杭州亞運10/2中華隊戰績：競速溜冰女子接力奪金、楊俊瀚200公尺摘銅，棒球4比0完封韓國，獎牌榜暫居第5
我們想讓你知道的是
台灣棒球隊昨天在預賽強碰韓國隊，終場以4比0力退韓國，奪2連勝。男子200公尺決賽「台灣最速男」楊俊瀚在最後一刻壓線以0.01秒擊敗隔壁道的卡達選手，順利替台灣田徑代表隊摘下1面銅牌。滑輪溜冰競速溜冰3000公尺接力賽女子組由劉懿萱、李孟竹、楊合貞勇奪本屆台灣第10金。
杭州亞運台灣代表隊單日進帳3金3銅，獎牌榜暫居第5
《中央社》報導，杭州亞運台灣代表隊昨（2）日靠著競速溜冰奪下2金，加上輕艇好手賴冠傑逆轉摘金，單日進帳3金；「舉重女神」郭婞淳、「台灣最速男」楊俊瀚、女壘隊摘下銅牌，3金3銅入袋。
台灣代表隊目前累積12金10銀17銅，截至晚間10時止，獎牌榜從昨天的第7名躍升至第5名，前4名分別為中國、日本、韓國、印度。
【棒球】
亞運棒球林昱珉6局好投，台灣4比0完封韓國奪2連勝
（中央社）杭州亞運台灣棒球隊昨天在預賽強碰韓國隊，先發投手林昱珉演出6局無失分好投、投出6次三振，加上林安可首局敲出關鍵三壘安打，終場台灣就以4比0力退韓國，奪2連勝。
此戰先發投手林昱珉主投6局，僅被敲出4支安打，出現1次四壞球保送、1次觸身球，飆出6次三振，沒有失分演出優質先發；接著古林睿煬投2局無失分，劉致榮也投1局無失分，聯手演出完封。
台灣隊打線1局下就從韓國隊先發投手文東珠手中發動攻勢，開路先鋒鄭宗哲敲出二壘安打後，林安可敲出三壘安打送回第1分；4局下林安可擊出內野安打上壘後，靠著吳念庭選到保送、李灝宇擊出右外野飛球攻占三壘，再利用投手暴投跑回第2分；8局下二、三壘有人時，林子豪敲安打再送回2分。
【田徑】
楊俊瀚壓線0.01秒擊敗卡達選手，亞運男子200公尺摘銅
（中央社）杭州亞運昨晚進行的男子200公尺決賽，「台灣最速男」楊俊瀚排在第9道出發，他在最後一刻壓線以0.01秒擊敗隔壁道的卡達選手，順利替台灣田徑代表隊摘下1面銅牌。
【射箭】
張正韋亞運首秀，複合弓男團、混雙及個人晉8強
（中央社）19歲台灣小將張正韋亞運首秀，昨天在杭州亞運射箭複合弓男團、混雙、個人賽都傳出捷報，單日4戰全勝，都挺進8強，邱意晴則射下女子反曲弓個人賽8強門票。
台灣射箭複合弓代表隊上屆亞運共進帳2面獎牌，陳怡瑄與潘宇平在混雙摘金，女團則由陳怡瑄、陳麗如、林明靜攜手奪銅。
台灣複合弓男團這次大換血，張正韋、陳界綸與楊承叡都是首次登上亞運殿堂，其中年僅19歲的張正韋資格賽射出711分，讓人眼睛一亮，與韓國選手朱財勳712分，雙雙改寫原亞運紀錄710分。
張正韋接受《中央社》記者訪問時表示，第一次參加亞運很緊張，靠著深呼吸緩解緊張情緒，並決定專注力放在自己身上。
不過，前天資格賽表現令人驚艷，反而讓張正韋昨天有點想太多，所幸及時調整好心態，幫助男團首戰以232比212擊敗蒙古，張正韋與陳怡瑄混雙首戰則以158比152力退伊拉克，同樣挺進8強。
教練林哲瑋表示，上屆複合弓男團未能拿牌，希望今年能與混雙一起搶下獎牌。
張正韋下午在個人32強賽登場，先以148比128擊退斯里蘭卡選手，隨後再以146比145射退印尼選手普拉達納（Dhany Diva Pradana），闖進8強。
另外，反曲弓個人賽部分，男子組蘇于洋止步32強，湯智鈞16強賽以2比6不敵蒙古選手巴特爾呼亞格（Otgonbold Baatarkhuyag），無緣晉級，女子組僅邱意晴闖進8強。
亞運射箭反曲弓男團16強爆冷淘汰，女團晉8強
（中央社）尋求衛冕的台灣射箭反曲弓台灣男團昨天首戰出師不利，爆冷以4比5輸給泰國隊，16強止步，而由雷千瑩領軍的台灣女團以5比1擊敗孟加拉，闖進8強，而湯智鈞與雷千瑩混雙同樣躋身8強。
湯智鈞上屆亞運首度參賽就拿下男團金牌，而他與魏均珩更成為近來台灣男團固定班底，並在2年前東京奧運與魏均珩、鄧宇成合力射下銀牌，2人這次再戰亞運，與蘇于洋攜手。
湯智鈞第2次踏上亞運舞台，杭州亞運反曲弓男子資格賽表現為3名台灣選手中最佳，一度以687分打破原亞運紀錄683分，而韓國箭客李雨錫表現更火燙，飆出690分，而其他台將像是蘇于洋、魏均珩各以673分、670分排名第10、13，台灣男團資格賽合計射下2030分，排名第2，僅次於韓國。
名列大會第2種子的台灣男團，首戰對戰泰國隊，首局以57比53拿下，進帳2分積分，次局再以57比54再下一城，積分以4比0領先。
泰國隊第3局回穩，以58比55扳回一城，關鍵第4局魏均珩意外出現6分箭，讓泰國隊趁機以55比54趁機扳平戰局。
加射階段，泰國隊靠著2支10分箭、最終以29比28帶走勝利，台灣男團爆冷在首戰出局。
教練劉展明接受《中央社》記者訪問時表示，台灣男團資格賽狀況不錯，可惜昨天對戰泰國隊一役，選手第4局可能是急於出手，「那支箭（6分箭）力量沒做完全就射出」，儘管他覺得有點可惜，但對於選手整體表現仍給予肯定。
台灣反曲弓女團由雷千瑩、彭家楙與邱意晴組成，首戰穩定發揮，共射出12支10分箭，以5比1擊敗孟加拉，8強賽將碰上越南。
反曲弓混雙部分，雷千瑩與湯智鈞這組「師徒檔」連2屆亞運攜手，昨天以6比0力挫菲律賓，闖進8強，下一戰將與日本隊交手。
【籃球】
只打1節好球，亞運女籃台灣慘敗給中國止步8強
（中央社）杭州亞運女籃昨天進行8強賽，台灣女籃在高度不如對手、三分球又投不進的情況下，只打了第1節好球，終場就以60比104慘敗給地主中國，無緣連4屆打進4強。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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