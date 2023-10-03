2024立委選戰沙盤推演：國會席次恐沒人過半，進入朝小野大的「分立政府」
我們想讓你知道的是
依照目前的民調數字，很可能出現的結果就是三大黨都沒有單獨獲得超過半數的57席，但是國民黨加上民眾黨可能會超過。假如是這種情況，而沒有後續其他重大政治事件，或者各種政治計算之後的總統候選人整合的話，那就成為政治學定義的分立政府。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
依照目前各方的民意調查結果，目前2024年總統大選雖然仍是民進黨的賴清德維持一定程度的領先，但在立委選舉上則是更為膠著，很可能在選後立法院沒有任何政黨超過半數。
會有這樣的預估，是因為有一些背景條件。第一，自從2012年總統、立委選舉日期合併之後，立委曝光度大減，更必須跟總統一起競選，因此出現政黨總統化（Party Presidentialization）的情形，這方便了各黨總統候選人針對整體競選風格與內容統一命令，但也同時把國會選舉的表現跟總統綁在一起。
在這樣的條下，在2012與2016的選舉中，蔡英文在兩次選舉中增加了10%的得票率，從46%上升到56%，而假如我們看到立委地方選舉，也幾乎是所有選舉都增加了10%的選票（除了一些禮讓的選區之外）。因為單一選區制會有利於勝利者，最後民進黨的席次從40席一舉爬升到68席，超過過半所需要的57席。蔡英文在2020年也獲得57%的選票，而立委席次也維持在64席，仍然持續過半。
國會席次恐沒人會過半
然而，從目前各界民調數字來看，賴清德的得票率一直是比蔡英文的滿意度還要低一點點的，這可能代表一些選民追求制衡、求新求變的想法，台灣選民中有固定比例的這種制衡觀者。先不論這種態度是否正確，但這至少代表賴清德不可能獲得百分之百四年前蔡英文的選票轉移。
假如賴清德的得票會比蔡英文少，那麼如同前三次選舉過程，這當然連帶會影響到立委選舉。在上一次立委的地方選舉中，民進黨在73席獲得47%的選票與47席，國民黨是40%的選票獲得22席，無黨籍獲得2席。而在不分區政黨票部分，總共34席，民進黨獲得34%的選票與13席、國民黨以33%的選票獲得另外13席，台灣民眾黨以11%選票獲得5席，時代力量則是以8%選票獲得3席。（再加上原住民選區6席）。
其中值得注意的是，民進黨在區域選舉中有11個選區勝選但是得票率差異小於5%。對於民進黨來說，上次的64席距離過半只差7席。因此假如賴清德的得票比蔡英文系統性的少5%（這顯然十分可能），那上次獲勝的11席選區可能會掉超過一半以上甚至全部。
再加上2024大選一部分民眾對於政黨輪替的堅持、以及民進黨在不分區也可能因為席次分配再少一到兩席。依照目前的民調數字，很可能出現的結果就是民進黨獲得53席左右、國民黨48席左右，民眾黨獲得9席左右，無黨席3席，三大黨都沒有單獨獲得超過半數的57席，但是國民黨加上民眾黨可能會超過57席。
假如是這種情況，而沒有後續其他重大政治事件，或者各種政治計算之後的總統候選人整合的話，那就成為政治學定義的分立政府──總統與國會多數黨分屬於不同政黨。
藍白立委會排擠國防支出
假如2024年的選舉結果是分立政府，對於國內政治與國際會有何種影響呢？賴清德雖然過去有因為買票案而拒絕跟台南市議會妥協，但這種不妥協對於立法院可能不適用。假如賴清德政府要跟藍白過半的國會妥協的話，那就得滿足主打減少政府總體開支的民眾黨、以及加碼民生跟退休支出的國民黨，這兩個要求可能排擠到的就會是國防支出。
在目前賴清德對於國防支出沒有特別堅持的跡象下，可能就不會再看到跟過去四年出現的許多軍購案以及軍事改革。另一方面，這個藍白為多數的國會也勢必會重提過去八年主打的幾項議題跟政策重新調查，而這也可能成為選後一兩年的議題主軸。導致習慣快刀斬亂麻的賴清德，可能在用人跟推動政策上勢必比較緩慢，也會進一步影響到下一次2026年的區域選舉。
而對於國際反應來說，這還是要取決於中美競爭之下的經濟表現。假如中國經濟持續走弱、無法超越美國，那中國會更重視處理內政維穩、同時對台灣更為開放。因此台灣可能會如同1994或是2000年重新出現一波投資中國的聲浪，並配合立法院通過或在制度上放行，尤其是針對高科技產業。
但假如美國經濟疲軟、而中國成功彎道超車，那此時中國將會更有自信，而自信帶來的是更多的不確定性。中國可能一方面會更有耐心的等待2028年的台灣總統選舉政黨輪替、另一方面也可能趁著中國經濟贏美、且台灣分立政府時直接在台海武力衝突取得先機。因此就各方面來說都是牽一髮動全身。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：假如2024年選舉結果是分立政府
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%