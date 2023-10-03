可望成為全球第4大經濟體的印尼，「便宜又大碗」的華為是如何攻占印尼通訊產業？
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印尼資訊產業從業人員對華為的主導地位並非沒有遲疑，印尼網路安全論壇（Indonesia Cyber Security Forum）主席兼創始人Ardi Sutedja說：「他們已經控制了上游和下游的關鍵基礎設施和電信，下游意味著一直到消費者家中。這就是為什麼我家很多機上盒都是華為和中興的。」
文：陳美華
雅加達街頭隨處可見摩托車馳騁呼嘯而過，這是印尼人慣用的交通工具，也是相當受歡迎的計程摩托車。
「一天能賺10萬到20萬盧比。」24歲的摩托車騎士敘亞非（Syafii）在高檔商場印尼廣場（Indonesia Plaza）外等工作上門時告訴記者，這一天的收入相當於6到13塊美金（約新台幣420元），他當了五年的Gojek騎士，收入足以養家。
敘亞非和印尼400多萬個摩托計程騎士一樣，依靠印尼快速發展的網路平台謀生。 以Gojek為例，它從叫車服務起家，如今已發展成包括外送、訂票、購物、支付帳單等業務的東南亞網路巨頭。平台活躍用戶破億，貢獻了印尼GDP的1.6%。
年齡中位數29歲的印尼，是東協數位經濟產值最大、成長最快的國家。 Google、淡馬錫和貝恩（Bain & Company）e-Conomy SEA報告顯示，到2030年，印尼網路經濟價值可能達到3300億美元，幾乎是目前東南亞數位經濟價值1700億美元的兩倍。
「印尼已經變得非常現代化。」印尼網路安全論壇（Indonesia Cyber Security Forum）主席兼創辦人Aldi Sutedja向記者展示他手機的各種網購和電子支付應用軟體，他幾乎不用現金 ，身上只有五萬盧比（約3.5美金、新台幣113元）。
不過，由於印尼缺乏建設資訊通信技術基礎設施的能力，大多數依賴外國技術。 在2G和3G時代，印尼電信業者使用多種品牌的設備，包括加拿大北電、摩托羅拉和西門子，現在則主要使用華為、中興、愛立信或諾基亞的產品。這其中，華為扮演了重要角色。
「我們擁有東南亞最大的市場，但我們只是消費者。」阿爾迪說，「華為正在主導我們電信的關鍵基礎設施，從上游到下游。」
「便宜又大碗」的中國技術
2022年數據顯示，印尼前三大行動電信商Telkomsel、Indosat oredo和XL Axiata佔據行動用戶總數的88.9%。它們都與華為有不同程度的合作。
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）於2022年刊登的報告指出，華為和中興是印尼營運商設備和企業設備業務領域的主要參與者。 此外，這兩家公司已與印尼的主要電信業者簽訂協議，興建印尼的5G行動網路。 報告指出，中國的電信公司已經成功利用在地化策略，將自己定位為值得信賴的網路安全供應商。
華為在印尼的總部位於雅加達市區CBD核心地段的甲級辦公大樓，共佔據七層，出入口設有智慧門禁、臉部辨識、訪客系統等。 中午時刻，大批員工外出用餐，其中不少是華人臉孔。 一位年輕的印尼華裔員工說，大樓約有一千名員工，約三成員工來自中國，七成來自當地，包括印尼華人。 一樓入口處的牆上用中文標語寫著華為的核心價值：「以客戶為中心，以奮鬥者為本，長期努力奮鬥，堅持自我批判」，另一邊的標語引用《世說新語》: 「小勝靠智，大勝在德」。
而華為能夠拿下印尼市場，和它在其他新興市場勝利的原因一樣——便宜。
印尼資訊與通訊科技協會（MASTEL，Indonesia ICT Society）主席薩爾沃托（Sarwoto Atmosutarno）也是Telkomsel的前執行長。他告訴《《自由亞洲電台》》：印尼每GB數據包0.4美元，價格在亞太地區排名第三低。
為進一步了解上網流量費用，記者前往雅加達一處Telkomsel營業廳詢問，營業員提供三種方案，每月35GB流量約10美元，14GB約5.2美元，8GB約3.3美元。敘亞非和其他幾位長時間使用網路的騎士告訴我，他們一個月的上網費大約是6.5美金。
印尼是世界最大的群島國家，有1萬7000多個島嶼，使得基礎建設需要密集的資本和建設投資。迄今，印尼的網路普及率為78.19%，仍有約6000萬人無法使用網路。
「華為提供了非常有吸引力的財務方案。」阿爾迪說，印尼電信公司不必在基礎設施投入大量資金，而是付費給華為，租用華為建造的基礎設施。 「這就是為什麼沒有人能打敗它（華為）。」
如果電信業者現在對華為說「不」，他們將不得不拆除幾乎全部基礎設施，並面臨電信設備採購相關的巨額財務義務。阿爾迪指出。
從事機電工程的埃卡·坎德拉（Eka Candra）曾在六、七年前承包過印尼政府工程，當時印尼正在鋪設4G，他經常進出印尼各個電信公司，發現電信基礎建設規劃的各方面標案技術 ，都是中國人的天下。據埃卡介紹，電信基礎建設由印尼電信公司承包給印尼其他電信業者，再承包給華為和中興。
懂中文的埃卡說，在雅加達電信公司的辦公室或大廳，「你都不知道你是在印尼，全部都是講中文的，都是大陸口音。」
埃卡稱中國技術「便宜又大碗」。「中國大陸的工程師是最厲害的，因為他們比印尼人更勤勞，也比台灣人願意上山下海、日曬雨淋。」他說，基地台的規劃和分佈大部分都是中國的工程師操刀 ，印尼沒有這種技術能力。
中國國內相對廉價的勞動力，助力了華為和中興在海外市場戰勝西方科技公司。 此外，這些公司還有中國政府的幫助。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。