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TNL+ 2023/10/03,
拉美

聖嬰現象惡化旱季降雨量，巴拿馬運河嚴重缺水二度下修每日運量，專家估持續至2024年 

聖嬰現象惡化旱季降雨量，巴拿馬運河嚴重缺水二度下修每日運量，專家估持續至2024年 
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

每艘通過運河的船舶大約會消耗5100萬加侖（約1.93億公升）的湖水，且大部分注入船閘系統中的湖水在運送完船隻後會被排入海中，等同每次的運送都消耗大量的淡水，但對於巴拿馬這個氣候濕潤的國家而言降雨量從來不是問題，直到遭遇當前的缺水窘境。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

全球最重要海上貿易航線之一的巴拿馬運河（Panama canal）面臨缺水惡化危機，巴拿馬運河管理局（ACP）於9月30日宣布，該運河每日通行船隻數量將從32艘次削減至31艘次，這已是今（2023）年8月以來的第二次下調，盼以此緩解預計會持續到明（2024）年的嚴重乾旱衝擊。

根據《路透社》（Reuters）報導，巴拿馬運河管理局為節省用水量，早在數個月前便已實施各種船舶通行限制，其中包含限制各船舶的吃水深度，以及下修原本平均可達36艘次的每日航運量。

巴拿馬運河管理局於公告中強調，該因應措施是面對缺水危機所須施行的額外調整，新規定將從2023年11月1日起開始執行，屆時31艘次的限額中，每日最多僅有9艘船隻能通過吃水更深的新巴拿馬運河船閘（Neopanamax lock），另有22艘船舶能駛過原有的巴拿馬型船閘（Panamax）。

《路透社》另指出，該管理局當前也更改巴拿馬型船閘以及新巴拿馬型船閘的時間表，希望航運公司能藉此自行調整行程，以減少不必要的等待時間與行程延誤。

巴拿馬的缺水問題有多嚴重？

國際事務分析網站《世界政治評論》（World Politics Review）轉述美國史密斯森熱帶研究所（STRI）的統計數據表示，巴拿馬今（2023）年春季和夏季的降雨量皆創數十年來最低，巴拿馬運河周邊地區近兩年來更經歷該國迄今143年有氣象紀錄以來最乾燥的時刻，平均降雨量低於正常值約30％至50％。

據《美國廣播公司》（ABC）解釋，美國於1904年開始修建的巴拿馬運河至今已有109年的歷史，每當船隻行駛至該運河時，船閘系統會灌入鄰近深約26公尺的加通湖（Gatun Lake）淡水來上下運載船舶，一旦該湖泊缺水就有可能使這個如同「水電梯」（Water elevators）一樣的承載系統無法正常運行。

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