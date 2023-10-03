2024立委選戰沙盤推演：國會席次恐沒人過半，進入朝小野大的「分立政府」

文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

依照目前各方的民意調查結果，目前2024年總統大選雖然仍是民進黨的賴清德維持一定程度的領先，但在立委選舉上則是更為膠著，很可能在選後立法院沒有任何政黨超過半數。

會有這樣的預估，是因為有一些背景條件。第一，自從2012年總統、立委選舉日期合併之後，立委曝光度大減，更必須跟總統一起競選，因此出現政黨總統化（Party Presidentialization）的情形，這方便了各黨總統候選人針對整體競選風格與內容統一命令，但也同時把國會選舉的表現跟總統綁在一起。

在這樣的條下，在2012與2016的選舉中，蔡英文在兩次選舉中增加了10%的得票率，從46%上升到56%，而假如我們看到立委地方選舉，也幾乎是所有選舉都增加了10%的選票（除了一些禮讓的選區之外）。因為單一選區制會有利於勝利者，最後民進黨的席次從40席一舉爬升到68席，超過過半所需要的57席。蔡英文在2020年也獲得57%的選票，而立委席次也維持在64席，仍然持續過半。

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國會席次恐沒人會過半

然而，從目前各界民調數字來看，賴清德的得票率一直是比蔡英文的滿意度還要低一點點的，這可能代表一些選民追求制衡、求新求變的想法，台灣選民中有固定比例的這種制衡觀者。先不論這種態度是否正確，但這至少代表賴清德不可能獲得百分之百四年前蔡英文的選票轉移。

假如賴清德的得票會比蔡英文少，那麼如同前三次選舉過程，這當然連帶會影響到立委選舉。在上一次立委的地方選舉中，民進黨在73席獲得47%的選票與47席，國民黨是40%的選票獲得22席，無黨籍獲得2席。而在不分區政黨票部分，總共34席，民進黨獲得34%的選票與13席、國民黨以33%的選票獲得另外13席，台灣民眾黨以11%選票獲得5席，時代力量則是以8%選票獲得3席。（再加上原住民選區6席）。

其中值得注意的是，民進黨在區域選舉中有11個選區勝選但是得票率差異小於5%。對於民進黨來說，上次的64席距離過半只差7席。因此假如賴清德的得票比蔡英文系統性的少5%（這顯然十分可能），那上次獲勝的11席選區可能會掉超過一半以上甚至全部。

再加上2024大選一部分民眾對於政黨輪替的堅持、以及民進黨在不分區也可能因為席次分配再少一到兩席。依照目前的民調數字，很可能出現的結果就是民進黨獲得53席左右、國民黨48席左右，民眾黨獲得9席左右，無黨席3席，三大黨都沒有單獨獲得超過半數的57席，但是國民黨加上民眾黨可能會超過57席。

假如是這種情況，而沒有後續其他重大政治事件，或者各種政治計算之後的總統候選人整合的話，那就成為政治學定義的分立政府──總統與國會多數黨分屬於不同政黨。

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藍白立委會排擠國防支出

假如2024年的選舉結果是分立政府，對於國內政治與國際會有何種影響呢？賴清德雖然過去有因為買票案而拒絕跟台南市議會妥協，但這種不妥協對於立法院可能不適用。假如賴清德政府要跟藍白過半的國會妥協的話，那就得滿足主打減少政府總體開支的民眾黨、以及加碼民生跟退休支出的國民黨，這兩個要求可能排擠到的就會是國防支出。

在目前賴清德對於國防支出沒有特別堅持的跡象下，可能就不會再看到跟過去四年出現的許多軍購案以及軍事改革。另一方面，這個藍白為多數的國會也勢必會重提過去八年主打的幾項議題跟政策重新調查，而這也可能成為選後一兩年的議題主軸。導致習慣快刀斬亂麻的賴清德，可能在用人跟推動政策上勢必比較緩慢，也會進一步影響到下一次2026年的區域選舉。

而對於國際反應來說，這還是要取決於中美競爭之下的經濟表現。假如中國經濟持續走弱、無法超越美國，那中國會更重視處理內政維穩、同時對台灣更為開放。因此台灣可能會如同1994或是2000年重新出現一波投資中國的聲浪，並配合立法院通過或在制度上放行，尤其是針對高科技產業。

但假如美國經濟疲軟、而中國成功彎道超車，那此時中國將會更有自信，而自信帶來的是更多的不確定性。中國可能一方面會更有耐心的等待2028年的台灣總統選舉政黨輪替、另一方面也可能趁著中國經濟贏美、且台灣分立政府時直接在台海武力衝突取得先機。因此就各方面來說都是牽一髮動全身。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

原標題：假如2024年選舉結果是分立政府

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航