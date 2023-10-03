可望成為全球第4大經濟體的印尼，「便宜又大碗」的華為是如何攻占印尼通訊產業？

文：陳美華

雅加達街頭隨處可見摩托車馳騁呼嘯而過，這是印尼人慣用的交通工具，也是相當受歡迎的計程摩托車。

「一天能賺10萬到20萬盧比。」24歲的摩托車騎士敘亞非（Syafii）在高檔商場印尼廣場（Indonesia Plaza）外等工作上門時告訴記者，這一天的收入相當於6到13塊美金（約新台幣420元），他當了五年的Gojek騎士，收入足以養家。

敘亞非和印尼400多萬個摩托計程騎士一樣，依靠印尼快速發展的網路平台謀生。 以Gojek為例，它從叫車服務起家，如今已發展成包括外送、訂票、購物、支付帳單等業務的東南亞網路巨頭。平台活躍用戶破億，貢獻了印尼GDP的1.6%。

年齡中位數29歲的印尼，是東協數位經濟產值最大、成長最快的國家。 Google、淡馬錫和貝恩（Bain & Company）e-Conomy SEA報告顯示，到2030年，印尼網路經濟價值可能達到3300億美元，幾乎是目前東南亞數位經濟價值1700億美元的兩倍。

Photo Credit：RFA 8月中在雅加達舉行的一場網路展覽會上，包括中國聯通等多家中國企業參展。

「印尼已經變得非常現代化。」印尼網路安全論壇（Indonesia Cyber Security Forum）主席兼創辦人Aldi Sutedja向記者展示他手機的各種網購和電子支付應用軟體，他幾乎不用現金 ，身上只有五萬盧比（約3.5美金、新台幣113元）。

不過，由於印尼缺乏建設資訊通信技術基礎設施的能力，大多數依賴外國技術。 在2G和3G時代，印尼電信業者使用多種品牌的設備，包括加拿大北電、摩托羅拉和西門子，現在則主要使用華為、中興、愛立信或諾基亞的產品。這其中，華為扮演了重要角色。

「我們擁有東南亞最大的市場，但我們只是消費者。」阿爾迪說，「華為正在主導我們電信的關鍵基礎設施，從上游到下游。」

「便宜又大碗」的中國技術

2022年數據顯示，印尼前三大行動電信商Telkomsel、Indosat oredo和XL Axiata佔據行動用戶總數的88.9%。它們都與華為有不同程度的合作。

Photo Credit：RFA Telkomsel是印尼最大的電信公司，提供各種通訊方案。 印尼的網路普及率近八成。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）於2022年刊登的報告指出，華為和中興是印尼營運商設備和企業設備業務領域的主要參與者。 此外，這兩家公司已與印尼的主要電信業者簽訂協議，興建印尼的5G行動網路。 報告指出，中國的電信公司已經成功利用在地化策略，將自己定位為值得信賴的網路安全供應商。

華為在印尼的總部位於雅加達市區CBD核心地段的甲級辦公大樓，共佔據七層，出入口設有智慧門禁、臉部辨識、訪客系統等。 中午時刻，大批員工外出用餐，其中不少是華人臉孔。 一位年輕的印尼華裔員工說，大樓約有一千名員工，約三成員工來自中國，七成來自當地，包括印尼華人。 一樓入口處的牆上用中文標語寫著華為的核心價值：「以客戶為中心，以奮鬥者為本，長期努力奮鬥，堅持自我批判」，另一邊的標語引用《世說新語》: 「小勝靠智，大勝在德」。

Photo Credit：RFA 華為在印尼的總部位於雅加達市區CBD核心地段的甲級辦公大樓，一樓入口處的牆上有中文標語。

而華為能夠拿下印尼市場，和它在其他新興市場勝利的原因一樣——便宜。

印尼資訊與通訊科技協會（MASTEL，Indonesia ICT Society）主席薩爾沃托（Sarwoto Atmosutarno）也是Telkomsel的前執行長。他告訴《《自由亞洲電台》》：印尼每GB數據包0.4美元，價格在亞太地區排名第三低。

為進一步了解上網流量費用，記者前往雅加達一處Telkomsel營業廳詢問，營業員提供三種方案，每月35GB流量約10美元，14GB約5.2美元，8GB約3.3美元。敘亞非和其他幾位長時間使用網路的騎士告訴我，他們一個月的上網費大約是6.5美金。

印尼是世界最大的群島國家，有1萬7000多個島嶼，使得基礎建設需要密集的資本和建設投資。迄今，印尼的網路普及率為78.19%，仍有約6000萬人無法使用網路。

「華為提供了非常有吸引力的財務方案。」阿爾迪說，印尼電信公司不必在基礎設施投入大量資金，而是付費給華為，租用華為建造的基礎設施。 「這就是為什麼沒有人能打敗它（華為）。」

如果電信業者現在對華為說「不」，他們將不得不拆除幾乎全部基礎設施，並面臨電信設備採購相關的巨額財務義務。阿爾迪指出。

從事機電工程的埃卡·坎德拉（Eka Candra）曾在六、七年前承包過印尼政府工程，當時印尼正在鋪設4G，他經常進出印尼各個電信公司，發現電信基礎建設規劃的各方面標案技術 ，都是中國人的天下。據埃卡介紹，電信基礎建設由印尼電信公司承包給印尼其他電信業者，再承包給華為和中興。

懂中文的埃卡說，在雅加達電信公司的辦公室或大廳，「你都不知道你是在印尼，全部都是講中文的，都是大陸口音。」

埃卡稱中國技術「便宜又大碗」。「中國大陸的工程師是最厲害的，因為他們比印尼人更勤勞，也比台灣人願意上山下海、日曬雨淋。」他說，基地台的規劃和分佈大部分都是中國的工程師操刀 ，印尼沒有這種技術能力。

中國國內相對廉價的勞動力，助力了華為和中興在海外市場戰勝西方科技公司。 此外，這些公司還有中國政府的幫助。