真的有天下掉下來的禮物？——那些好老闆能送你最棒的禮物

文：公關人生相談室

在職場上夠久或是換過的工作夠多，應該都碰過形形色色、風格不一的直屬主管，或是老闆的老闆。回顧過去的經驗，最令人印象深刻的老闆，通常也不見得是跟下屬打成一片，或是出手大方常吃飯請客的那種，反而是願意給出以下禮物的老闆，才真的是令人一輩子感念的貴人。

那些好老闆能送你最棒的禮物有哪些呢？

一、訊息

我們或許都有過類似經驗，在龐大的組織當中，當部門各有職掌且壁壘分明時，身為新人或是沒什麼話語權的基層人員，在跨部門專案中，光是要弄清楚部門之間的利害關係，或是哪些是需要打點的角色，就足夠自己忙的了。更遑論在沒有足夠決策權的情況下，若還要去協調或是談判，總會覺得有點使不上力的感覺。

好老闆可以在組織關係中送出的禮物，其實就是充分的訊息流——足夠的訊息流，代表老闆是運用自己的視野和經驗，幫助我們因囿於經驗在只有2D視角的組織地圖上，加上3D的寬闊視野。把縱向和橫向的關係，其中的重要利害關係人都標定在地圖上，讓我們可以循著可行的路徑前進，嘗試把合作的大門敲開。

有了足夠的訊息流，也代表著老闆自己有充足的人脈與其主管暢通的溝通，可以準確地傳達由上而下的訊息，也避免團隊在不了解上意的狀況下，自己悶著頭做，最後才發現是白忙一場，浪費寶貴的人力與物力。而在有會影響自己團隊的不利訊息或新政策將出現時，好老闆也通常有足夠的內部人脈，可以率先得知訊息，提早做好因應，維護整體團隊可運用資源以及士氣，也在危急時刻避免被不明究理的暗箭射中。

二、網絡

好老闆可以送出的另一個禮物就是自己的網絡，這就像是訊息流一樣，網絡的分享就像是跟老闆一起有了共同好友一般。原本可能要迂迴叩門的陌生開發，只要老闆一則訊息或一則電話，則可以幫忙打開陌生客戶的大門。老闆個人網絡的密度，也決定了團隊在組織裡與其他團隊是否有夠強的連結。無論是透過重要會議刷存在感，還是透過跨部門專案去建立戰功，好老闆總會不厭其煩地擴展自己的網絡節點，也不吝惜將你放在節點之中，以連結重要的人脈和資源。

最好的網絡檢測方式就是，當別人問你是什麼團隊時？只要講出老闆的名字，看著對方的表情是欣喜表示他也熟識自己的老闆，並談到以前跟老闆曾合作的記憶，或是不置可否草草結束話題，或許就可以看出老闆個人網絡的密度與品質。甚至是老闆自己在過往是否有成功在組織裡建立戰功，也有經營夠好的合作關係而被人記得。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

三、機會

好老闆能送給部屬最大的禮物，或許就是機會——給部屬發揮的機會、成長的機會與被看到的機會。我們都聽過木桶理論，團隊的綜效取決於能力最差的那個成員，也就是木桶裡最短的一塊木板。然而，若是老闆只顧著團隊績效而都把事情丟給能力最強的人，長久下來的勞逸不均或是能者多勞，最終還是會讓能者選擇離開，而讓整個團隊的板子越來越短。

好老闆通常能夠知道自己的不足，而善用團隊成員的優勢來補足自己的不足。老闆不需要是全知全能的上帝，老闆更需要像是球隊的教練，知道哪些狀況下需要用哪些球員上場取勝，而自己能在場邊給予球員足夠的支持和策略引導，而不是搶著要自己下場打球。

好老闆的氣度，也會展現在團隊成功時，他是歸功於自己領導有方，還是不吝惜給予整個團隊肯定，讓團隊有曝光的機會？透過老闆給予的機會，團隊成員可以有餘裕去拓展新領域、發展新技能，甚至可以在組織裡彈性流動，爭取更大的專案與挑戰自己的能耐。

機會之於好老闆，就像是球場上的助攻一樣，重點是讓團隊得分，而不是單單成就自己的光環。能把團隊成就放在心上的老闆，也才會是會不斷給予下屬機會成就自己，也一併成就團隊的貴人。

在漫漫職涯中，我們或許都曾經是他人的部屬，也有機會成為別人的老闆。或許等到自己到了某個位子上時，也能時常問問自己：我是否有送給自己的合作夥伴，他們能從好老闆身上得到最棒的禮物呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航