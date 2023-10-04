面對中共借刀殺人的「介選」攻勢，台灣並非居於絕對劣勢
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在假訊息中，有一種值得台灣留意，本文稱之為「借刀殺人型」的介選，具有很強的極化或撕裂效果。雖然關於中共「介選」的研究，聚焦在對於台灣社會造成極化與蓄意醜化特定政治人物的面向，但在認知作戰的過程中，台灣並非居於絕對劣勢。
文：譚偉恩（中興大學國際政治研究所教授）
「介選」的議題隨著時間越來越接近2024年台灣總統大選，受到各方越來越多的關注。對於一個民主國家來說，選舉活動的本質就是鼓勵參選人進行理念競爭，將自己治理公共事務的能力與過往為民服務的業績盡可能公諸於眾，再由人民透過精挑細選的過程（伴隨大量資訊的交流、溝通與辯論）決定出最適合服務自己和為自己落實權益之公僕。
在這樣的民主核心原則之下，沒有意願參選，同時也沒有權利投票的個人或團體如果持續且有計劃性地對正在進行選舉事務的一方投射惡意、虛假不實或具有損害效果之資訊（即惡假害訊息，或簡稱假訊息），便可判定為「介選」。
民主國家愈來愈受假訊息干擾
個人或組織在社群媒體上發佈假訊息，藉此干擾或操弄其它國家人民的認知及行為。這個現象已經成為全球許多民主國家的共同憂慮，因為這些國家的人民生活在言論自由完整保障，同時資訊管制較少的法律制度中。但也正因為如此，民主國家的人民特別容易受到網路上假訊息或相關干擾性宣傳活動的影響。
在數量眾多之假訊息中，有一種類型值得即將進行總統大選的台灣留意，本文稱之為「借刀殺人型」的介選，具有很強的極化或撕裂效果。因為假訊息的投射者可以技術性地藉由刻意支援其中一位候選人（例如：K），來吸引那些支持K的選民或政黨。一旦成功，K的支持者在認知上會視假訊息的投射者為同志，行為上就較不可能去阻擋此類假訊息之傳遞，甚至可能成為助長其散播的一員。
「借刀殺人型」的介選往往造成假訊息接收方內部社會的分裂，從政黨間的對立到公眾意見的分歧，最終弱化了接收方的民主團結和韌性。
台灣兩大黨對待中共的態度迥異
在台灣總統開始由人民直選之後，政治市場一直是屬於兩大黨主導之模式。雖然，這兩個政黨的利益都是建立在台灣能夠自主和不被武力侵犯的前提下，但國民黨與北京當局在所謂的「九二共識」上有著較多交集。這樣的交集讓國民黨獲得較多與中共官方互動的管道或機會，也因此在泛藍陣營中形成兩岸交流不能停的論述基調。
基於國家經濟發展的需求，國民黨主張應與中國大陸維持良好的經濟互賴與緊密合作，並希望藉此降低台海爆發軍事衝突之風險。然而，中國大陸現在的經濟陷入疫後危機，Paul Krugman上個月在《紐約時報》指出，對岸正徘徊在一場危機邊緣，並且這場危機與2008年的金融危機十分相似，例如地方政府積欠巨額債務，還有房地產陷入泡沫化。
相較之下，民進黨自1986年正式成立以來，一直堅持台灣的自主與獨立，而這恰好與北京當局的「一中原則」有所衝突，因此民進黨執政時期的兩岸關係通常是「政冷經波盪」。值得注意的是，民進黨一直很積極追求台灣國際空間的擴展，只要有任何機會皆盡力嘗試，但卻因此不時惱怒北京。導致儘管同樣努力在避免台灣遭受中國人民解放軍的武犯，卻容易讓人產生一種「好戰」或「反中」的印象。
兩黨裂縫大就給予中共可乘之機
上述由兩大黨主導的國內政治市場結構給予中共一個見縫插針的好機會，因此近幾年不斷透過各類社群媒體（例如：TikTok）對台灣投射大量假訊息。目前政府與民間對於假訊息的危害性已漸漸凝聚一些共識，並將之列為國安議題來處理。在這之中，認知作戰非常值得我們留心，因為一旦相當數目以上的國人在接收對岸散播之假訊後，認知逐漸開始偏頗或出現偏差行為，台灣社會的安定就會一點一滴流失。
此外，由於目前執政黨和在野黨對於如何處理假訊息和認知作戰的問題存在的分歧仍多於共識，導致民主的台灣在網路時代中的兩岸交流陷於一種欠缺停損點的劣勢。
舉例來說，由於國民黨與北京當局的關係在表面上平穩良好，導致在選舉期間國民黨的候選人容易在一些與中國大陸有關的媒體上獲得正面宣傳。而正面宣傳通常不會引起被宣傳者的反對，因此這種訊息一旦量多之後，就更進一步固化國民黨與中共關係緊密的社會印象。
此種認知形成之後，對國民黨並非好事，反而易加深其與民進黨及其支持者之間的隔閡或難以對話，妨礙兩黨攜手合作提升台灣國際競爭力的機會，並同時加深台灣內部社會的政黨對立與民意分裂。倘若，中共又適時見縫插針，投射一些假訊息，台灣的民主韌性就很容易被侵蝕。
另一方面，中共也不時釋放假訊息來營造民進黨暗地裡背叛台灣的印象，試圖干擾台灣民眾的認知，使百姓相信民進黨執政時期，有很多官員利用其職權謀取個人私利。舉例來說，曾有假訊息杜撰小英總統是日本人，或是編纂故事說小英政府要將故宮博物院的文物以租借名義送給日本，以換取保護。然而，這些訊息經事後查證及故宮的澄清，皆為不實的造謠且起源是中國大陸的網際網路協定位址（IP address）。
雖然目前關於中共「介選」的研究很多聚焦在上述對於台灣社會造成極化與蓄意醜化特定政治人物的面向，但在認知作戰的過程中，台灣並非居於絕對劣勢。詳言之，在民主社會中每個人幾乎同時擁有不同的社會身分與自我認同，什麼時候以什麼身分展現自己的認同，取決於具體情境。
台灣人對維護民主體制有高度共識
舉例來說，論及收入或財富水平時，人們可能會將自己視為中產階級；而在論及世代差異時，可能會定位自己為年長者。儘管身分的定位會左右個體在群體上的歸屬，但是在一個黨派身分不總是優於個人其它社會身分的民主國家，假訊息能夠透過極化效應干擾選舉的程度就會受到相當之侷限。因為人民在政黨偏好上的差異只是生活中的一部分而非全部，鮮少有人會因為自己的政治立場與他／她人相異就斷然與之壁壘分明。
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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