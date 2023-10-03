延宕4年雅萬高鐵正式啟用，首都雅加達到萬隆通勤縮短到約40分鐘
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斥資73億美元，主要由中國資助與建設的雅萬高鐵（KCJB），連接印尼首都雅加達和西爪哇省首府萬隆，將兩座城市間3小時的旅行時間縮短到約40分鐘。 這條高速鐵路採電力運行、無直接碳排放，印尼政府將其命名為「WHOOSH」，是印尼文「節省時間」、「優化運行」及「可靠系統」的縮寫。
文：李賢
印尼總統佐科威（Joko Widodo）週一（10月2日）在首都雅加達主持雅萬高鐵（KCJB）啟用儀式。 此高鐵計畫斥資73億美元（約新台幣2359億元），主要由中國資助與建設，是中國「一帶一路」關鍵計畫之一。 雅萬高鐵原定2019年完工，工程延後4年、歷經波折後完工。印尼政府另宣布延長免費試乘服務2週，10月中旬開始收費。截至週一，車票價格仍未定案。
雅萬高鐵（KCJB）連接印尼首都雅加達和西爪哇省首府萬隆，將兩座城市間3小時的旅行時間縮短到約40分鐘。 這條高速鐵路採電力運行、無直接碳排放，印尼政府將其命名為「WHOOSH」，是印尼文「節省時間」、「優化運行」及「可靠系統」的縮寫。
佐科威在啟動儀式發表演說時指，雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高速鐵路，時速可達每小時350公里，是印尼運輸業進一步現代化的標誌，「它高效且環保」。 佐科威說，雅萬高鐵所使用的技術、達到的速度等對印尼民眾來說都是「嶄新的」。
佐科威和其他高級官員一同搭乘WHOOSH列車，從雅加達東部的首站哈林站到達西萬隆的帕達拉朗車站，並未如先前報道所指的搭乘至終點站特加盧亞爾站。 帕達拉朗站是該鐵路路線的四個站點之一，距離萬隆市中心約30公里（18英里）。
佐科威補充說：「我們勇於嘗試新事物，雅萬高鐵給我們帶來了信心和學習的機會，對未來非常有益，使我們的人力資源更加先進，我們的國家更加獨立。」
截至週一，雅萬高鐵車票價仍未最終確定，但估計每位乘客的單程票價將從二等座位25萬印尼盾（約16美金、新台幣517元）至VIP座位的35萬印尼盾（約23美金、新台幣743元）不 等。 此外，乘客搭乘雅萬高鐵從雅加達抵達萬隆的特加盧亞爾站或帕達拉朗站後，還必須搭乘接駁車才能抵達市區，將增加旅行時間與成本。
印尼海事及投資協調部長潘才旦（Luhut Binsar Panjaitan）另宣布，9月開始的高鐵免費試乘服務將繼續延長，10月中旬才開始收費。
中國深化與東協連結 基建計畫扮演關鍵角色
雅萬高鐵（KCJB）是佐科威引以為傲的重大建設，也是中國「一帶一路」的指標工程之一。 該列車的建造協議2015年首次簽署，並於當年稍晚開始建造。 原定耗資不到50億美元（約新台幣1616億元）、2019年完工，卻因COVID-19疫情、成本飆漲等問題，工程延遲4年才完成。
當年中國與日本競相爭取承攬雅萬高鐵，印尼政府多次與中、日兩國討論各自方案，最終中國因不需動用到印尼政府的國家預算，且願意協助轉移高鐵技術，成功取得工程標案 。 該案最初計劃造價為43億美元，後來增加到73億美元。
興建費用由中國國家開發銀行（China Development Bank）貸款75%，還款期40年，寬限期10年；印尼中國高鐵公司（KCIC）籌措25%費用。 印尼中國高鐵公司是由中國中鐵等中資國營企業與印尼國營企業合組而成。
《新華社》報導，中國駐印尼大使館、中國鐵路國際有限公司、印尼中國高速鐵路有限公司等單位負責人參加了10月2日的啟用儀式。
美聯社通報指出，中國是東南亞區域最大的外商直接投資來源之一，面對美國及其盟友加強施壓，中國正在擴大與深化和東南亞國協國家的貿易關係，其中基礎建設項目發揮關鍵作用 。 例如中國與寮國在2021年高調啟用的中老跨國鐵路，亦是在一帶一路政策下，由中國斥資近60億美元（約新台幣1939億元）修建。
本文經美國之音授權刊登，原文見：延宕4年雅萬高鐵終啟用 印尼政府延長免費試乘至10月中旬
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%