拉地猶豫不前呢？

事實上，別說是執政的民進黨，全台灣忠誠的反對黨，也都應該在這個問題上，全力配合國軍的國防努力。尤其對於潛艦這等抗中保台的利器，更不容有人從中作梗，甚至還與中共配合，從台灣內部的立法院，讓潛艦國造胎死腹中，或半途夭折。

然而，國造潛艦小組召集人黃曙光卻公開透露，在潛艦國造過程中「有一位立委一直在搞」，甚至將資料交給對岸疑賣台。前海軍顧問郭璽則更毫不保留地直接點名了國民黨南投縣籍的立法委員馬文君。

我們從立法院的公開資料中可知，馬文君出身於南投縣在地的政治世家，她個人在家族的力量協助下，歷任南投縣議員和兩任的南投鎮長。從馬文君的資歷和學歷中，根本和軍方沒有任何交集，當然更談不上什麼潛艦或國防專家。但是，讓大家非常好奇的是：

她為什麼堅守國防委員會？

她對潛艦國造若干蠻專業的疑問，究竟是何方神聖給她準備的質詢資料？

她一再索要國防機敏資料，跟她的南投選區有什麼關係呢？

她到底有沒有在幫何方神秘人物蒐集資料呢？

俗話常說，「事不尋常必有妖。」我們信手拈來的這幾個簡單的問題，都是我們一般百姓，在常識、常理範圍內自發的疑問。作為一個曾宣誓效忠國家的國會議員，馬文君當然有其必要回答我等公民們的合理疑問。