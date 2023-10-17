真的有天下掉下來的禮物？——那些好老闆能送你最棒的禮物
我們想讓你知道的是
最令人印象深刻的老闆，通常也不見得是跟下屬打成一片，或是出手大方常吃飯請客的那種，反而是願意給出以下禮物的老闆，才真的是令人一輩子感念的貴人。那些好老闆能送你最棒的禮物有哪些呢？
文：公關人生相談室
在職場上夠久或是換過的工作夠多，應該都碰過形形色色、風格不一的直屬主管，或是老闆的老闆。回顧過去的經驗，最令人印象深刻的老闆，通常也不見得是跟下屬打成一片，或是出手大方常吃飯請客的那種，反而是願意給出以下禮物的老闆，才真的是令人一輩子感念的貴人。
那些好老闆能送你最棒的禮物有哪些呢？
一、訊息
我們或許都有過類似經驗，在龐大的組織當中，當部門各有職掌且壁壘分明時，身為新人或是沒什麼話語權的基層人員，在跨部門專案中，光是要弄清楚部門之間的利害關係，或是哪些是需要打點的角色，就足夠自己忙的了。更遑論在沒有足夠決策權的情況下，若還要去協調或是談判，總會覺得有點使不上力的感覺。
好老闆可以在組織關係中送出的禮物，其實就是充分的訊息流——足夠的訊息流，代表老闆是運用自己的視野和經驗，幫助我們因囿於經驗在只有2D視角的組織地圖上，加上3D的寬闊視野。把縱向和橫向的關係，其中的重要利害關係人都標定在地圖上，讓我們可以循著可行的路徑前進，嘗試把合作的大門敲開。
有了足夠的訊息流，也代表著老闆自己有充足的人脈與其主管暢通的溝通，可以準確地傳達由上而下的訊息，也避免團隊在不了解上意的狀況下，自己悶著頭做，最後才發現是白忙一場，浪費寶貴的人力與物力。而在有會影響自己團隊的不利訊息或新政策將出現時，好老闆也通常有足夠的內部人脈，可以率先得知訊息，提早做好因應，維護整體團隊可運用資源以及士氣，也在危急時刻避免被不明究理的暗箭射中。
二、網絡
好老闆可以送出的另一個禮物就是自己的網絡，這就像是訊息流一樣，網絡的分享就像是跟老闆一起有了共同好友一般。原本可能要迂迴叩門的陌生開發，只要老闆一則訊息或一則電話，則可以幫忙打開陌生客戶的大門。老闆個人網絡的密度，也決定了團隊在組織裡與其他團隊是否有夠強的連結。無論是透過重要會議刷存在感，還是透過跨部門專案去建立戰功，好老闆總會不厭其煩地擴展自己的網絡節點，也不吝惜將你放在節點之中，以連結重要的人脈和資源。
最好的網絡檢測方式就是，當別人問你是什麼團隊時？只要講出老闆的名字，看著對方的表情是欣喜表示他也熟識自己的老闆，並談到以前跟老闆曾合作的記憶，或是不置可否草草結束話題，或許就可以看出老闆個人網絡的密度與品質。甚至是老闆自己在過往是否有成功在組織裡建立戰功，也有經營夠好的合作關係而被人記得。
三、機會
好老闆能送給部屬最大的禮物，或許就是機會——給部屬發揮的機會、成長的機會與被看到的機會。我們都聽過木桶理論，團隊的綜效取決於能力最差的那個成員，也就是木桶裡最短的一塊木板。然而，若是老闆只顧著團隊績效而都把事情丟給能力最強的人，長久下來的勞逸不均或是能者多勞，最終還是會讓能者選擇離開，而讓整個團隊的板子越來越短。
好老闆通常能夠知道自己的不足，而善用團隊成員的優勢來補足自己的不足。老闆不需要是全知全能的上帝，老闆更需要像是球隊的教練，知道哪些狀況下需要用哪些球員上場取勝，而自己能在場邊給予球員足夠的支持和策略引導，而不是搶著要自己下場打球。
好老闆的氣度，也會展現在團隊成功時，他是歸功於自己領導有方，還是不吝惜給予整個團隊肯定，讓團隊有曝光的機會？透過老闆給予的機會，團隊成員可以有餘裕去拓展新領域、發展新技能，甚至可以在組織裡彈性流動，爭取更大的專案與挑戰自己的能耐。
機會之於好老闆，就像是球場上的助攻一樣，重點是讓團隊得分，而不是單單成就自己的光環。能把團隊成就放在心上的老闆，也才會是會不斷給予下屬機會成就自己，也一併成就團隊的貴人。
在漫漫職涯中，我們或許都曾經是他人的部屬，也有機會成為別人的老闆。或許等到自己到了某個位子上時，也能時常問問自己：我是否有送給自己的合作夥伴，他們能從好老闆身上得到最棒的禮物呢？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
我們想讓你知道的是
隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
由文化內容策進院於今年11月舉辦的臺灣文化內容產業年度盛事「2023 TCCF創意內容大會」，積極邀請國內外版權買賣家齊聚臺北，不僅為臺灣好故事打造提案舞台、媒合國際資金與製作團隊，更以「MARKET」、「PITCHING」及「INNOVATIONS」三大單元，為臺灣作品鋪陳走向全球產業鏈的管道。
想知道熱門劇集如何誕生？面對全球內容產業的急遽變化，文策院與2023TCCF創意內容大會又扮演著什麼角色？快來看看以下的小測驗，十分鐘帶你了解文化內容產業的小知識！
【提案大會持續支持潛力作品，內容力就是我們的硬實力】
為讓臺灣內容品質快速提升、走向國際，文化部的補助加上文策院的投資，「投補」資金加總，擴大臺灣戲劇、綜藝的製作費與品質。至2022年12月止，文策院投資金額達14.49億元、帶動民間投資約18.44億元，總投資金額達到32.93億元，這些投資成果，也陸續在國際間獲得令人矚目的好成績。 在今（2023）年五月的坎城影展上，由文策院所投資及合作的三部電影都交出了亮眼成績單。由臺灣與七國合製，獲文策院「國際合作投資專案計畫」投資，馬來西亞女導演余修善所執導的《虎紋少女》，獲得國際影評人週最大獎「最佳影片」。導演在專訪中表示，這次的大型跨國製作是一個非常好的經驗，「我們一起看著這個故事，即便成長背景不同，也能共感角色的掙扎，對一個創作者來說，多國合作也讓我有不同的視野，這個故事也就這樣被各方支持、茁壯」。
《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/