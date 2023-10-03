杭州亞運10/2中華隊戰績：競速溜冰女子接力奪金、楊俊瀚200公尺摘銅，棒球4比0完封韓國，獎牌榜暫居第5

杭州亞運台灣代表隊單日進帳3金3銅，獎牌榜暫居第5

《中央社》報導，杭州亞運台灣代表隊昨（2）日靠著競速溜冰奪下2金，加上輕艇好手賴冠傑逆轉摘金，單日進帳3金；「舉重女神」郭婞淳、「台灣最速男」楊俊瀚、女壘隊摘下銅牌，3金3銅入袋。

台灣代表隊目前累積12金10銀17銅，截至晚間10時止，獎牌榜從昨天的第7名躍升至第5名，前4名分別為中國、日本、韓國、印度。

【棒球】

亞運棒球林昱珉6局好投，台灣4比0完封韓國奪2連勝

（中央社）杭州亞運台灣棒球隊昨天在預賽強碰韓國隊，先發投手林昱珉演出6局無失分好投、投出6次三振，加上林安可首局敲出關鍵三壘安打，終場台灣就以4比0力退韓國，奪2連勝。

此戰先發投手林昱珉主投6局，僅被敲出4支安打，出現1次四壞球保送、1次觸身球，飆出6次三振，沒有失分演出優質先發；接著古林睿煬投2局無失分，劉致榮也投1局無失分，聯手演出完封。

台灣隊打線1局下就從韓國隊先發投手文東珠手中發動攻勢，開路先鋒鄭宗哲敲出二壘安打後，林安可敲出三壘安打送回第1分；4局下林安可擊出內野安打上壘後，靠著吳念庭選到保送、李灝宇擊出右外野飛球攻占三壘，再利用投手暴投跑回第2分；8局下二、三壘有人時，林子豪敲安打再送回2分。

Photo Credit: 中央社 杭州亞運棒球項目2日與韓國交手為預賽最關鍵一役，台灣隊將派出左投林昱珉（圖）先發。

Photo Credit: 中央社 杭州亞運棒球項目預賽台灣隊2日強碰韓國隊，1局下鄭宗哲（背對者）、林安可接連敲出二壘安打及三壘安打，幫助台灣隊取得1比0領先。圖為鄭宗哲與隊友擊掌慶祝。

【田徑】

楊俊瀚壓線0.01秒擊敗卡達選手，亞運男子200公尺摘銅

（中央社）杭州亞運昨晚進行的男子200公尺決賽，「台灣最速男」楊俊瀚排在第9道出發，他在最後一刻壓線以0.01秒擊敗隔壁道的卡達選手，順利替台灣田徑代表隊摘下1面銅牌。

Photo Credit: 中華奧會提供 via 中央社 「台灣最速男」楊俊瀚（左）2日在杭州亞運男子200公尺決賽登場，並以0.01秒的差距力壓隔壁道的亞運紀錄保持人奧古諾德（Femi Ogunode）（右），摘下銅牌。

【射箭】

張正韋亞運首秀，複合弓男團、混雙及個人晉8強

（中央社）19歲台灣小將張正韋亞運首秀，昨天在杭州亞運射箭複合弓男團、混雙、個人賽都傳出捷報，單日4戰全勝，都挺進8強，邱意晴則射下女子反曲弓個人賽8強門票。

台灣射箭複合弓代表隊上屆亞運共進帳2面獎牌，陳怡瑄與潘宇平在混雙摘金，女團則由陳怡瑄、陳麗如、林明靜攜手奪銅。

台灣複合弓男團這次大換血，張正韋、陳界綸與楊承叡都是首次登上亞運殿堂，其中年僅19歲的張正韋資格賽射出711分，讓人眼睛一亮，與韓國選手朱財勳712分，雙雙改寫原亞運紀錄710分。

張正韋接受《中央社》記者訪問時表示，第一次參加亞運很緊張，靠著深呼吸緩解緊張情緒，並決定專注力放在自己身上。

不過，前天資格賽表現令人驚艷，反而讓張正韋昨天有點想太多，所幸及時調整好心態，幫助男團首戰以232比212擊敗蒙古，張正韋與陳怡瑄混雙首戰則以158比152力退伊拉克，同樣挺進8強。

教練林哲瑋表示，上屆複合弓男團未能拿牌，希望今年能與混雙一起搶下獎牌。

張正韋下午在個人32強賽登場，先以148比128擊退斯里蘭卡選手，隨後再以146比145射退印尼選手普拉達納（Dhany Diva Pradana），闖進8強。

另外，反曲弓個人賽部分，男子組蘇于洋止步32強，湯智鈞16強賽以2比6不敵蒙古選手巴特爾呼亞格（Otgonbold Baatarkhuyag），無緣晉級，女子組僅邱意晴闖進8強。

亞運射箭反曲弓男團16強爆冷淘汰，女團晉8強

（中央社）尋求衛冕的台灣射箭反曲弓台灣男團昨天首戰出師不利，爆冷以4比5輸給泰國隊，16強止步，而由雷千瑩領軍的台灣女團以5比1擊敗孟加拉，闖進8強，而湯智鈞與雷千瑩混雙同樣躋身8強。

湯智鈞上屆亞運首度參賽就拿下男團金牌，而他與魏均珩更成為近來台灣男團固定班底，並在2年前東京奧運與魏均珩、鄧宇成合力射下銀牌，2人這次再戰亞運，與蘇于洋攜手。

湯智鈞第2次踏上亞運舞台，杭州亞運反曲弓男子資格賽表現為3名台灣選手中最佳，一度以687分打破原亞運紀錄683分，而韓國箭客李雨錫表現更火燙，飆出690分，而其他台將像是蘇于洋、魏均珩各以673分、670分排名第10、13，台灣男團資格賽合計射下2030分，排名第2，僅次於韓國。

名列大會第2種子的台灣男團，首戰對戰泰國隊，首局以57比53拿下，進帳2分積分，次局再以57比54再下一城，積分以4比0領先。

泰國隊第3局回穩，以58比55扳回一城，關鍵第4局魏均珩意外出現6分箭，讓泰國隊趁機以55比54趁機扳平戰局。

加射階段，泰國隊靠著2支10分箭、最終以29比28帶走勝利，台灣男團爆冷在首戰出局。

教練劉展明接受《中央社》記者訪問時表示，台灣男團資格賽狀況不錯，可惜昨天對戰泰國隊一役，選手第4局可能是急於出手，「那支箭（6分箭）力量沒做完全就射出」，儘管他覺得有點可惜，但對於選手整體表現仍給予肯定。

台灣反曲弓女團由雷千瑩、彭家楙與邱意晴組成，首戰穩定發揮，共射出12支10分箭，以5比1擊敗孟加拉，8強賽將碰上越南。

反曲弓混雙部分，雷千瑩與湯智鈞這組「師徒檔」連2屆亞運攜手，昨天以6比0力挫菲律賓，闖進8強，下一戰將與日本隊交手。

Photo Credit: 中央社 杭州亞運射箭反曲弓混雙項目2日上午舉行，台灣射箭選手湯智鈞（左）、雷千瑩（右）戰勝菲律賓組合，成功晉級8強。

【籃球】

只打1節好球，亞運女籃台灣慘敗給中國止步8強

（中央社）杭州亞運女籃昨天進行8強賽，台灣女籃在高度不如對手、三分球又投不進的情況下，只打了第1節好球，終場就以60比104慘敗給地主中國，無緣連4屆打進4強。