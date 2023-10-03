延宕4年雅萬高鐵正式啟用，首都雅加達到萬隆通勤縮短到約40分鐘

文：李賢

印尼總統佐科威（Joko Widodo）週一（10月2日）在首都雅加達主持雅萬高鐵（KCJB）啟用儀式。 此高鐵計畫斥資73億美元（約新台幣2359億元），主要由中國資助與建設，是中國「一帶一路」關鍵計畫之一。 雅萬高鐵原定2019年完工，工程延後4年、歷經波折後完工。印尼政府另宣布延長免費試乘服務2週，10月中旬開始收費。截至週一，車票價格仍未定案。

雅萬高鐵（KCJB）連接印尼首都雅加達和西爪哇省首府萬隆，將兩座城市間3小時的旅行時間縮短到約40分鐘。 這條高速鐵路採電力運行、無直接碳排放，印尼政府將其命名為「WHOOSH」，是印尼文「節省時間」、「優化運行」及「可靠系統」的縮寫。

佐科威在啟動儀式發表演說時指，雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高速鐵路，時速可達每小時350公里，是印尼運輸業進一步現代化的標誌，「它高效且環保」。 佐科威說，雅萬高鐵所使用的技術、達到的速度等對印尼民眾來說都是「嶄新的」。

佐科威和其他高級官員一同搭乘WHOOSH列車，從雅加達東部的首站哈林站到達西萬隆的帕達拉朗車站，並未如先前報道所指的搭乘至終點站特加盧亞爾站。 帕達拉朗站是該鐵路路線的四個站點之一，距離萬隆市中心約30公里（18英里）。

佐科威補充說：「我們勇於嘗試新事物，雅萬高鐵給我們帶來了信心和學習的機會，對未來非常有益，使我們的人力資源更加先進，我們的國家更加獨立。」

截至週一，雅萬高鐵車票價仍未最終確定，但估計每位乘客的單程票價將從二等座位25萬印尼盾（約16美金、新台幣517元）至VIP座位的35萬印尼盾（約23美金、新台幣743元）不 等。 此外，乘客搭乘雅萬高鐵從雅加達抵達萬隆的特加盧亞爾站或帕達拉朗站後，還必須搭乘接駁車才能抵達市區，將增加旅行時間與成本。

印尼海事及投資協調部長潘才旦（Luhut Binsar Panjaitan）另宣布，9月開始的高鐵免費試乘服務將繼續延長，10月中旬才開始收費。

中國深化與東協連結 基建計畫扮演關鍵角色

雅萬高鐵（KCJB）是佐科威引以為傲的重大建設，也是中國「一帶一路」的指標工程之一。 該列車的建造協議2015年首次簽署，並於當年稍晚開始建造。 原定耗資不到50億美元（約新台幣1616億元）、2019年完工，卻因COVID-19疫情、成本飆漲等問題，工程延遲4年才完成。

當年中國與日本競相爭取承攬雅萬高鐵，印尼政府多次與中、日兩國討論各自方案，最終中國因不需動用到印尼政府的國家預算，且願意協助轉移高鐵技術，成功取得工程標案 。 該案最初計劃造價為43億美元，後來增加到73億美元。

興建費用由中國國家開發銀行（China Development Bank）貸款75%，還款期40年，寬限期10年；印尼中國高鐵公司（KCIC）籌措25%費用。 印尼中國高鐵公司是由中國中鐵等中資國營企業與印尼國營企業合組而成。

《新華社》報導，中國駐印尼大使館、中國鐵路國際有限公司、印尼中國高速鐵路有限公司等單位負責人參加了10月2日的啟用儀式。

美聯社通報指出，中國是東南亞區域最大的外商直接投資來源之一，面對美國及其盟友加強施壓，中國正在擴大與深化和東南亞國協國家的貿易關係，其中基礎建設項目發揮關鍵作用 。 例如中國與寮國在2021年高調啟用的中老跨國鐵路，亦是在一帶一路政策下，由中國斥資近60億美元（約新台幣1939億元）修建。

本文經美國之音授權刊登，原文見： 延宕4年雅萬高鐵終啟用 印尼政府延長免費試乘至10月中旬

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒